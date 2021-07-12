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每日國際焦點

美西6州野火肆虐，燃燒超過30萬英畝，跨州電力輸配線路受損，加州與內華達州呼籲節電。亞利桑那州救火消防飛機失事墜毀2消防員殉職。

因野火肆虐，加拿大政府11日下令加拿大國家鐵路、加拿大太平洋鐵路採取必要因應措施，包括減速等。

蘇伊士運河至2021年6月的財務年度，營收高達58.4億美元，前一年度為57.4億美元。2021年上半年營收達30億美元，高於前一年同期的27.6億美元，未受長賜輪擱淺事件影響。

理察布蘭森與員工共6人，搭乘所創辦的維珍銀河的太空船成功試飛安全返航。

日本

Henley全球護照排行榜2021年將日本列為第一，可免簽通行193國，其次為新加坡，南韓與德國並列第三。台灣與模里西斯、聖露西亞相當，遜於哥斯大黎加。

南韓

向日本表示，若要文在寅出席東京奧運開幕式，要看日方是否同時安排雙方有意義的高峰會談。

北韓

金正恩向習近平傳訊，習近平保證強化兩國合作。

印尼

軍警聯合破曉突擊中蘇拉威西省帕里吉莫烏通縣，擊斃2伊斯蘭國成員，據信2人與先前蘇拉維西基督教農民屠殺案有關。

菲律賓

《全球金融》雜誌2021年全球安全國家排行，菲律賓敬陪末座。前五名為冰島、阿聯、卡達、新加坡、芬蘭。台灣未列排名。

馬來西亞

科技部與沙烏地阿拉伯討論前往麥加朝聖的疫苗護照認證問題。沙國原本只接受施打輝瑞與阿斯特捷利康疫苗者。

新加坡

日本腳踏車零件大廠島野投資200億日圓於新加坡建新廠以滿足疫情造成的需求增加。

新加坡海軍軍艦運送第二船醫療物資支援印尼，自樟宜海軍基地前往丹戎不碌港，載運40噸液態氧、500氧氣瓶、570製氧機。

越南

疫情嚴重，減少來往胡志明市的國內航班。

泰國

醫護完整施打2劑科興疫苗，仍有618人染疫，1護士染疫死亡，1醫療員工重症。

緬甸

動亂中疫情擴大，氧氣亟缺。

中國

四川9日以來暴雨造成嚴重水災，12萬人受災、經濟損失達1.76億人民幣。

印度

因塔利班逼近阿富汗第二大城市坎達哈，印度撤離坎達哈使館人員。

阿富汗

政府軍在空中支援下擊退塔利班對塔盧坎的攻勢，擊斃塔利班55人傷90人。塔盧坎為與塔吉克相鄰的塔哈爾省首府。

巴基斯坦

國衛院長Maj Gen Aamer Ikram表示，巴國在中國康希諾疫苗第三期臨床試驗計畫中得到1000萬美元。但巴國因為主要使用中國疫苗，疫情大爆發。

英國

理察布蘭森與員工共6人，搭乘所創辦的維珍銀河的太空船成功試飛安全返航。

法國

住院病人因自未施打疫苗的醫護人員染疫而死，家屬抨擊政府未強制所有醫護人員施打疫苗，控告總理求償。

德國

新增案例連續5天增加，政治圈辯論是否該維持防疫管制。

義大利

於歐洲盃足球賽決賽擊敗英格蘭奪冠，舉國歡騰。

梵蒂岡

教宗方濟各於手術後首度公開露面。

美國

美西6州野火肆虐，燃燒超過30萬英畝，跨州電力輸配線路受損，加州與內華達州呼籲節電。亞利桑那州救火消防飛機失事墜毀2消防員殉職。

加拿大

因野火肆虐，政府11日下令加拿大國家鐵路、加拿大太平洋鐵路採取必要因應措施，包括減速等。

阿根廷

梅西以隊長身分率領阿根廷隊於美洲盃足球賽決賽中獲勝奪冠。一雪梅西與阿根廷隊先前連續於美洲盃、世界盃3次決賽失敗紀錄。

古巴

首都哈瓦那數千民眾上街抗爭經濟困頓。

海地

美國派遣技術團隊前往海地協助調查總統刺殺案。

以色列

民間太空計畫組織SpaceIL得到7000萬美元民間資金資助，計畫於2024年再度挑戰無人小艇登月。先前SpaceIL於2019年的嘗試因技術問題失敗。

土耳其

降低疫苗施打年齡限制至16歲以上。

埃及

蘇伊士運河至2021年6月的財務年度，營收高達58.4億美元，前一年度為57.4億美元。2021年上半年營收達30億美元，高於前一年同期的27.6億美元，未受長賜輪擱淺事件影響。

南非

支持前總統朱馬的暴動，自高速公路蔓延到約翰尼斯堡市區。朱馬的故鄉夸祖魯-納塔爾省也群起暴動。

卡達

設立中選會，以主持10月將進行的史上首次國會選舉。

阿曼

國王進行首次公開海外訪問行程，前往沙烏地阿拉伯。

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