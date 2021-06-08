作者指出，台灣因為揹假「支那民國」的腳鐐手銬，被排除在國際衛生組織之外，祙當像其他國家透過疫苗分配來爭取一寡緊急使用的疫苗。好佳哉，美國和日本排除一切外交和國內法障礙，堅定送疫苗予咱台灣。示意圖／擷自總統府flickr、公視新聞影片，民報合成

台灣人在這次武漢病毒防疫作戰中，再度經歷了被外來非法的假「支那民國」體制綁架，無自己的正常國家的苦難。

目前疫苗技術先進的國家，攏是政府「超前部署」全力資助病毒疫苗的開發，或是像澳洲、以色列等國的藥商，超前部署和先進藥廠合作研發生產，並且以「緊急授權使用」（EAU）來應付控制疫情的需要。因為時間迫切，事實上到目前，就我所知，除了美國的莫德納（Moderna）以外，無一間藥廠的疫苗完成完整的第三階段試驗。著完成這段試驗，藥廠才會當申請正規的醫藥許可，才能當割賣疫苗。莫德納已經正式提出申請，還在等待美國政府許可。另外，準作已經取得藥品許可，要賣疫苗予其他國家，還得照採買疫苗國家的法規去運作，取得其他國家的藥品使用許可。

目前台灣管理當局和一寡認真要鬥腳手的民間企業，四界吼「採購」，根本攏是支那話講的「遠水救不了近火」。除非是買來路不明的黑市疫苗，或是冒險跳火坑，接受支共綁匪只保證「統戰」無保證品質的「謀統疫苗」。若是正經管道，準做有完成採購合約，嘛是著等藥廠完成第三期試驗，提出申請，等藥品許可落來，才會當出貨。真可能是明、後年的代誌囉，根本祙當應付目前的緊急需要。

郭台銘最近「採購」碰壁後，開始吼要替BNT代工，是已經有較慢。台灣管理當局自開始若超前部署和先進藥廠合作，應該著祙陷入目前「友邦贊助疫苗」無夠用的困境。

美日堅定送疫苗給台灣

咱台灣因為揹假「支那民國」的腳鐐手銬，被排除在國際衛生組織之外，祙當像其他國家透過疫苗分配來爭取一寡緊急使用的疫苗。好佳哉，因為支共綁匪傲慢的擴張主義，引起美國和日本政府採取較強硬的對抗態度，美國和日本排除一切外交和國內法障礙，堅定送疫苗予咱台灣。總是，台灣人必須認真瞭解現實，這種友善機會對台灣來講攏是被動的，攏著看人目色，無長期性。

台灣若是在國際社會各方面要取得長期穩定的平等參與和安全，一定著愛有波羅地海國家的勇氣，向國際社會宣示台灣民族要終結假「支那民國」外來體制，擺脫盧主義先生自早在1958年著警告咱的「支那死巷」，通過台灣民族「正名制憲」和「獨立公投」，建立新閣獨立真正屬台灣人的國家。

支那黨目前發動無意義的「要疫苗」抗爭，顛倒加深台灣人認定怹是支共綁匪卒仔的觀感。1987到1991，蘇聯在波羅地海國家所建立的傀儡仔共產黨，內底本土籍的領導黨員，為著和人民徛作伙爭民族獨立，運用怹「傀儡主政」的權力，勇敢發動廢除外來蘇維埃聯邦憲法和法律。支那黨內的台灣人領導者，嘛應該提起彼種和台灣人徛作伙的勇氣，發動廢除外來假「支那民國」憲法和法律，才能當超越反動、堅持守護假「支那民國」來害死台灣人的蔡英文買辦集團。

事實上，目前台灣人佔多數的「立法院」著有正當性，做成台灣前途決議：台灣民族自決權位階高過《支那民國憲法+增修條例》。波羅地海國家和芬蘭爭獨立之時，著有這種否定外來外來政權法律，爭得民族獨立的先例。