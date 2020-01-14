涉及恐嚇留言「牠還有兩個可以被砍」的王姓網友公開道歉，時代力量不分區立委當選人、「小燈泡」媽媽王婉諭今（14）日表示，她能接受道歉，但強調言論自由不該無限上綱。圖／王婉諭辦公室提供

針對網友在臉書恐嚇留言「牠還有兩個可以被砍」，時代力量不分區立委當選人、「小燈泡」媽媽王婉諭昨天正式提告，發文的王姓網友昨天在台北市議員羅智強陪同下到派出所說明，她表示是一時的情緒回應，並公開向王婉諭道歉，對此，王婉諭今（14）日表示，她能接受道歉，但強調言論自由不該無限上綱，因此案為公訴罪，後續法律程序仍由司法處理。

涉案的王姓婦人昨天下午在羅智強、律師等人陪同下到案說明，王女受訪時表示，自己是和網友聊天，一時情緒性回應網友，沒有要傷害任何人的意思，對這次不當行為傷害到王婉諭，她鄭重道歉，訊後警方依恐嚇危害安全罪法辦。

對此，王婉諭今天受訪時表示，昨晚已透過媒體，看到王姓網友道歉的訊息與解釋，雖沒有直接收到當事人的聯繫，但仍能理解對方所說，因一時情緒激動而產生的不理性言論，此外，粉絲專頁其實也陸續收到其他網友的道歉訊息。

「我們能接受道歉，並理解對方所說，是在情緒激動下產生的不理性言論」，但她強調，必須讓社會大眾知道，言論自由不該無限上綱，甚至應為不法的言論負起責任，因此案為公訴罪，並非他們一方能撤銷告訴，後續的法律程序，仍須由檢調司法處理。

她也再次呼籲，這種傷害他人、激化對立的不當言論，不適合、也不應該出現在你我的生活中，希望大家一起等待司法程序處理，無需再去製造更多的激化與對立，台灣社會不需要更多的對立，需要的是更多的溝通、彼此理解。