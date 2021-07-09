美國白宮7月7日發布公告說，鑒於北京對香港採取的行動繼續對美國構成威脅，拜登總統決定將川普總統就香港局勢宣布的國家緊急狀態令延續一年。圖／擷自公視新聞影片2021.7.6

美國白宮7月7日發布公告說，鑒於北京對香港採取的行動繼續對美國構成威脅，拜登總統決定將川普總統就香港局勢宣布的國家緊急狀態令延續一年。

白宮在這份公告中提到了前任總統通過第13936號行政命令而根據《國際緊急經濟權力法》宣布的國家緊急狀態。

中國外交部駐港公署星期四發表聲明，指責美國「不思悔改、錯上加錯」，中方「表示憤慨和譴責，對美方一再插手香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。」

2020年7月14日，在北京強行在香港實行國家安全法的背景下，時任美國總統川普將國會兩院通過的《香港自治法》簽署成法，並於同天發布了一道行政命令，追究中國政府對壓制香港人民的行動負責。這項行政命令認定，中國採取的行動從根本上破壞了香港自治，對美國國家安全、外交政策和經濟搆成「異常和特殊的威脅」，並針對此項威脅宣布國家緊急狀態，暫停或取消依據美國法律而給予香港的特殊和優惠待遇。

拜登總統在公告中說：「關於香港的情況，包括中華人民共和國最近採取的從根本上破壞香港自治的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟搆成異常和特殊的威脅。因此，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態必須持續到2021年7月14日以後。」

拜登宣布把13926號行政命令就有關香港局勢宣布的國家緊急狀態延長一年。

這個公告將發表在《聯邦公報》上，並遞交給國會。

北京在香港實施了《國家安全法》後，進一步打壓香港的自由和民主派活動人士。今年3月，中國通過了修改香港選舉制度的決定。最近，香港民主派媒體《蘋果日報》也被迫停刊。當局仍在繼續對民主派人士進行抓捕和判刑。