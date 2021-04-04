「鷹揚八卦」賞鷹活動至今邁向第28年！「鷹揚八卦」取自灰面鵟「鷹」，振翅飛「揚」於「八卦」山而名。賞鷹已成為八卦山脈年度盛事。清明連假返鄉祭祀掃墓，正值中部人俗稱「清明鳥」灰面鵟鷹過境八卦山脈的時候…

八卦山是充滿生態的地方，每年春分清明節前後，有大量的灰面鵟鷹遷徙過境北返，在彰化停留補給後，再開始下一個行程，「清明鳥」灰面鵟鷹又稱為「南路鷹」。

「賞鷹平台」位在山頭的制高點，可以眺望彰化平原及觀賞日出、晚霞，還擁有最佳的賞鷹視野。可以看見過境的灰面鵟鷹外，在兩個山頭間的山谷地形，更能觀賞到鷹群的生態，包括灰面鵟鷹從清晨的起鷹、傍晚的落鷹，以及鷹群急速起落形成的「鷹柱」等。

「2021鷹揚八卦」賞鷹活動由彰化縣政府、林務局南投林區管理處、交通部觀光局參山國家風景區管理處共同主辦，彰化縣野鳥學會承辦。參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，歡迎全國民眾一起來體驗，未來盼活動越來越好，未來成為一個國際品牌活動。

八卦山蘊藏生物多樣性很豐富，灰面鵟鷹於1998年經民眾票選，獲選彰化縣「縣鳥」。彰化縣府每年委託彰化縣野鳥學會進行灰面鵟鷹遷徙過境調查包含過境數量外，同時記錄有另外9種猛禽，如鳳頭蒼鷹、大冠鷲、松雀鷹、蜂鷹、黑翅鳶、鵟、魚鷹、紅隼與遊隼等等。賞鷹期間與南投縣野鳥學會合作，特別安排專家於橫山賞鷹平台進行鳥類介紹及生態觀察導覽解說，活動期間可見稀有的「灰面鵟鷹」北返繁殖翱翔天際的英姿，還有機會遇到常見的大冠鷲、鳳頭蒼鷹、小彎嘴、綠繡眼等等。

「2021鷹揚八卦」賞鷹活動即日起至6月民眾賞鷹之際附近尚有代表彰化的大佛風景區、迷人的歷史建築與聞名的彰化小吃美食等。

※參山國家風景區景點介紹八卦山「賞鷹平台」：

※參山國家風景區景點介紹八卦山「賞鷹平台」：

八卦山脈地勢大致為南高北低，整個八卦山脈(八卦台地)最高點就是在「橫山」，海拔高度有442.6公尺。可俯瞰彰化平原，及附近的懸崖、山谷，常可見鷹隻利用上升氣流盤旋翱翔於附近山谷上空，或瞬間俯衝捕捉獵物勇猛的畫面，是八卦山脈南端觀賞灰面鵟鷹的絕佳地點，不論過境、捕食、起鷹、落鷹，都可輕易觀察得到；此外，在橫山地區尚可觀察到大冠鷲、松雀鷹、鳳頭蒼鷹等留鳥(終生都在本島度過的鳥類。

https://www.trimt-nsa.gov.tw/mountain/attractions/detail?id=c7368570-9acf-4069-8960-37aeba0a96c5