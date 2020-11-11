如果習近平發動侵台大戰，被美國和台灣（可能加上日本、澳洲）打敗，他的中國夢、皇帝夢都必然破碎，他的共黨政權可能崩潰。台灣獨立立即成功，很多國家馬上法理承認台灣。圖為2020.10.27中共解放軍運8遠干機進入我西南空域活動情況。圖／擷自國防部

台灣國家正常化，「中華民國」正名為「台灣」，中國會不會揮兵入侵，武力統一台灣？這是台灣必須面對的命運問題。

這個大哉問，沒有人有答案。三位主角、台灣的蔡英文總統、中國的習近平主席和美國的川普總統，雖都必然非常關心，但都沒有答案。

我這個凡夫俗子當然更是毫無頭緒，莫宰羊就是莫宰羊。但它日夜在我心頭，揮之不去，想不開。我百思不解，胡思亂想，想出很多不切實際但又似乎滿重要的大河劇劇情（scenario）。在此，我拋出幾個不是答案、非常粗糙、但理性思考的看法，提出來算是自我解嘲、解悶。

我認為，假如蔡英文今天宣布要推動公投正名制憲的台灣國家正常化議程，習近平一定暴跳如雷，大喊要武力統一台灣，川普也會跳腳，罵蔡英文挑釁中國，製造麻煩。但是，以目前三國的國內外情勢，我認為，習近平會更激烈的文攻武嚇，會派更多的戰機、軍艦圍繞台灣，發射飛彈打到基隆、高雄海面，但一定不敢、不會揮兵入侵台灣。

川普會譴責蔡英文，但也會警告習近平不要輕舉妄動。如動武，美國一定派兵協防台灣。

這場豪賭的台獨之戰、台海戰事，不會發生。因為美國目前的軍事力量，還是大大領先中國。中國沒有贏的可能。

中國發動台海戰爭機率不大

不管習近平怎麼窮兵黷武，發展中國武力，我的看法是，中國20年、50年內要追上美國，還是天方夜譚。在此權勢差距仍然懸殊的戰略情勢下，中國發動台海戰爭的可能性不大。

當然，如果我的評估錯誤，中國能在近年內武力逼近美國，中國打台灣的可能性必然大增，美國協防台灣的可能性大減。

美國則相反，目前川普有恃無恐，自信滿滿，美國武力，現在、未來都遠遠超過中國，可以大敗中國，他必然會願意軍事協防台灣，不怕和習近平一戰。如果川普的信心錯誤，結果如上。

同理，目前台灣的武力大大落後中國，習近平更敢揮軍犯台。如果台灣勵精圖治、加強軍備，越來越能抗拒中國武統，中國必然越不敢揮兵入侵。美國也必然越願意武力協防台灣。

這就是現實主義的權勢政治、權勢戰爭。台獨之戰發生不發生？歸根結蒂還是現實的權勢主義決定。

至於中國內亂、中共權力鬥爭、政權面臨崩貴，習近平為了團結中國民心士氣、鞏固他的獨裁政權，維持共黨專制統治，而利用蔡英文宣布推動台獨議程，發動民族主義「聖戰」打台灣的想法，我認為是意識型態政治幻想症候群，可能性很小。在今日世界，如是非（反）理性、非（反）現實的想法、作法，雖非已成歷史陳跡，應也已不值我們嚴肅理性考慮。

最後，習近平想當復興中華帝國的皇帝夢想瘋了，一聽到蔡英文搞台獨就抓狂，發動武統大戰。瘋了的習皇帝打台灣，令人想起德國的希特勒，不寒而慄。但那是人性最黑暗、最病態的一面。在我的冷靜理性推測中，如是scenario可能性不大。

當然，如果習近平發動侵台大戰，被美國和台灣（可能日本、澳洲）打敗，他的中國夢、皇帝夢都必然破碎，他的共黨政權可能崩潰。台灣獨立立即成功，很多國家馬上法理承認台灣。

我一生不賭，但對「今天蔡英文宣布台獨，習近平一定不會動武打台灣，川普一定派兵協防台灣」的台獨之戰看法，很有信心。有人不信，倒真想大賭一場。當然賭注太大，我一個窮光蛋，想賭也賭不起。

只此塗鴉，自我解嘲、解悶。阿彌陀佛，善哉！善哉！



作者對「今天蔡英文宣布台獨，習近平一定不會動武打台灣，川普一定派兵協防台灣」的台獨之戰看法，很有信心。圖／民報合成資料照