不久前，拜登（左）與習近平（右）通話，中美碰撞的話題，呈現在政治、外交、經濟、科技和軍事等各個領域，尤為凸顯的焦點話題，是台灣、香港、新疆等問題。圖／擷自白宮、中國人民網，民報合成

近日，布林肯與楊潔篪通話，不久拜登又與習近平通話，中美碰撞的話題，呈現在政治、外交、經濟、科技和軍事等各個領域，尤為凸顯的焦點話題，是台灣、香港、新疆等問題。媒體還有一則報導，蘭德公司的《克制戰略》（簡稱）建議美政府「為己利益，中國統一台灣、收復釣魚島時都不要管。」

台灣，無疑又成為舉世注目的焦點話題，什麼「台灣牌」是拜登手裡廉價之牌，什麼「統一台灣」大勢所趨等等。

我們認為：美中舒緩矛盾與衝突，台灣反而成為安全閥，美中各自後退一步，台灣將成為世界和平的符號！

「台灣」成為美中對話中的重點

楊潔篪強調：「台灣、香港、西藏、新疆等議題，關乎中國的核心利益，是碰不得的。」布林肯的回答是：「我們將捍衛美國的利益，堅持自己的民主價值觀，並追究北京濫用國際體系的責任。」他進一步指出，北京必須為「威脅包括台灣海峽在內的印太地區穩定，以及損害基於規則的國際體系的行為負責……」。

根據迄今的報導，拜登與習近平通了2小時電話，應該話題不少，但雙方的新聞發佈，各說各話，擲地有聲，毫不退讓，還是圍繞楊潔篪與布林肯的話題，重述了一遍。習近平說，香港、台灣和新疆是「中國的內政」，與主權和領土完整有關，「美國應尊重中國的核心利益，並謹慎行事。」拜登的談話，還是強調了「新疆和香港的侵犯人權行為，包括對台灣的行動，美國將繼續對中國採取強硬立場。」

台灣話題，無疑成為重中之重。



美國國務卿布林肯（左）與中國中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪（右）日前通話。圖／擷自維基百科，公有領域

「蘭德公司」建言也提「台灣」

今年1月21日，蘭德公司發佈長篇報告：《實施克制——美國地區安全政策的變化，走向實施現實主義的克制大戰略》，簡稱為《克制戰略》報告，中文譯文約12萬字。

海峽兩岸一些媒體報導稱，美國智庫蘭德公司近期向美國政府提交報告，建議美國政府「實質性放棄台灣」、不干預中日領土爭端等。

蘭德公司是美國的著名智庫。最典型的故事是上世紀韓戰時，對於「中國是否會出兵」朝鮮，美國政府難以判斷。而蘭德公司根據中國當時國情、毛澤東性格，及其時國際環境等條件，得出結論：一是中國會出兵朝鮮；二是美國將在朝鮮戰場上失利退出。

一時間，輿論又把「武統」問題大肆炒作起來。

但《克制戰略》有說明：報告列舉了多種觀點中的一種，既非報告本身的建議，也非美國「克制戰略」者的一致見解。

盡管如此，輿論還是把台灣推向了焦點新聞。中國一些媒體報導，針對拜登與習近平的通話評論：中美矛盾與衝突會緩解一些，特別是「台灣牌」，不會像川普政府那樣急功近利，但拜登也不會輕易放棄這張牌，「台灣牌」不打白不打，這是一張成本低廉的牌，但在制約中國的政治、外交、經濟、軍事上最有實效性。所謂的「建議美國政府『實質性放棄台灣』……」，也揚起一波興奮地鼓噪「武統」鬧劇。

將台灣視為美中矛盾與對峙的一張「牌」，是中國政府和中國媒體的說法。而美國議會實際上已通過了一個個保護台灣法案，諸如：《台灣友邦國際保護及加強倡議法》、《 2020年台灣保證法案》等等。

美中雙方都有緩解矛盾願望

拜登總統執政以來，中國政府通過各種管道呼籲美國對話，拜登總統面對美國眼前的一地雞毛，舉世皆知，疫情災難、經濟恢復、民情撕裂、國際外事等，可說是千頭萬緒，而美中衝突勢如火山。美中需要對話，問題千頭萬緒，從何談及？如何約定？拜登遲遲難以啟口與習近平通話。

其實，對中國來說，「大有大的難處」，中國獨裁政府的沒落趨勢和困境，習近平政府同樣遭遇四面楚歌般地揭露與批評，問題更是積重難返。自去年以來，武漢爆發新冠肺炎，釀成了世界性災難，舉世的抱怨和譴責在所難免；為了鎮壓香港的民主護法運動，北京頒發《國安法》，黎智英、黃之鋒、周庭等一批民主人士遭遇鎮壓和審判，但香港民情民憤的暗流湧動，香港經濟民情的太平盛世一去而不復返了；新疆、西藏的民族矛盾此起彼伏，特別是維吾爾地區「集中營」式的迫害，引發聯合國、歐盟和美歐民主國家的集體抗議與譴責；在過去一年多來，中國在南海、台海軍機軍艦一再犯台領空領海，叫囂「武統」台灣，美國雙航母數次巡航南海、台海，強勢地遏制中國，美中軍事對峙一觸即發；加上美中貿易戰持續不斷，中國經濟去年雖說維持正增長，但是中國的房價已觸碰了天花板，整個經濟陷入泡沫化……

拜登政府無法放棄台灣

連續數年的美中碰撞與衝突，如何才能趨於舒緩與溝通？

拜登總統一直在強調「美國回來了」，其中兩層涵義：美國重新回到國際組織和世界民主聯盟群體中；美國再次在這些國際組織與民主聯盟中發揮領導作用。

拜登總統給中國「定性」為「最嚴峻的競爭者」，而遏制中國的兩支利劍：

一是無論拜登政府如何與中國政府修好，美國政府重新回歸與建立民主同盟國群體，堅持自由民主價值觀不會改變。正如拜登強調的：「中國在新疆和香港的侵犯人權行為，包括對台灣的行動，」美國將繼續對中國採取強硬立場。美國要繼續成為世界民主聯盟的領導國，它怎能拋棄與出賣作為民主政權一員的台灣？

二是無論拜登政府怎樣與中國政府舒緩，美國政府是恢復「亞太再平衡戰略」，還是繼續推行「印太戰略」，遏制中國的戰略目的都不會改變。「印太戰略」的目的，無疑是通過聯合日本、澳大利亞和印度，平衡與制約中國逐漸擴大的影響力，也為了維護美國在亞太、印太的主導利益，包括南海、台海的航行自由，及台海的安全與穩定，不改變現狀。

1997年，英國失去了香港的統治，幾乎一路衰弱與滑坡，全景式的英帝國已不復存在。美國退出台海、放棄台灣，會不會同樣產生多米諾骨牌效應？一張牌倒下了，意味的是美國國際老大地位將一瀉千里，不僅是印太戰略的失敗，還將退出整個亞洲，甚至失去世界的霸主地位，失去美國民主聯盟的領導地位，致使人類先進的民主制度（體制）分崩離析與傾倒。

即便蘭德公司真是「建議美國政府『實質性放棄台灣』……」，拜登政府也不可能，更是無法放棄台灣，因為他將對自己的未來前途無法交待，對美國的民主體制與國際信譽更是無從交待。



美國太平洋艦隊在2021.2.10在中國南方海域。圖／擷自美國太平洋艦隊flickr

德國歐盟在台海也有明確態度

人們常說：是非自有曲直，公道自在人心。

克里米亞事件，對德國、法國等歐盟國家來說，發人深省。2014年年初，克里米亞半島被俄羅斯吞併。儘管國際社會譴責制裁俄羅斯，2016年聯合國大會再次確認：不承認俄羅斯兼併烏克蘭領土，但普丁與俄羅斯政府置之不理。如今聯合國與整個國際社會只能是視若罔聞、束手無策。

台灣會不會成為克里米亞事件重演，德國、法國等歐盟國家擔憂，完全有這可能性。

去年，德國頒發的《印太行為準則》，這是德國第一次明確以「法規」，表達與強調了關注南海的航行自由與台海的安全穩定。

拜登政府執政以來，美英印澳日的印太同盟，依然在繼續與發展中。近日來，美國的南海與台海的航母巡航，有增無減。美英印澳日在南海展開合作軍演，同樣是接二連三。今年在南海台海的自由航行，還會增加德國、法國、荷蘭、西班牙等歐盟國家的參與。

半個世紀來，歐盟國家並未參與南海、台海事宜，難道是這些國家忽然心血來潮，趕這個時髦嗎？其中的道理，非常簡單明瞭，儘管中歐經濟走得熱乎，德國、法國等歐盟國家不希望再出現克里米亞事件重演，他們明確警示中國：歐洲的價值觀同樣適用於印太區域，維護南海與台海的安全穩定。言下之意是歐盟反對與抵制「武統」台灣，台海現狀不能由單方面改變。

中美舒緩矛盾尋求世界和平

這些天來，國際媒體均有報導，拜登與習近平的這通電話表明，舒緩美中矛盾與衝突，是雙方的意願，更是聯合國、德國、法國等歐盟國家共同的期望。國際合作中的競爭與制衡是常態，為了達到多元合作和戰略穩定，各方都會向後退一大步，看來眼下最為聚焦的共同碰撞點是「台海的安全穩定」。

當代文明世界中，相同的民族、歷史、文化、文字，及民風民俗等區域，成為兩個、或者兩個以上的國家疆域，在歐洲比比皆是，不足為奇，是常態，為什麼必須是統一的國家呢？中國皇權式的「大一統」思想，必須慢慢適應當代國際政治文化。

台灣是一個民主獨立的政權，已經存在超過了70年的歷史。1949年以來，台灣的政治、外交、經濟和軍事等一直是獨立自主政權，台灣擁有兩千三百多萬人民，人口超過了荷蘭、奧地利、比利時、瑞典、瑞士等絕大部分歐盟國家。聯合國卻至今不予承認，本來就是一個嚴重錯誤，國際社會不能這樣殘酷無情，熟視無睹，視台灣的國家和人民不復存在，不能僅僅因為誰說了不承認，就讓台灣從地球上消失。國際文明都在強調人權民主的價值觀，那麼這個世界是否考慮了台灣的人權、民主與生存權的問題？

習近平難道不明白，各說各話，就是衝突的底線，欲要達到雙方緩衝，必須向後退一步，不改變現狀，維持現狀，是歐美各方都希望看到的結果。

結論無疑是：維持台灣現狀，最終成為世界和平的象徵與符號！