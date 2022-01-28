美國和北約現在派兵駐守烏克蘭，絕對比俄羅斯侵略烏克蘭之後再來制裁俄羅斯的結果還好。示意圖／擷自DW 2022.1.26

回顧二十世紀歴史，英國和法國在面對希特勒的威脅時，採取什麼樣的態度？當時歐洲並沒有類似北約的集體安全體系，從德軍閃電併吞法國，並且成功造成英軍敦克爾克大撤退的歷史來看，當年德國的軍事力量的確遠遠勝過英國和法國；面對威脅，當年的法國跟英國選擇了綏靖政策，面對強權他們選擇了退縮，最後的結果就是助長侵略者的野心，和養大了侵略者的胃口；現在西方世界面對俄羅斯掦言侵略烏克蘭，西方國家必須採取更堅決的立場，並有實際的軍事行動，而不只是口號而已！如果要防止戰爭發生，唯一的方法可能是北約必須立即派兵進駐烏克蘭，防守烏克蘭，給烏克蘭人民實質的支持，明明白白告訴俄羅斯總統普丁，如果俄羅斯侵略烏克蘭就是和西方戰爭，沒有第二句話！也唯有如此，俄羅斯總統普丁才不會軟土深掘，才不會侵略烏克蘭，永遠記得：軟弱會招致打擊，軟弱會招致戰爭。因為希特勒和普丁都不是吃素的！

截至目前為止，德國政府面對俄羅斯時，選擇模擬兩可的態度，可能最主要的原因是：德國希望從俄羅斯購買天然氣，吃人嘴軟，拿人手短，而這種心態是不可取的！

美國總統拜登應該更加強悍！才可以保障歐洲的和平與安全；北約沒有美國，根本只是一盤散沙，各國利益不同，又都很本位主義，沒有美國不行，又不喜歡美國，許多國家只是嘴砲一流，難怪川普不高興；今天的普丁沒有希特勒那麼邪惡，國際社會必須明白告訴普丁，烏克蘭人民有追求自由和民主的權利，烏克蘭是否加入北約，是烏克蘭人民的權利，孔子早就說過：「遠人不服，則修文德以來之！」普丁應該想辦法修文德以來烏克蘭人民！

美國和北約現在就派兵駐守烏克蘭絕對比俄羅斯侵略烏克蘭之後再來制裁俄羅斯的結果還好；防範未然才實在，也才能避免戰爭！因為如果西方軍隊已在烏克蘭，俄羅斯打烏克蘭就是打美國，普丁打烏克蘭就是打北約，也唯有如此，普丁才不會輕言侵略烏克蘭，而這可能才是防止戰爭的最佳途徑！