蓬佩奧表示，美國總統川普不久將對直接向北京政府提供數據、給美國國家安全帶來風險的中國軟件公司採取行動。。圖／擷自蓬佩奧推特，資料照

美國國務卿蓬佩奧星期日表示，美國總統川普不久將對直接向北京政府提供數據、給美國國家安全帶來風險的中國軟體公司採取行動。

蓬佩奧在福克斯新聞頻道「週日早間期貨」節目上說：「川普總統已經說『受夠了』。我們將解決這個問題，因此他將在未來幾天就與中國共產黨有關聯的軟體所帶來的一系列國家安全風險採取行動。」

此前，川普週五在空軍一號專機上對記者表示，他將最早於週六發布命令，下令在美國禁止社交媒體平台抖音的國際版TikTok。

在過去的幾個月裡，美國官員一再表示，TikTok目前隸屬於在北京的中國軟體公司字節跳動旗下，其處理的個人數據，會給美國帶來安全風險。

蓬佩奧說：「對美國人民來說，這是真正的隱私問題。長期以來，美國祇是說天哪，如果我們玩得開心，或者一家公司能從中賺錢，我們會允許這種情況發生。 」

據兩位知情人士周六對路透社表示，根據最近的一項提議，字節跳動願意將TikTok的美國業務移轉給微軟，以期與白宮達成協議。這一提議得到了總統盟友的一些支持，包括共和黨參議員林賽·格雷厄姆。

美國財政部長姆努欽週日在另一次採訪中表示，審查外國商業交易對國家安全的影響的美國外國投資委員會（Committee on Foreign Investment）正在研究此事。