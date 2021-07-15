到今天7月15日為止，台灣大概有武漢肺炎疫苗現貨900萬劑，目前打了約400萬劑，最近幾日全國每天可以打20幾萬劑，已經超越先前預期，全國的醫療團隊真的用心用力卯起來打疫苗；疫苗施打也愈來愈順手，現在打到75歲以下民眾，猝死案例也非常少見了。

有幾個能力比較差的地方首長嘴巴GGYY吵著要疫苗，但是疾病管制署網站公告的各該縣市剩餘的疫苗還很多，像這種只吵架不幹活的地方首長是不折不扣的政客，害群之馬吃碗內看碗外，民眾要睜大眼睛看，下次選舉要把他們下架。

現在台灣打的AZ疫苗都是全世界最高級的，和英國女王以及歐洲各國政要打的同款的英國牛津大學AZ疫苗，請問你的命有比英國女王高級嗎？台灣沒幾個民眾有那個資質和命就讀英國牛津大學，但是大家可以免費打到英國牛津大學發明的AZ疫苗，請你們不要GGYY，你們比前中國國民黨主席去中國打共匪疫苗實在幸福太多了！

公平公開讓50歲以上民眾先打一劑

短期內的目標是：在7月底之前，讓最大多數50歲以上想打的民眾都能至少打上一劑；大家都有繳稅，公平公正公開最重要，不能讓GGYY的人就有優先權！讓不GGYY的民眾優先打，那些喜歡挑東挑西的，以為自己的命比別人高級的，就給他們慢慢等；嫌菜不好吃的人可能還不夠餓，不想吃的人大可不要吃；反正台灣是民主國家，不爽的話2022和2024都有選舉，未來想換中共來統治也可以！但是敢去中國公開向中共嗆聲的人才算有種，躲在台灣駡台灣政府只能算是一隻小孬孬，不算什麼英雄好漢，真的打從心底看不起你們！

從現在到7月底之前，中央和地方在未來半個月之內，就是卯起來用心用力打疫苗，務必先讓50歲以上和所謂第9類滿18歳有重大傷病或慢性病的高危險群患者願意打疫苗的民眾都能打上一劑。

至於未滿50歲的民眾，不好意思！因為武漢肺炎專殺老人，現階段政府和醫療團隊心力有限，先照顧年過半百比較危險的民眾，之後就會用快狠準的效率打到你們，但是你們只是染疫之後的死亡率小於百分之一，萬一感染武漢肺炎也不是絕對不死人，也要帶口罩、勤洗手，人多的地方不要去，注意室內通風；再提醒一下，帶病回家不肖子孫，要好好照顧自己，畢竟你們還可以活得比較久，不然現在就死了非常可惜，也非常吃虧！



防疫四要點：疫苗，勤洗手，戴口罩，保持防疫距離。示意圖／Pixabay，民報合成