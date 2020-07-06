民進黨在野時主張三權分立，廢除考監兩院；執政後，只要不提名監委，就可實質廢除監察院。不做此途，反而監委提好提滿。蔡英文控制下的民進黨，只要權力，沒有理想、沒有願景。圖／擷自總統府flickr

歷史難道真的會不斷重演？2016年7月，剛上任的蔡英文欲提名謝文定擔任司法院院長，謝文定被指曾參與中壢事件、美麗島案偵辦，是威權體制打手，蔡英文力挺謝時說了一句名言：「威權時代大家不是都選擇服從」。從那時起，新任總統的蜜月期便結束了。2020年6月，剛連任的蔡英文欲提名國民黨的黃健庭擔任監察院副院長，輿論炸鍋、藍綠皆罵翻，這次蔡英文選擇沈默，而由黃自己表態退出。但內情波濤洶湧，相信蔡的支持度也會開始往下走。

不管是蔡英文自己的主張或接受「核心幕僚」建議，提名國民黨的黃健庭，美其名曰「以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量」。這種自以為是的權謀與官場語言，只是鬼話連篇！

提名不當錯誤重演

大家都在納悶，為何四年了，蔡英文還犯下同樣（提名不當）的錯誤？其實這不難了解：「黨國出身」的蔡英文，不曾參與過民主運動，從來沒有政治理想，「中美斷交」時還特地滯留美國，擔任有權無責的總統後，讓民主進步黨喪失創黨初衷與理想，為了連任不擇手段，連任後身邊還是同樣那群「核心幕僚」，當然會做出同樣的決定，出同樣的紕漏。

民進黨的核心價值、創黨初衷、理想是什麼？民主、自由、人權、法治，是追求歷史轉型期正義、台灣國家正常化。但是，完全執政四年多下來，除了固權、分贓，還做了什麼？

在野時力推公投是人民直接權利，主張綁大選，以便提高投票率，有利於公投過關；執政後，認為公投綁大選不利總統大選，於是強力修法、沒收公投。台派人士，很多人為了大選勝選，選擇噤聲。

在野時主張三權分立，廢除考監兩院；執政後，只要不提名監委，就可實質廢除監察院。不做此途，反而監委提好提滿，找了各政黨偏好的人擔任委員，院長是民進黨派系大姐大、副院長則為分化國民黨兼顧後山選舉而提名官司未清的人。主張廢除監察院者，如同狗吠火車。

完全執政司改無成

完全執政四年，司法改革原地踏步。突然在立法院臨時會要通過參審制 - 完全背棄自己黨綱主張的陪審制。民間司改會、台灣陪審團協會等民間團體雖在立法院大門靜坐抗議多日，十多個本土社團也發表最新的聯合聲明，呼籲立法院臨時會不應草率通過參審制，排除陪審制。但蔡英文不為所動，派出發言人張惇涵表示，政府推動的「國民法官制」，重點不是陪審與參審的爭議，而是人民如何參與審判。將「國民參與刑事審判法草案」改名為「國民法官法草案」，就想呼攏過去。根本是自欺欺人！

沒錯，蔡英文控制下的民進黨，就是在自欺欺人，只要權力，沒有理想、沒有願景。如果台派再不團結起來強力監督蔡英文政府，放任民進黨繼續國民黨化，不要說正名制憲不可能，台灣的未來終將只變成政客們輪流吃香喝辣。