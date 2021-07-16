美國聯邦眾議院外交委員會15日表決通過確保美國全球領導力與國際參與的「老鷹法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），內容包含回應中國在新疆地區維吾爾族實施的種族滅絕，強化與台灣的外交、安全和經濟關係，要求國務卿啟動協商駐美處更名。圖／擷自公視新聞影片

美國聯邦眾議院外交委員會15日表決通過確保美國全球領導力與國際參與的「老鷹法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），內容包含回應中國在新疆地區維吾爾族實施的種族滅絕，強化與台灣的外交、安全和經濟關係，要求國務卿啟動協商駐美處更名。

法案要求啟動駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）更名案，指示國務卿以「更名為『台灣駐美代表處』（Taiwan Representative Office in the US）」為目標，與台方駐美處官員進行協商。

在強化美台關係方面，法案重申台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證。支持台灣落實不對稱防衛戰略，敦促台灣增加國防支出以支持自身國防戰略。法案要求美國以雙邊自由貿易協議為目標，與台灣積極進行貿易對話；擴大經濟和科技合作，推動供應鏈安全。

法案包括說明與修正去年3月生效的「台北法案」，指出聯合國大會2758號決議，確認中華人民共和國是聯合國唯一合法的中國政府代表，該決議案不涉及台灣及其人民在聯合國及其相關組織的代表權議題，未就中華人民共和國與台灣關係採取立場，也沒有關於台灣主權的聲明。

法案提到，美國反對任何在未經人民同意下，逕自改變台灣現狀的企圖；要求美國政府應在國際組織內發揮影響力，抵制中國在其中曲解有關台灣的決議或政策。

法案認定台灣為美國印太戰略重要一部分，支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係，也強調確保台灣有能力抵抗中共恫嚇並自我防衛，有其重要性。法案呼籲成立「美台文化交流基金會」，送美國學生到台灣學中文、文化、政治與歷史；啟動「台灣獎學金計畫」，提供美國聯邦官員兩年的獎學金赴台學習。

外委會亞太小組共和黨首席成員夏波（Steve Chabot）在會中提修正案，要求廢除台灣人員不得在執行公務時展示主權象徵符號的限制，將美國在台協會（AIT）處長職稱改為代表（Representative）；以及在法案談到強化美國對台承諾文字中，將「三個公報」文字移除。但民主黨議員認為事涉敏感，予以否決。

眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）在法案通過後發布聲明表示，這部法案不僅要協助美國重回世界領導地位，強化盟友，拓展外交和經濟實力，以勝過中國；也要重建以規範為基礎的國際秩序與經濟。

米克斯表示，美國價值的領導風範是這部法案核心，為回應中國挑戰提供堅實基礎，例如，回應中國對維吾爾族人實施的種族滅絕，強化與台灣的外交、安全和經濟關係，為目睹中方政府摧毀自治權的香港人民提供臨時的保護與庇護。

米克斯表示，老鷹法案確保美國在綠色能源領域不致落後，透過施壓中國大陸處理氣候危機，確保溫室氣體最大排放國的中國大陸為此負起責任，以及提供「一帶一路」的替代選項。

這項法案將送交眾議院全院審理，因參議院已通過「美國創新暨競爭法案」（The United States Innovation and Competition Act），兩院將就此展開協商。參眾兩院須通過同樣版本的法案，才能將提案遞交總統簽署。