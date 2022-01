茱蒂、伍德羅拉夫(Judy Woodruff)出生於1946年,是一位資深的美國廣播媒體記者,從事網絡、有線電視和公共電視新聞工作。自 1976 年以來,一直都參與報導每一次美國總統選舉活動;曾採訪過多位國家元首,並主持過美國總統辯論。自2013年至今一直擔任,美國公視新聞一小時PBS NewsHour、週一至週五節目的主持人。

尼克、希夫林出生於(Nick Schifrin)出生於1980 年,是一位傑出美國新聞媒體記者,過去在擔任 ABC 新聞,駐阿富汗、巴基斯坦記者兼分社社長期間,於2011 年在賓拉登被突襲擊隊斃後,首批趕到現場報導大院內的第一部視頻,讓ABC新聞因此獲得愛德華莫羅獎。2014年任職於半島電視台時,率領團隊深入加薩和以色列報導戰爭兩境實況,而獲得海外新聞俱樂部的大衛卡普蘭獎。於2018 年5月被任命為美國公共電視網新聞時刻的外交和國防記者。曾報導普丁的俄羅斯、北約和烏克蘭的斷層線、尼日利亞:痛苦與承諾、肯尼亞內部、埃及五年等系列節目,而獲獎無數。

2021年12月15日,美國公共電視網新聞時刻PBS NewsHour播出,由伍德羅拉夫所主持「三位專家探討美國在台灣與中國衝突間的角色和應對方案」(Three experts on U.S. role and response options in Taiwan-China conflict)的專題報導 ;該視頻是由希夫林主導,對理查德哈斯(Richard Haass)、邦妮葛來儀(Bonnie Glaser)、查爾斯葛萊瑟(Charles Glaser)等三位政論專家進行訪談。

伍德羅拉夫開場時引言:本週,台灣國防部警告說,中國正在進行的軍事演習,可能是為了掩飾未來的入侵。中國國家主席習近平曾表示,他希望與台灣進行和平統一,但北京卻加快了演習步伐,並增強了入侵台灣的能力。這引發了關於如果北京試圖接管台灣,美國將如何、或應該如何回應的問題?這裡接下來由希夫林,作更多詳細的報導。

接著視頻由尼克希夫林主持,他說:

1.在中國軍隊操練的視頻中,世界上最大的軍事演習、快速發射導彈。中國海軍演習,提高了艦艇的作戰能力。一個製作精良的包裹,展示了士兵在排練兩棲攻擊和海灘登陸。明確無誤的目標,台灣。

2.該島橫跨台灣海峽,寬約100英里。台灣在中國大陸海岸附近,有自己的島嶼。台灣擔心中國可能會將這些中國電視發布的帶有英文字幕的演習,變成突然襲擊台灣與中國併吞台灣,這一直是北京幾十年來的夢想。

3.在距離中國海岸80英里的福爾摩沙,蔣介石主持著他被擊潰後逃台的國民黨殘餘分子。

4. 1949年,國民黨的蔣介石將軍,在內戰中輸給了毛澤東的大陸共產黨後,逃往台灣,當時稱為福爾摩沙。共產中國從未控制過台灣,但卻一直認為台灣是一個叛離的省份。

5.幾十年來,台灣人生活在戒嚴令下,該島是一個一黨專制國家。但在過去的三十年裡,台灣一直試圖建立一個尊重法治、人權和蓬勃發展經濟的多黨民主。

6.去年,蔡英文總統在保護台灣,免受中國統治的平台上再次當選。今天,她強調了美國的軍事和外交支持。

7.蔡英文:台灣與美國國防工業之間的這種合作,標誌著夥伴關係的堅定誓言。

8.但是這種夥伴關係的要求是,故意模糊、模棱兩可的。

9. 1970年代初,尼克森總統和國家安全顧問亨利·季辛吉,發起了美中外交。美國在聯合公報中承認——引用——「台灣海峽兩岸的所有中國人,都堅持只有一個中國,台灣是中國的一部分。」

10.1979年1月,卡特總統正式與中國領導人鄧小平實現關係正常化,並與台北斷交。

11.但他也簽署了《台灣關係法》,其中說:美國將向台灣提供數量可能需要的國防物品和國防服務,以使台灣能夠保持足夠的自衛能力。該法案對美國軍方,對中國入侵的反應模棱兩可。

12.但今年10月在CNN的市政廳裡,拜登總統似乎結束了這種模棱兩可的狀態。

13.美國有線電視新聞網安德森·庫珀(Anderson Cooper):所以,您是說如果中國發動攻擊,美國會保護台灣嗎?美國總統喬拜登:是的。是的,我們承諾這樣做。

14.但白宮新聞秘書 Jen Psaki 立即回過頭來。白宮新聞秘書 JEN PSAKI:嗯,沒有任何轉變。總統沒有宣布我們的政策有任何變化,他也沒有做出改變我們政策的決定。

15.那麼,美國是否應該更清楚它是否會保衛台灣?美國是否應該為台灣辯護?這裡有三種看法。

他分別介紹並歡迎,三位出席接受訪談的專家:

理查德、哈斯(Richard Haass):美國智庫外交關係委員會主席,自1980年代以來,他曾在國務院和國家安全委員會工作,擔任過多項職務。

葛來儀(Bonnie Glaser):德國馬歇爾基金亞洲項目的負責人。她撰寫了大量有關美中關係文章。

查爾斯、葛萊瑟Charles Glaser:他與葛來儀同姓但沒有血緣關係,是喬治華盛頓大學政治學教授、兼安全與衝突研究所所長。

尼克說:哈斯,讓我從您開始。美國關於是否會保衛台灣,免受中國入侵模棱兩可的政策,是否已經走到了盡頭?

外交關係委員會主席、哈斯說:嗯,它運行良好大約40年了。中國人未能排除我們為台灣護衛的可能性。台灣也不能保證我們確定會,這讓每個人基本上都摸不著。現在的問題是,中國已經顯著建立了自己的軍隊。如果任其發展,它確實有能力壓倒台灣。而且中國對美國是否願意援助台灣,存在真正的懷疑。他們關注阿富汗發生的事情。他們更早地看了我們對庫爾德人所做的事情,敘利亞的紅線,我們如何不回應香港,我們如何不回應克里米亞。所以,中國有很多人認為這是一個大好的機會。所以,我基本上會說,我們需要更加明確地表明,我們願意保衛台灣。我們在該地區的盟友,日本、澳大利亞和其他國家,都期待並希望看到這一點。我更喜歡通過確定性、具體性和清晰性來威懾中國,而不是讓這一切變得模棱兩可。

尼克問:葛來儀,明確表達來遏止中國?

德國馬歇爾基金負責人葛來儀:嗯,理查德假設戰略清晰會遏止中國,我認為它可能會激怒中國。我認為北京會認為美國的戰略清晰立場,違背了我們兩國在 1979 年,實現關係正常化時達成的諒解。其中包括打破我們與台灣的共同防禦條約,根據該條約,我們對台灣的防禦做出堅定的承諾。因此,我同意理查德的觀點,因為他認為美國必須在發展保衛台灣的能力方面進行大量投資。但是,現在,我們對是否能來保衛台灣存有疑問。所以,也許我們所會做最危險的事情是說,是的,我們在任何情況下都會保衛台灣,卻沒有能力這樣做。我們可能會誘使中國今天就採取行動,而不是推遲到未來。

尼克問:查爾斯,美國是否應該保衛台灣?

喬治華盛頓大學教授葛萊瑟:我認為現在是重新考慮這一承諾的時候了。我認為我們實際上應該違背我們的承諾。關鍵問題已經在某種程度上觸及了,那就是中國的能力要強得多。領導層更有決心實現他的主權目標,即身份目標。所以,我不會說未來幾年可能會發生戰爭,但我不會說在接下來的幾十年裡它不太可能發生。這將是一場大規模的戰爭。這是一場可能升級為核子武器的戰爭。而且我認為,從網絡上看,考慮到美國的利益,風險太大了,風險是戰爭的可能性,然後是大規模常規戰爭,和戰爭的潛在巨大成本,那場戰爭可能會變成核武戰爭。

尼克接著二問哈斯:請注意這一點。台灣重要到可以冒戰爭風險嗎?

哈斯說:讓我不同意我的兩位同事的觀點。台灣是有夠重要。危在旦夕的是整個美國在評論家中的地位——這個世界的關鍵部分,21 世紀的許多歷史都將在這裡書寫。這要從我們與日本的關係說起。如果美國不在台灣,我們不僅會讓民主消失,半導體的主要生產商也會受到中國的支配。就利用台灣作為前沿基地的能力而言,中國將在戰略上獲得優勢。但日本和其他國家會得出結論,他們不能再依賴我們了。我認為你要嘛看到中國的綏靖政策,要嘛看到日本等地的核擴散。所以,我們要做的就是把世界上最穩定、最成功的地區變成其他任何東西。讓我在一個重要的點上不能同意葛來儀的觀點。沒有什麼不符合一個中國的政策,也符合我們對中國作出美國明確戰略立場的承諾。她是對的,只是不能是口頭的。我們應該告訴中國,這是——我們不是呃支持台灣獨立。這不是兩個中國的政策。我們將繼續致力於與您建立良好的關係,如果您反過來也致力於此。

尼克接著二問葛來儀:美國能否更明確地保持一個中國政策?

葛來儀:我再次相信,如果我們這樣做,我們會挑起來自中國的攻擊。我認為中國人知道美國會來保衛台灣。理查德和其他人爭辯說,事實上,中國人可能會誤判。我認為過去幾十年解放軍的所有現代化,都是基於美國可能會干預台灣戰爭的假設。我認為我們應該等到突發事件發生時,讓總統有靈活性視情況而定。

尼克接著二問葛萊瑟: 為什麼不等一下?

葛萊瑟:正如葛來儀剛才所說,為什麼不保持這種靈活性呢?我認為理想的政策是明確有條件的承諾,如果台灣受到中國的攻擊,我們將保護台灣,這是無端的攻擊,但同時向台灣明確,我們不會援助台灣如果台灣通過宣布獨立,或太靠近中國的紅線來挑起攻擊。但我想回到理查德關於這一種觀點——本質上,如果我們違背對台灣的承諾,我們就放棄了東亞。我認為這大大誇大了風險。我們可以向日本和其他盟國解釋,從美國的角度,最重要的是,從中國的角度來看,台灣與他們大不相同。中國不認為日本是中國的一部分。其次,我們可以做很多事情來明確我們對日本和其他東亞盟友的承諾,包括增加我們的國防開支,增加聯盟的緊密度等等。

尼克三問哈斯:美國能解釋一下日本和台灣之間的區別嗎?

哈斯: 我想我們是在開玩笑。如果允許中國占領台灣,美國不回應,日本、澳大利亞、印度以及包括韓國在內的世界上所有其他國家,都將重新調整對美國的依賴。它給了中國巨大的地理和戰略優勢,可以向鄰國施壓。

尼克三問葛來儀:我想知道我是否可以在最後幾分鐘內稍微縮小一點。哈斯提到了阿富汗,從那裡撤軍。我們還看到多屆政府,希望減少美國在中東的足跡。世界各地有一種看法,即美國不再像以前那樣承諾了。您認為這對台灣問題有何影響?

葛來儀:我不相信中國人,會從美國從阿富汗撤軍中,得出美國不會保衛台灣的結論。台灣跟阿富汗很不一樣啊,香港也不一樣。香港已經是中國的一部分,1997年回歸中國。所以我認為美國必須發表聲明和採取行動,以確保中國不會得出錯誤的結論、並認為美國很懦弱。但是我們有許多不同的方法來做到這一點,而這些方法都缺乏戰略清晰度。因此,換句話說,美國政府必須走非常精細的路線。

尼克三問葛萊瑟:美國能穿那根針嗎?

葛萊瑟:我不相信,即使我們盡我們所能,我們也可以避免未來幾十年的戰爭。我們可能就台灣問題與中國展開一場真正的大規模戰爭,這可能是一場代價極其高昂的戰爭。並且,希望如果我們維持目前的政策,威懾就會奏效。但它可能不起作用。無論我們如何很好地管理該政策,它都可能失敗的原因有很多。所以,我會得出一個重要結論,就是我們應該打破承諾。

整個訪談節目在互道謝謝聲中落幕,看完了視頻後,我們了解到三位專家學者,各自代表著美國社會不同層面的立場、意見和主張。親中的葛來儀,一層不變地就是怕觸怒中共,小心翼翼地親中、媚中,唯恐中國習大不高興。哈斯則始終立場堅定地,站在美國必須善盡老大哥的職責本分,才能守住民主陣營的大團結。格萊瑟雖然也瞻前顧後,怕東怕西,但最後還是下了重大決心,聲明必須改變一中模糊政策。

他們的對談傳達出重要的信息,就是美國不會支持、或鼓勵台灣獨立,因為那是中美建交的底線;但美國卻從來沒有反對過,台灣人去自決自主。俗話說:要吃蒼蠅自己拍。依據舊金山和約,美國負有保衛台灣的義務。但依據聯合國2758決議,美國絕無立場去支持中華民國,或兩個中國;因此,台灣與中華民國之間的取捨與拿捏,是需要台灣朝野、主政者、反對者與民間勢力,冷靜來思考,用智慧來判斷,台灣該何去何從?

在台灣,當家的確實不容易;既要抗衡惡鄰的霸權,也要兼顧美日協防的底線,就是絕不能向中共屈膝稱臣,看看香港下場,能不慎乎。今日台灣之所不同於中國,相信大家都有目共睹,那就是社會體制、與人民生活方式的差異。在共產體制下不管您曾是,呼風喚雨的高位政要或達官顯貴,秦城大門敞開隨時等待侍候您。儘管您曾是家財萬貫,在共同富裕的大旗下,傾刻間您就會掉落神壇一無所有。然而在台灣,卻有人享受著多年來,多少先賢、前輩、先進們,衝撞、抗爭、流血、流汗,甚而犧牲性命,所換來的自由與民主,去踐踏體制,一天到晚爭嚷著要捍衛法統、回歸中華,真是恬不知恥。

中華民國是我們這一代,生長在台灣全體住民的共同歷史包袱;因為蔣介石在國共內戰失利後把它帶到台灣,本來只想把它當作反共跳板,誰知卻變成綑綁台灣民主發展的枷鎖。離譜的是那些追隨蔣家逃難來台的國民黨徒,現在不但不再反共,卻一天到晚只想親中、舔共、媚習,三不五時就來個啥國共論壇,一腦子就想要如何聯共制台;永久在台灣吃香喝辣,就是不肯、其實是不敢衣錦還鄉,回去報效他們的主國,真是生雞卵的無、放雞屎的ㄧ大堆。

相信看完視頻後,有人開始思索尼克所沒提的問題,台灣與中國究竟有啥瓜葛,為什麼習近平開口閉嘴就是要併吞台灣?習近平想當然藉口,台灣是中國不可分割的一部分。但其實不然,因台灣早在1895年,就被中國將完整主權、永久割讓給日本了;至今沒有任何法律文件,或國際條約,授權日本已把台澎主權,轉讓給中華民國或中華人民共和國。那為何,仍然如此無賴死纏著台灣呢?相信大家都可以清楚地看到,問題出在中華民國。因為目前由台灣人民選出的政府,把自己定位為中華民國政府,剛好不請自來,落入中華人民共和國的虎口。因為根據聯合國2758決議,中華民國自1971年10月25日起,在國際上已正式被中華人民共和國給繼承。所以只要台灣自己叫中華民國,那就是皮癢欠打自討苦吃。有人會說叫台灣就是台獨,意味著戰爭。其實不然,因為台灣關係法,把我們定位為台灣;美國根本就不承認中華民國,全世界,甚至中華人民共和國也都不承認。那為何,台灣自找麻煩,要自認是中華民國呢?

2021年在飄搖動盪中已告尾聲,相信全球世人,在這多災多難的歲月中,能夠穩住腳步、還留有一口氣已屬不易。但願我們都能在學習中成長,務實地面對挑戰;凡不是屬於自己的,絕不貪求。但如果,是屬於自己份內的,也絕不退縮、妥協放棄。中國、是屬於中華人民共和國所擁有,不屬於中華民國,不要存有任何非分之想;但台灣是屬於台灣人民,也絕不輕言放棄。中華民國的邦交國,已將近個位數了,不知道在台灣執政的民選政府,還在貪圖什麼,還高舉中華民國,是想有朝一日還要到中國去執政嗎?真是天方夜譚、做足了白日夢!

此刻總算已告年終歲末,噩夢驚醒,是該務實地去面對法理台灣的時刻。讓全球熱愛台灣的鄉親們,都能堅持理念、依法力爭,台灣的法理地位。相信憑著台灣全體人民的智慧,一定能夠探索出,如何走出瓶頸困境方法。問題的癥結就是,要如何脫掉這件,大而不當的中華民國外衣,讓台灣在國際社會能發光發熱、照耀世人。走過虛假陰暗的年代,才知道如何去珍惜真實陽光的歲月;受夠了武漢病毒的肆虐,才看清霸權的猙獰面目;飽受機艦的侵擾,才痛覺中國是如何礙台。目睹阿富汗撤軍的混亂,才令人更加懷念,讓美國再次偉大的必要。揮別驚心動魄、啟發成長的2021年代,讓我們一起來迎接,一個充滿希望、瑞陽普照、嶄新一年、2022年的到來。台灣加油!美國加油!

相關影音