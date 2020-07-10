美國財政部和國務院7月9日星期四宣布對更多在新疆涉及侵犯人權的中國官員和實體進行制裁。圖／擷自維基百科，民報合成

美國財政部和國務院星期四宣布對更多在新疆涉及侵犯人權的中國官員和實體進行制裁。

財政部制裁四名中共官員和一政府實體

財政部外國資產控制辦公室（OFAC） 7月9日宣布對涉嫌在新疆維吾爾自治區嚴重侵犯維吾爾少數民族權利的一家中國政府實體和四名現任或前任政府官員進行制裁。遭到制裁的中國官員分別是新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前自治區政法委書記朱海侖、自治區副主席、公安廳黨委書記、廳長王明山以及自治區前公安廳黨委書記霍留軍。被制裁的實體是新疆自治區公安廳。

這些官員與實體涉嫌在新疆嚴重侵犯人權的事例包括針對維吾爾以及該地區其他少數民族進行大規模的任意拘留和嚴重的軀體虐待。

美國財政部長梅努欽說，「美國致力於利用全面的金融力量，讓新疆和世界各地的人權侵犯者承擔責任。」

財政部是根據13818號「制止嚴重侵犯人權或貪腐人員的財產」的行政命令而採取這些行動的。這項行政命令是建立在《全球馬格尼茨基人權問責法》的基礎上而予以實施的。

美國國務院對三位中共官員施加制裁與簽證限制

與此同時，美國國務卿蓬佩奧在同一天也發表聲明，對中共繼續在新疆侵犯人權的官員施加制裁和簽證限制。

蓬佩奧宣布，依據《2020財政年度國務院外國運作及相關項目撥款法案》的第7031（c）條的規定，將新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、自治區前政法委書記朱海侖和自治區公安廳黨委書記王明山列入制裁名單，因此他們及其直系親屬將沒有資格入境美國。

蓬佩奧還依據2019年10月通過的《移民和國籍法》第212條（a）、（3）、（C）的規定，對其他的一些中共官員實行簽證限制。這些官員據信對不公正的拘押或是侵犯新疆維吾爾人、哈薩克族以及其他少數民族的權益負有直接或間接的責任。

蓬佩奧在聲明中說，「在中國共產黨針對維吾爾族、哈薩克族和新疆其他少數民族進行侵犯人權的行為時，美國不會袖手旁觀。這些侵權行為包括強迫勞役、任意大規模拘留、強迫性的人口控制，以及試圖抹殺他們的文化和穆斯林信仰。」

日前，美國參眾兩院70多名議員敦促美國政府對中國政府在新疆犯下的包括種族滅絕和反人類罪行在內的殘暴罪行作出正式認定，並對實施他們所說的這些「令人髮指」的政策的中國官員實施制裁。

在美中關係日益惡化之際，這是川普政府針對中國當局在新疆侵犯少數民族權益的行為所採取的最新制裁措施。

美國針對中國在新疆的政策採取行動

7月1日，美國國務院、商務部、國土安全部和財政部聯合發布商業供應鏈中新疆產品的苦役風險警告，提醒商家注意供應鏈可能涉及新疆或中國其他地區侵犯人權的苦役產品的風險。美國海關執法部門同時扣押中國進口的新疆人發制品。

5月22日，美國商務部把9個與新疆侵犯人權有關的實體加入到商務部實體名單之中。2019年10月，國務院宣布對在新疆侵犯人權負責或負有間接責任的中共官員實行簽證限制。