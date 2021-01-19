分析認為布林肯（Antony John Blinken）將得到白宮的充分信任和支持，成為一個對總統決策產生極大影響的國務卿。圖／擷自PBS News hour影片

在當選總統拜登就職前夕，美國國會參議院多個委員會星期二（1月19日）將就當選總統拜登提名的五位內閣人選召開確認聽證，包括國務卿提名人選布林肯（Antony Blinken）。預計他們在聽證會上都會被問及如何應對中共威脅等問題。有分析認為，如果提名最終獲得確認，長期擔任拜登外交政策左膀右臂的布林肯將得到白宮的充分信任和支持，成為一個對總統決策產生極大影響的國務卿。

布林肯如獲確認將成拜登外交政策總舵手

現年58歲的布林肯在外交政策領域擔任過許多職務，包括在歐巴馬執政時期曾出任常務副國務卿和國家安全副助理等職，外交經驗豐富。但是很少有即將就任的國務卿像布林肯一樣，與他們所要效勞的總統有著長達20年的情誼。

布林肯自2002開始擔任拜登的顧問。在小布什政府執政時期，布林肯是時任特拉華州參議員拜登擔任主席的參議院外交關係委員會的助手總管（staff director）。在歐巴馬時期，他曾擔任過時任副總統拜登的國家安全顧問。在2020年總統大選期間，布林肯擔任拜登的競選顧問。

分析人士認為，如果提名得到參議院確認，布林肯與拜登的關係將能讓他在與美國的盟友和對手談判時得到白宮的充分授權支持，擁有更多的自主性。分析普遍預計，當選總統拜登預計在執政初期把更多的精力放在應對新冠疫情和恢復美國經濟等國內議題方面，因此很可能將依賴其首席外交國安團隊來製定外交政策戰略。

《華爾街日報》報導說，在星期二參議院外交關係委員會的提名確認聽證會上，布林肯計劃勾勒出美國在應對全球問題上發揮核心作用，利用聯盟和國際機構來擴大影響力並推動有利於美國中產階級的外交政策願景。

彭斯、蓬佩奧敦促新政府對中國強硬

分析認為，預計布林肯將會在聽證會上被問及美國如何應對當前面臨的挑戰，尤其是來自中共的威脅。過去數十年來，華盛頓的一個共識是，與中國在經濟文化等方面的接觸，將能讓中國在政治上更加民主和開放，但是現在已經很少有人相信這個共識。

即將卸任的美國副總統彭斯在周六的一個告別演說中，敦促即將上任的拜登政府對中國保持警惕，勇敢面對北京的軍事挑釁和不正當貿易行為，確保印太地區的自由與繁榮。

即將離任的國務卿蓬佩奧近來在推特上總結了川普政府就應對中共威脅所採取的舉措，包括關閉中國駐休斯頓領事館，制裁侵犯香港和新疆人權的中國官員，解除美台官員交往的自我限制，將中國官媒和孔子學院認定為外國使團，不承認中國對南中國海的大多數權利聲索，對中國商品加徵關稅，限制華為等與中國軍方有關聯的企業獲得美國技術和資本。

布林肯一貫堅持的外交理念核心是加強盟友關係，重塑美國的國際領導力，重視民主和人權的推動。他在對華政策上的主張也與這個核心理念相契合，包括主張加強美國的盟友關係，提升美國在國際組織中的領導地位，借助這些聯盟和多邊體係來向中國施壓，並且強調將民主和人權擺在對華政策的關鍵位置，並在這些問題上更有力地回擊北京。

比如在關稅問題上，布林肯表示可以在與盟友協調的基礎上動用關稅，並同時強調世貿組織這樣的多邊機構在應對中國的貿易不公平行為上所能發揮的作用。

在香港本月初的大抓捕之後，布林肯在推特上對香港民主派議員和活動人士表示支持。他說：「對支持民主的示威者進行大規模的抓捕是對那些勇敢呼籲普世權利人士的侵犯。拜登-哈里斯政府將與香港民眾站在一起，反對北京鎮壓民主。」

但布林肯曾表示，中國是挑戰但不應完全脫鉤。他認為兩國在氣候變化、武器管控、疫情等全球議題上有合作的必要性。不過他強調，合作的前提是美國要「站在強勢地位上與中國接觸」，也就是要加強美國自身的實力，「這樣兩國關係就會更多地按照我們的條件而不是他們的條件向前發展。」

在具體的政策層面，布林肯沒有很多表述。他是否以及會如何「重啟」（reset）與北京的關係，以及他在多大程度上會延續其前任的那些制裁和措施，可能會在星期二的聽證會上有所涉及。

拜登內閣人事面臨中國問題轟炸

在這場聽證會進行的同時，參議院情報、軍事、國土安全和金融委員會還將分別就拜登提名的其他幾位內閣官員舉行聽證會，包括國家情報總監人選海恩斯（Avril Haines）、國防部長人選奧斯汀上將（Lloyd Austin）、國土安全部長人選馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）和財政部長人選耶倫（Janet Yellen）。

美國政治新聞媒體Politico去年12月的一篇報導說，預計拜登的提名人選在中國問題上都將面臨前所未有的問題轟炸。報導援引國會相關人士的話說，拜登團隊一直強調要與盟友和夥伴合作聯手應對北京，或是需要增加美國自身的實力，但如果聽證會上也只是這種籠統的說法，很可能不會令參議員們滿意。

報導說，一些跡象表示，在中國問題上，曾在過往政府任職過的提名人選可能會面臨更嚴厲的質詢。內布拉斯加州共和黨聯邦參議員本·薩斯（Ben Sasse）在一份聲明中表示：「曾擔任過國家安全職務現又回歸的提名人選必須要能夠說明，他們對中國的看法如何隨著中國的變化而變化。他們在此前的職位上對中國的認知哪些地方錯了，為什麼錯了？如果當時有現在對中國的這種認知，他們的工作會有怎樣的不同？他們現在又會如何應對中國？」

在星期二的聽證會上，布林肯還可能會被問到有關其諮詢公司WestExec Advisors的問題。這家公司在2017年由布林肯和米歇爾·弗勞諾（Michele Flournoy）以及另外兩名奧巴馬政府時期的官員共同創立，公司業務包括在「戰略競爭時代管理和中國相關的風險」，為美國企業在中國市場的經營活動提供策略建議。

共和黨議員和助手已對這家公司進行審視。身為參議院情報委員會代理主席和參議院外委會成員的佛羅里達州參議員魯比奧曾表示：「如果美國的外交政策和國家安全機構讓那些因為促成美國企業與中國共產黨做生意而剛剛獲得酬勞的人來領導，美國不會變得更加強大和安全。」

拜登提名擔任國家情報總監的海恩斯也曾在這家公司任職。