因應春節物流倉儲運送很忙，在高雄十多家知名物流倉儲業中，「邏輯運籌」董事長杞美林是唯一女性，「她」在物流倉儲界享有盛名，展望今年，她說：要更爭氣！鞭策自己更積極與更努力。

「邏輯運籌」股份有限公司1998年成立，立足高雄，以高雄為全國發展的樞紐。杞美林說「商場如戰場」上戰場打仗不分男女，靠的是實力。她以自己為例認為要具備男性領導人的魄力外，還要多一韌性尤在溝通協調上。她說，我跟所有勞動階層一樣努力在這塊土地上打拼，相信努力，未來會更好，這是她的信念。

一般提及物流業會想到勞力密集畫上等號。杞美林說，人力成本增加還有工時限制，所以必須要引入更多與更省力如機具以提升效率，讓人力在符合工時內發揮最大效率。他舉「邏輯運籌」除從事物流倉儲服務，並結合跨境電商物聯網，引入史上CP值最高「電動拖板車」提升效率。

杞美林說：「沒有景氣好不好的問題，只有自己夠不夠努力的問題」。雖然一例一休讓公司成本增加，但對客戶報價不能增加，要維持每年的平均報價，不能因人力成本增加作價格調整。所以有隱形壓力。也因此唯有提升公司效能。杞美林說，她把物流業定義是一群默默辛苦耕耘工作者。該公司相較其他物流倉儲尤在軟性服務上是百分百的管控，這也是「邏輯運籌」深具信心的所在。

此外，「邏輯運籌」重視公司使命與社會責任，她有感的說：「一個公司成員來上班代表一個家庭的收入，所以要讓成員穩定成長，她認為這是公司的始命與社會責任」。

※「邏輯運籌」跨境電商物聯網

史上CP值最高（得力小助手）

Robust 拉霸電拖車

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環保智能鋰電池 ► 內置BMS電池智能控制管理（可抽取電池充電）最短充電約2.5小時，可工作約3~6小時之間

操作控制舒適性 ► 符合人體工學設計智能手柄，採用彈性環保材質（可單手、雙手操控行走）

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輕巧靈活好作業 ► 在依行駛速度調整手柄角度外，也適用於狹小空間作業的靈活轉向操作

高強度堅固鋼制 ► 採用大圓弧輪設計與車身強硬度提升（載荷1500KG）

保養維護更簡便 ► 採用一體模塊化設計，穩定性高且美觀，同時故障風險降到最低

※「邏輯運籌」股份有限公司

邏輯運籌股份有限公司 (Global Logistics System Management Inc. ) 於1998年創立開始跨入倉儲物流領域，提供客戶專業的第三方物流運籌服務；

從報關提貨、倉儲管理、商品理貨、代工/加工包裝、配送/貨運服務、倉庫出租及貨櫃裝卸等「一站式」及「客製化」整合型物流服務，除了倉儲之外，還有管理，邏輯運籌協助客戶檢查庫存量、滯銷品，即將過期的物品，提醒客戶做適當處理，協助客戶降低各種成本，提升整體營運績效!

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