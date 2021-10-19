「國家語言發展法」（簡稱：國語法）於2019年1月9日公佈。立法院於本會期首度試行通譯服務。立委陳柏惟依法申請台語的同步口譯，沒想到國防部長邱國正三度以語言就是交通的工具，大家共用同一種工具，溝通會比較方便……云云。邱試圖說服陳放棄台語質詢，說大家都懂的話才有效率。陳指責邱要反過來「教育」他，實在有夠「鴨霸」！結果「喜劇變悲劇」，雙方都動了氣。如果兩人都是為了國家好，問題到底出在那呢？

我們先看一下，國語法第3、4條，了解一下立法重點。本法所稱國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語。國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。主要用意是讓原住民各族（包含平埔族群）的族語、客語和台語（閩南語）這些曾經遭受國家力量壓制而瀕臨危險的語言，以及長期受到公眾忽略的手語，獲得和華語（北京話）一樣平等發展的機會，才能在這片土地上自由的生長。這是陳堅持要在各種場合說台語的原因。因為母語如果只能在私領域使用，而不能在公領域進行的話，那麼母語的消亡，就只是時間早晚的問題了。

其次，語言不只是交通的工具，也是文化的載體、民族的靈魂、情感的橋樑和認同的所在。如果「語言只是一種溝通工具」，那麼我們現在就可以廢除中文和華語，大家都用英語文溝通，讓台灣更國際化、更有競爭力，不是很好嗎？如果大家認為不應該廢除華語文，那麼台灣其它的國家語言（簡稱：國語）就應該讓它消失嗎？當然不行！這就是立法院為何要制定國語法的原因。

語言平權的倡議、國語法的前世今生

再說，今日華語在台灣的普及化和普遍化的情形，並不是一個合理程序的自然現象。它是犧牲台灣一整個日語世代的知識份子（包括原住民）的權益換來的，如果他們不能在蔣政權來台的時候，順利的將日語文切換成華語文，那麼他們的所學和專長無所用之地，幾乎就註定了一生要抑鬱而終。還有，家人常會吩咐孩子跟長輩說話，要說母語才有禮貌。結果；小孩一到學校去，母語就變成了方言（地方語言）。

孩子說方言，老師要罰錢、打手心、罰跑操場，甚至要學生「掛狗牌」到教室後面罰站。至於母語的流行歌曲、傳統戲曲和廣播、電視、電影的文化限制和政策打壓，恐怕是罄竹難書了，不是這篇文章所能詳述。這些文化創傷是多少台灣人成長過程中的親身經歷和悲傷記憶？它們所帶來的影響和傷害到現在還沒有完全的過去，難道無須作調整嗎？

可惜國語法公佈至今，已經超過兩年半。如果從2000年扁政府上台算起，教育部「國語推行委員會」（簡稱：國語會）決議將原住民語、客語、台語和華語並列為多元化的複數國語，那麼政府推動語言平權和轉型正義的時間己經超過二十年。2013年教育部因應政治情勢的改變，將國語會的業務縮編且併入，終身教育司第四科「閱讀及語文教育科」辦理。此舉形同弱化其組織和功能，可視為台灣民主的反挫和自由的倒退；但也，埋下日後「語言平權法制化」倡議的伏筆。

華語至上的觀念就是一種文化霸權

國語的定義和推廣；雖然，歷經如此巨大的改變和曲折。但是，大部份的人包括媒體記者在內，還是習慣把華語當成國語的代名詞或唯一的國語，而不認為原住民語、客語和台語也是法定的國語或國語的一種。這種「華語至上」的觀念，其實就是一種隱而未顯的「文化霸權」，經年累月地深入各個階層和領域，讓人無法察覺它的存在，並接受它不合理的影響和控制。

否則，為什麼老是劣勢者在學習優勢者的語言，而不是優勢者在學習弱勢者的語言？優勢者豈不是擁有更多的資源和時間可以學習語言嗎？為什麼最弱勢的原住民反而是學習最多台灣本土語言的人呢？難道他們天生就是語言天才？而其他人天生就比較笨嗎？當大家想要共用一種語言的時候，為何總是華語出線？而其它國語+s就沒有平等使用的機會呢？這樣不公平的情況，是不是應該翻轉一下呢？（待續）