香港警方國安處星期三清晨動員超過1千名警力，大搜捕至少53名與35+初選有關的民主派人士，包括戴耀廷、前民主黨主席胡志偉等人，指控他們涉嫌顛覆中國國家政權，是國安法實施超過半年來最大規模的一次拘捕行動。

去年7月中由前港大法律系副教授戴耀廷倡議的「民主派35+初選」，以協調原定去年9月初舉行的立法會選舉，民主派參選人，希望取得過半數的35席以上的立法會議席。

警方更罕有地向4間傳媒公司，包括《蘋果日報》、立場新聞等送達法官批出的「物料提交令」，令人關注新聞自由再受到威脅。

民主派批評拘捕行動反映港府全面同香港民意對抗，企圖製造寒蟬效應。有學者分析，以後香港的議會制度只容得下「忠誠反對派」。

去年參與民主派35+立法會初選的灣仔區議會主席楊雪盈， 1月6日早上被警方上門拘捕，是53名遭警方大搜捕的民主派人士之一， 警方指控他們涉嫌違反港



去年參與民主派35+立法會初選的灣仔區議會主席楊雪盈， 1月6日早上被警方上門拘捕，是53名遭警方大搜捕的民主派人士之一， 警方指控他們涉嫌違反港區國安法顛覆中國國家政權罪， 楊雪盈當日晚上發燒不適，被送到醫院檢查。圖／擷自楊雪盈社交網站圖片

警方千名警力大搜捕53名民主派

香港警方國家安全處高級警司李桂華表示，被捕53人包括45男8女，涉嫌顛覆國家政權罪，其中6人的角色是組織和策劃，另外47人涉嫌參與。

李桂華表示，舉行初選並不犯法，但是「35+初選」的倡議者提出「攬炒十部曲」，包括配合一些策略投票，令選舉「團伙」得到立法會35席或以上，當選後會透過兩次否決財政預算案，逼使特首辭職，令特區政府停擺。

他強調，企圖令特區政府停擺，就是乾犯《港區國安法》第22條顛覆國家政權罪，嚴重干擾、破壞、阻撓政權機關的執法職能，即令其不能運作。

民主黨批港府全面同民意對抗

民主黨、公民黨、社民連、新同盟等多個民主派政黨星期三下午召開聯合記者會，回應警方1月6日大搜捕，他們高呼「初選無罪、濫捕可恥、無懼打壓、抗爭到底、五大訴求、缺一不可、釋放所有被捕者、Free all Political Prisoners（釋放所有政治犯）」等抗議口號，要求釋放所有被捕者。

民主黨主席羅健熙在記者會表示，民主黨共有7名黨員被拘捕，包括去年參與民主派初選的6名前立法會議員，以及民主動力召集人、有參與協調初選的區議員趙家賢，羅健熙批評，今次是濫捕行動，反映港府全面同香港民意對抗，甚至是報復得到民意支持的人士。

羅健熙說：「就著今次這個濫捕，我們見到的情況是什麼呢﹖就是政府在面對香港的民意的時間，它是選擇全面同香港的民意對抗。當香港市民不論是透過區議會選舉、不論是透過初選，不論是透過不同的方式，去表達了自己的意見之後，政府選擇是不聆聽，反而是去報復，反而是不停用不同的方法；在不同的渠道，用不同的法例，去報復一些在香港得到市民支持的一些參政的人，這個就是現今香港政府，面對香港市民的一個非常之彰彰明甚的一個做法。」



倡議及統籌協調2020年7月11及12日香港民主派立法會35+初選的港大法律系前副教授戴耀廷(右1)、 前民主派立法會議員區諾軒(中)、民主動力召集人趙家賢(左)，2021年1月6日早上被警方上門拘捕， 指控他們涉嫌違反港區國安法顛覆中國國家政權罪。圖／擷自VOA資料圖片

羅健熙指國安法成「萬能Key」製造白色恐怖

羅健熙強調，任何陣營的政黨都有舉行初選的權利，不應該被扭曲為危害國家安全，他擔心這種濫捕、濫告仍然會繼續發生，國安法可能成為「萬能Key」的法例，當局可以任意使用，製造白色恐怖。

羅健熙說：「如果連初選都可以『屈落去』（誣告）、可以硬來、『生安白造』（無中生有），說是會危害國家安全的話，這個國家安全真的都非常之脆弱，但是我相信這些藉口將來是繼續『無日無之』（陸續有來），以前大家會覺得我們有一些不同的所謂『萬能Key』的一些法例，今天國安法亦都是慢慢變成一些『萬能Key』的法例，在街上它（警方）又用國安法去警告你，你舉張白紙又說你違反國安法，你叫句口號又說你違反國安法，做初選、做選舉又說你違反國安法，國安法成為『萬能Key』之後，大家見到的就會是白色恐怖，而這個亦都是正正是香港政府想造成的一個效果。」

抗爭派區議員批當局製造寒蟬效應

一名被捕的抗爭派區議員伍健偉，與元朗區議員林進接受美國之音訪問表示，由於國安法被捕的案例過去半年不算太多，他估計伍健偉可能會被通宵扣查，就算獲准保釋可能都要在警署扣留到星期四（1月7日）早上。

對於今次國安法實施後最大規模的搜捕行動，林進批評當局企圖製造寒蟬效應，他認為民主派也只能「見步行步」。

林進說：「現在所有的案件只要同政治有相關，特別是國安法的案件，全部都是希望在香港製造一些寒蟬效應，即是其實為何我們會看到剛剛警方去講，就是只是涉及一些可能有組織性的人士，就毋關大家投票，變相其實無形之中都是給了壓力整個香港大眾市民身上，即是無論任何民主派都是表示很震驚的，沒想過其實我們搞這個初選，純粹大家在一個民主派裡面的光譜之間的協調，都會落得如此下場，其實這個就是大家都有目共睹的事實，所以這一刻我們可以做的也只有'見步行步'（走著瞧）。 」

年青區議員有心理準備被DQ

記者問及，會否擔心當局下一步就會對付2019年當選的抗爭派年青區議員，包括早前有香港傳媒報導，中國全國人大常委會可能再出手取消（DQ）大批反對派區議員，港府也可能要求區議員宣誓，從而DQ一些本土派年青區議員。

林進回應表示，由2019年11月24日當選那天，已經有心理準備可能會受到當局打壓，或者不能夠完成4年任期。林進又預期當局會用盡一切手段打壓反對的聲音，估計未來民主派的前景會更艱難。

林進說：「（2019年）11月24日當選那一刻，其實我們都知道，我們未必可以完成到整個（4年）任期，因為畢竟我們都知道，其實港共政權都會用盡一切的方法去打壓我們所有民主派的人士，只不過我們見到這些那麼荒謬的畫面，一日一日這麼繼續去發生，所以其實我們都已經有很大的心理準備，其實可能在這3個月內可能就發生，剛剛講到的宣誓、即是就著區議員（就職）要進行一個宣誓，我估計其實會有大量的民主派的（區）議會會被DQ，我想其實本土派的、或者叫做抗爭派為首的議員，可能會首當其衝受到最大的影響。」



參與2020年7月中舉行的香港民主派立法會35+初選的抗爭派社運人士及現任區議員， 1月6日早上被警方上門拘捕，指控他們違反港區國安法顛覆中國國家政權罪。前香港眾志秘書長黃之鋒(前排左2)目前正在監獄服刑，據報導警方1月6日到他家中搜查， 這次是黃之鋒首次被控涉嫌觸犯國安法的罪名圖／擷自VOA，湯惠芸攝

袁爾昌指拜登上台前北京發揮國安法震懾

時事評論員、香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁爾昌接受美國之音訪問表示，當局在這個時間動用國安法進行大搜捕，應該都有預計國際上會有大反應，他相信北京可能要在美國總統當選人拜登正式被確認之前，盡快發揮國安法的震懾作用。

袁爾昌說：「它（北京）都有預計國際社會的反應的，但是我想一來會有些人說因為美國的（總統當選人）拜登未上任，跟著還有一點爭議，可能癱瘓了那樣，我反而覺得北京都很想在拜登上台之前，就將這些大的動作去做完它，始終它立這個法（國安法）出來，即是當初有兩個假設，即是有兩個想像，一個就是它立了（國安法）就是隱而不發的、不用的，但是如果它現在都決定了是盡快用、盡快去有一個威懾作用，以及有一些案例的話，它會盡量在拜登上台之前就想做完它。」

香港議會或只容得下「忠誠反對派」

袁爾昌表示，國安法實施之後就算沒有今次的大搜捕行動，其實已經擊潰了香港的反對派，令他們再沒有左右政治的能力，以後香港的議會制度只容得下「忠誠反對派」。

袁爾昌說：「你見它（北京）一直都是除了民主黨、即是民主黨會留手之外，其他其實都很不遺餘力，當然今次事件你全部都要一視同仁地去打擊它們，這個大家都明白，但是就要看看其實就算沒有這個事件，都擺得很明如果你想繼續在立法會也好、區議會也好，要生存你的空間就只可以是'忠誠反對派'，這個其實之前都擺得很明的了。」

警方指不向60萬初選投票市民作刑事調查

據香港《蘋果日報》綜合各傳媒報導，「1-06大搜捕」的被捕人士包括港大法律學院前副教授戴耀廷、前立法會議員、多個區議會的民主派議員，除了有份參與初選協調的前立法會議員區諾軒，因為正在接受酒店隔離檢疫，可以保釋繼續隔離，區議會主席楊雪盈的社交網站晚上帖文表示，她發燒及身體不適，已經送往伊利沙伯醫院急症室等待診治，醫生表示需要進一步檢查，才可決定楊雪盈是否需要留院，估計其他被捕人會被通宵扣查。

警方國安處高級警司李桂華見記者時表示，不會向60萬參與初選投票的市民展開刑事調查。警方亦曾搜查受託進行初選投票及點票工作的香港民意研究所辦公室，但消息指行政總裁鐘庭耀暫只是協助調查，暫時未有被捕。

戴耀廷倡議、民主派組織「民主動力」負責協調及統籌的「民主派35+初選」，去年7月11及12日在新冠肺炎疫情下舉行，以協調原定去年9月初舉行的立法會選舉，民主派參選人，希望取得過半數的35席以上的立法會議席。這次亦是香港第一次的民主派立法會初選，主辦單位統計有61萬市民參與投票。



香港大學法律系副教授戴耀廷分析這次區議會選舉選民出現質變。圖／擷自VOA，湯惠芸攝