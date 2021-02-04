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每日國際焦點

緬甸警方因在翁山蘇姬家中找到無線對講機，控告翁山蘇姬非法進口通訊設備。

BBC報告指出中國新疆維吾爾集中營與其他穆斯林集中營，有系統性大規模強暴虐待事件發生。

美國民間企業就業1月恢復超出預期。2020年第四季企業獲利成長，結束疫情以來的連續下跌。

印度農民抗爭獲得美國明星蕾哈娜線上支持。印度外長嚴辭反駁。

緬甸

警方因在翁山蘇姬家中找到無線對講機，控告翁山蘇姬非法進口通訊設備。

緬甸政變可能影響聯邦與地方反抗勢力的停火。

G7國家譴責緬甸證變。

國際貨幣基金在政變前，為了協助防疫，剛發給緬甸3.5億美元無條件緊急援助。

70家醫療院所罷工抗議政變。

南韓

統一部長要求美國對北韓放寬制裁，天真的認為這樣可重啟談判。

印度

農民抗爭獲得美國明星蕾哈娜線上支持。印度外長嚴辭反駁。

日本

Sony因遊戲機、電影等內容產業業績長紅，大幅提升全年獲利預期1/3，但PS5因半導體晶片缺料而增產困難。

澳洲

野火逼近伯斯，數千人撤離。

中國

新疆維吾爾集中營與其他穆斯林集中營，有系統性大規模強暴虐待事件發生。BBC報告指出。

俄羅斯

將提供疫苗給烏克蘭東部親俄民兵控制區。

義大利

總統請求前歐盟央行總裁馬里奧·德拉吉組閣。

美國

民間企業就業1月恢復超出預期。

2020年第四季企業獲利成長，結束疫情以來的連續下跌。

墨西哥

逮捕12名與殺害19名偷渡客有關的警察。

哥倫比亞

攔截到11把自動武器與12個彈匣，該批武器是要走私給委內瑞拉左翼游擊隊。

突尼西亞

土製地雷炸死5名士兵。

土耳其

總統艾爾段表示不允許大學抗爭擴大。

黎巴嫩

真主黨對以色列無人機發射飛彈。

福和會官方網頁：www.fratwn.org