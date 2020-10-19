近日中國坊間高調的「武統」喧囂，美軍究竟會不會出兵馳援，阻止解放軍的行動？作者認為，美國在台海採用的是「戰略模糊」，倘若誰都能輕易判斷，給出答案，那便是美國戰略的失敗。圖／民報資料照

新近，兩岸三地（香港、台灣與中國大陸）的網絡上，圍繞著「台海戰事」，眾說紛壇，莫衷一是，經久不息。

有議論道：台灣問題已擺在桌面上，最遲也是兩年內解決。也有說是：兩岸關係，一觸即發！一說是「近在咫尺」，一說是「迫在眉睫」。尤為玄乎的是：台海問題已進入選擇「時機」與「時點」，11月3日美國大選投票日會不會打？現任川普總統敗選了會不會打？美國總統交接儀式那天會不會打？

前幾日，連季辛吉也站出來疾呼：「中美之間，必須為日益激烈競爭設立界限，否則將有可能會重現第一次世界大戰前的不確定局勢。」似乎誰都有預感，中美碰撞，勢在必行，戰場就在台海……

不是因為我們的「反戰」立場，而堅持表述：「台海無戰事」，確實是整個世界的因果關係，盤根錯節、撲朔迷離，錯綜複雜。許多人都在關注與研究，這究竟如何分解？

中國坊間高調的「武統」喧囂

在中國大陸坊間，能說善侃者，不乏其人。為什麽「武統」的呼聲，直達天頂？據說眼下出現三個有力依據：

1、近一階段，在美國的推動下，中國的民心、黨心、軍心，凝聚成「武統」台灣的統一意志。有說「武統」的兩個前提：一是台灣公開「台獨」的程序；二是外國的「干預」，導致了整個台海局勢發生重大變化。川普是總導演，幫助中國聚合民意軍心和黨的決心，使「武統」台灣成了大勢所趨，已經不可逆轉。所以川普在中國另有雅號「川建國」，說他是顛覆世界的特定人物，名不虛傳。

2、台海戰爭已到了選擇「時機」與「時點」。原來大家都覺得台海不會發生戰爭，因為中國政府一再表示：「和平統一」，這背後自然應該是「不戰而屈人之兵」。現在看來大大低估了解放軍整個鷹派的軍心，凝聚起來的一種決心與戰鬥力。抹掉了中線，就是一種新起點，等於是拉開了（戰爭）序幕。甚至狂妄道：「台軍與你開仗？台軍有戰鬥意志嗎？有這個能力嗎？有得（經得起）打嗎？甚至叫囂解放軍在台灣上空設「禁飛區」。說這就是李毅所講的「北平模式」，「圍而不打」，逼你就範。

美國前總統國家安全事務助理博爾頓（John Robert Bolton）也有提醒：「在台灣問題上，中國真正想要的是台灣像成熟水果一樣落入中國的手中。」「他們不想要戰爭，他們不想摧毀這個島。但另一方面，他們肯定想要回來。台灣人不想回去。」

3、最後一點說是國民黨的終結論。在台灣的政治生態中，兩岸的對立和衝突，導致很重要的現象，「台獨」勢力崛起。事實上國民黨已經不復存在影響力，國民黨被民進黨摧毀了，不管誰打敗了國民黨，國共之間的百年恩怨，也算是有了結果。說是解放台灣，以摧毀「台獨黨綱」為重要的支柱。說是香港問題的解決，為治理台灣提供了經驗與方法。一句話：「治台易於治港」。

顯然，這些話狂得沒邊，不知道什麽是國際政治？世界為何物？為此，我們也有了基本的了解，「武統」的呼聲，主要是來自民間，來自於社會「憤青」，或者說是來自「憤青」思維的不智老人。

美國霸主不會甘願退居二線

美軍究竟會不會出兵馳援，阻止解放軍的行動？中國坊間的結論：堅持「不相信」美軍出兵，「不相信」的理由呢？依據呢？誰都說不上，給不出答案。美國在台海採用的是「戰略模糊」，倘若誰都能輕易判斷，給出答案，那便是美國戰略的失敗。

勇武的中國坊間志士，應該了解與知道幾個基本常識：

1、美國的戰略目標是什麽？

我們曾著文，描述了中國一位金一南將軍講述的2002年的一段往事。美國陸軍指揮學院一位著名的中國軍事問題專家，叫巴傑夫，他明確告訴金將軍，「和平統一」台灣也不行，這不是「一國兩制、三制、四制」的問題，這是中國在打破「第一島鏈」，就是不行。金將軍還提及了喬治•華盛頓大學中國問題研究中心主任南希•塔克(Nancy B. Tucker)，此人對於台海統一問題也有一段忠告：「一個強大統一的中國不符合美國的戰略利益。你們永遠不要以為美國會支持大陸與台灣和平統一。即使中國現在的政治制度與美國一樣，美國也不會那樣做。這是美國的立國原則、基本價值觀念和戰略利益所決定的。」

2、「亞太再平衡戰略」與「印太戰略」的目標。

「印太戰略」與「亞太再平衡戰略」，是換湯不換藥的進行式，或者說是持續版與升級版。其戰略目的與目標，無非是圍堵與限制中國。「印太戰略」，恰好是「地理概念、地緣政治概念，及政策目的與目標」一體化的戰略宣言。

3、丟失台灣，美國的「印太戰略」破局，意味著丟失亞洲，更意味著退出世界霸主地位，美國的霸主地位將拱手相讓。博爾頓說：「對美國來說，中國是一個更大的問題，一個更關乎（美國）存亡的問題。」設想一下：美國會不會眼睜睜地看著中國「武統」台灣？國際政治與軍事遊戲有這麽簡單地易手嗎？人類歷史的發展有這麽平鋪直敘、輕而易舉的嗎？

中國民間百姓不知不智，難道中共官方會不明不白？對於美國的「第一島鏈」戰略布局，以及「印太戰略」與「亞太再平衡戰略」的指向性，及美國的立國原則、基本價值觀念和全球霸權的戰略利益，中共高層是一清二楚的，這是美國不容逾越的基本底線。



美國海軍太平洋艦隊伯克級導彈驅逐艦馬斯廷號於8月18日在例行行動中通過台灣海峽。圖／取自美國海軍網站

中共是否下了「武統」的決心？

中國的美國問題專家、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，對此沒有說得那麽自信，畢竟有官方身份，說話靠譜些。前幾日，金同樣在解讀台海局勢，他表示：「解放軍在台海動作頻繁，這是破天荒的，但這不表明是開啟戰爭程序。」

他解釋：台海發生的變化，一是、解放軍軍機越過「中線」，抹去了「中線」；二是、解放軍軍事動作頻頻出手，僅8月份一個月，解放軍搞了9場演習，針對性非常強。解放軍在台灣北部南部形成戰術動作，這不僅是威懾，而且在表達實戰語言，集群武裝示威。

金解釋道：法理上沒有「中線」一說，但是解放軍以往也沒有去碰觸它，可說是尊重這個東西的（規矩）。

筆者認為：長期地墨守成規，是雙方共同承認與尊重的默契，應視為「暗規」，或者「潛規則」，不能簡單地抹去，否則，豈不是破壞了既成事實的禮儀與「軍事內規」。

針對中共新近大動作，造成台海緊張的局勢，金的解釋是：近期，美國與台灣的動作太多，美國軍機軍艦在南海、台海出現的頻率大大上升，8月以來，老美的偵察機出現頻率太高，懷疑在利用台灣的機場。但台美都尚未說明，這是模糊視聽，這就給中國帶來了壓力，所面臨的形勢，有這麽幾個特徵：

1、美國軍事動作多，軍機軍艦在南海、台海出現的頻率大大上升。

2、美國法律運作也多，議會通過了好多涉台法案，台灣保護法、台灣旅行法、國防撥款法案、台灣關係法、台北法案等。

3、美台政治性行動頻頻出現，先是美國衛生部長阿札爾訪台，盡管對外解說，是因為公共衛生問題，抗擊新冠疫情。但是政治含義都很強，這是六年來比較重要的部級官員訪台。緊接著國務院三把手、副國務卿柯拉克訪台等。



蔡英文總統2020.9.18宴請美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）（左1）所率訪問團，張忠謀（Morris）（右1）也受邀參加。圖／擷自蔡英文臉書

金還列舉了台灣本身動作也多，比如：採購美國軍事裝備，教材方面、包括護照修改，駐北美辦事處主任蕭美琴，還把自己的職務改了「駐美大使」等，小動作特別多。中國擔憂：「台灣切香腸似的加快節奏，對兩岸關係肯定會是衝擊。」

金說，中方的回應是：1、台辦發言人警告；2、軍事動作也頻頻；3、軍機過「中線」，抹去「中線」。

金的解讀很明確，說這是美台挑起的。為了兩岸關係穩定，中方一直以來都很克制，現在過「中線」，這就是戰術意義，軍事意義。他還說：「大陸是反應式應對，這是性質定位。」他還表示：「形勢不完全取決於北京，有底線的。」

儘管，金在推卸責任，但有一點表示得非常清晰，中共畢竟不敢冒天下之大不韙，屠戮民主台灣，這是文明世界不會允許的基本底線。應該說，這些均屬於半官方的吹風舉動。