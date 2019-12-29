中國國民黨總統候選人韓國瑜今（29）日痛批民進黨立委去中國唱我們都是一家人，謝長廷跟解放軍將領侃侃而談，卻罵他接受一國兩制，真的太過分」。「你們讓立委去唱我們都是一家人，謝長廷跟解放軍將領侃侃而談，你回來罵韓國瑜接受一國兩制，真的太過分」。圖／擷自公視直播影片

2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，中國國民黨總統候選人韓國瑜痛批蔡英文總統的選情奠定在香港流血身上，民進黨除了是詐騙集團以外，還是最大的賣台集團，還有四大欺騙，欺騙台獨、欺騙共產黨、欺騙香港人、欺騙整個台灣人，「你們讓立委去唱我們都是一家人，謝長廷跟解放軍將領侃侃而談，你回來罵韓國瑜接受一國兩制，真的太過分」。

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段，經抽籤後，申論順序為中國國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文，結論順序為蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。

韓國瑜在申論時表示，他今天特別用台北農產公司的領帶，因為人不能忘本，他請高雄市民放心，韓國瑜不會忘本，不會忘根，他不會跟蔡英文總統一樣，離投票還有20多天突然良心發現，突然要開發南部，蔡英文承諾的捷運做了嗎？陳其邁走了，一毛錢不給，「高雄市民請放心，我不會離開高雄」。

韓國瑜批蔡英文口口聲聲愛主權，其實最大的賣台集團是民進黨，有四個欺騙，第一，騙台獨份子，「他們追求台獨，把希望跟選票投給你，你從頭到尾不敢喊台灣獨立萬歲。」

第二，騙北京，他拿出剪報痛罵民進黨這麼多人去中南海和高官吃飯喝酒唱歌，什麼要唱「我們都是一家人？」，你民進黨立委去中國大陸喝酒一定要唱這首歌嗎？民進黨立委跟人喝酒把歡，應該唱「其實你不懂我的心」，不懂台灣人的心。

第三，欺騙香港人，韓國瑜說，連香港學生會會長都向蔡英文強烈抗議，他們抗中大量流血，你做什麼？「他們流血，你的選情在補血。你的選情奠定在香港流血身上，大學生跟你抗議，你原來是在剝削價值」。

第四，欺騙台灣人，他批蔡英文說她最能保護台灣主權，但陽信銀行薛凌立委，他的兒子何志偉立委2013年到上海開陽信銀行，你們不是在用台灣的主權換經濟嗎？你們提名新竹張姓立委，到中國武漢註冊中國台灣，不是用國家主權換經濟利益嗎？你有處分嗎？2013年駐日本大使謝長廷跑到香港中聯辦，跑去北京，還跟北京解放軍將領一起談，談什麼不知道。

「你要不要對何志偉立委黨紀處分？新竹市民進黨提名的立法委員，用中國台灣登記，矮化台灣，要不要黨紀處分？」

韓國瑜砲轟，「口口聲聲說我們接受一國兩制，你們做的事情完全在欺騙，欺騙台獨，欺騙共產黨，欺騙香港人，你欺騙整個台灣人」，原來民進黨除了詐騙集團以外，還是賣台集團，「你們讓立委去唱我們都是一家人，謝長廷跟解放軍將領侃侃而談，你回來罵韓國瑜接受一國兩制，真的太過分」。

他說，只有傻子和騙子才會說韓國瑜不愛中華民國主權、不顧台灣主權，並怒批民進黨欺騙抹黑造謠，現在用反滲透法，「讓台灣人民怕你，每一個台灣人民脖子上都綁一個炸彈，搖控器在民進黨手上」，希望台灣人民看清楚。

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