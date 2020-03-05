新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，即將在週六登場的國民黨主席改選，儼然在報章媒體、廣播政論節目銷聲匿跡！

此時此刻，談國民黨改革，顯得沈重又乏力。公元兩千年首度的政黨輪替，國民黨改革口號喊得震天價響，宥於當時國民黨機器仍然家大業大，改革宣誓意義大於實質意義，2008年至2016年國民黨馬政府重返中央執政，國民黨一時偏安，「改革」大業束之高閣，錯失良機。

歷經2016和2020兩度總統敗選，時至今日，黨產早已被搜括一空的國民黨，面對民意海嘯的巨浪衝擊，國民黨改革路迢迢，唯有放手一搏，才能置之死地而後生。

國民黨要救亡圖存，筆者野人獻曝，列舉以下六點建言提供參酌：

一、重新釐訂兩岸政策：「九二共識」、「一中各表」的兩岸論述，被對手陣營刻意曲解為「一國兩制」，對訴求講求速率，卻缺乏歷史觀的年輕族群，不僅欠缺號召力，甚至淪為票房毒藥。重新釐訂兩岸政策論述，刻不容緩。

二、摒棄逢迎拍馬、陽奉陰違的虛偽造假文化：國民黨應跳脫黨國體制窠臼，拋除宮廷大內保守舊思維，丟掉歷來的虛偽做作，要深入基層，傾聽民意，銜接地氣。威權體制兩蔣時代，國民黨遍及海內外的黨工特務數以萬計，地方黨部編制涵蓋組織、社調、文宣、動員，包山包海，黨工人數直逼縣市地方政府層級，每逢選舉，號召同溫層取暖的「固本會報」流於形式，紙上談兵，閉門造車，政權淪喪，其來有自，如何落實黨務革新，凝聚基層向心，新任黨主席任務艱鉅，備受期待。

三、組織精簡再造，黨工志工化：國民黨在2018年九合一大選席捲全台，囊括全國15個執政縣市，印證「選舉如棋局局新」，選舉奠基於民心向背，時勢所趨，黨工人數並非勝選之必然，未來國民黨黨工更應該朝無給職志工化發展，讓黨務呈現嶄新氣象。

基層紮根 與時俱進

四、 從基層紮根拓展黨務：1987年7月16日台灣解嚴，國民黨全面退出軍隊、校園和各級組織，校園「知青黨部」偃旗息鼓，軍隊「培根計畫」銷聲匿跡，各級黨部戛然終結，停止運作，宣告走入歷史。時至今日，高中職以上大學院校，擁護國民黨的年輕學子，往往會被同儕貼上反動勢力的標籤，被扣上封建守舊的大帽子，被對手陣營歸類為保守落後的舊勢力，被譏諷為應該掃入歷史的灰燼。如何創造時勢議題，引領風騷，重新打進青少年學子的活動領域，透過點、線、面的串聯，讓年輕學子從「心」感動，鼓動風潮，實為黨務改革成敗之關鍵。

五、善用3C產品，創造加乘利多：網路社群臉書FB、LINE影響力無遠弗屆，想在政壇掙得一席之地，如果不結合3C網路，肯定自絕於選民。國民黨唯有老店新開，以新思維拓展新道路，融入新媒體，開創新格局，如果不能與時俱進，終將被時代淘汰。

六、大破大立培養人才：關於人才培養，百年老店國民黨總是循規蹈矩，按部就班，向來都不是一蹴可幾，黨員若想透過選舉爭取出線，總得論資排輩，依序接班，慢工出細活，長期以來，始終講究黨內倫理、輩份、排序，欠缺人才培育計劃，權力接班早已面臨嚴重的斷層危機。積極培養新人，紮根基層，落實地方，廣開年輕人參與黨務改革大門，暢通新世代參政之路，是國民黨現階段改革的當務之急。

台灣人有句「富不過三代」的俗話說得極好：「鹽薑米醋、長衫拖土、當田賣祖」！橫跨兩個多甲子的歲月，曾經統治全中國的國民黨，1949年被共產黨一路追殺到海峽一隅偏安，豈料，歷經一個多甲子後，又面對民進黨「黨產會」趕盡殺絕，曾幾何時？黨國一體的國民黨繁華落盡，時至今日，窮到只剩下「中國國民黨」這塊老舊的招牌，國民黨究竟還有沒有未來？

有人建議，中國國民黨不妨改名為「中華民國國民黨」，個人的看法是，名稱並不是重點，改革內涵才是關鍵，改名之議，不妨輕鬆笑看！