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每日國際焦點

日本前首相安倍表示，若中國攻擊台灣，美日不會袖手旁觀，中國要了解這點

俄羅斯稱烏克蘭佈署半數軍力共12.5萬人到烏東俄裔區衝突地帶頓巴斯，俄國將舉行軍事演習反制

衣索比亞中央軍稱已經收復安哈拉的歷史聖城拉利貝拉。中國外長王毅訪首都阿迪斯阿貝巴

宏都拉斯執政黨承認敗選，左派反對黨候選人Xiomara Castro將接任

日本

前首相安倍表示，若中國攻擊台灣，美日不會袖手旁觀，中國要了解這點

南韓

通用汽車與浦項鋼鐵計畫成立合資公司於北美興建電池陰極廠

中國

美國空軍部長表示與中國進行高超音速武器軍備競賽

澳門太陽城集團主席周焯華被捕，旗下所有賭場貴賓廳暫停營運

印度

11月採購經理人指數升至57.6，1月以來最高

澳洲

房價中位數年暴漲12.67萬澳幣，但漲勢有在縮減

與越南舉辦第五次國防對話

印尼

俄羅斯與東協10國於麻六甲海峽印尼蘇門答臘東北岸於1~3日舉行聯合軍事演習

菲律賓

軍方於怡朗省掃蕩共黨游擊隊新人民軍，瓦解新人民軍攻擊軍方據點計畫，擊斃8人

馬來西亞

棕櫚油大廠FGV表示外籍移工2022年3月底將抵達馬國緩解缺工問題

新加坡

居民就業率已經回升到高於疫情前，但失業率仍高於疫情前

越南

2022年1月將啟用世界第二大焚化爐發電廠

與俄羅斯簽約擴大生產史普尼客V疫苗

泰國

國家科技發展局添購HPE Cray EX，將可名列全球50大超級電腦

緬甸

聯合國認為半數緬甸人民2022年將落入貧窮線下

歐盟

允許波蘭、波海三國降低對待白俄邊界偷渡客的人權標準

英國

11月房價月漲0.9%，年漲10%，超出市場預期

法國

英吉利海峽的海峽群島英國皇家屬地耿西行政區核發所有法國漁民執照，但英國與澤西島尚有數十執照未發

增派警力至海外領地馬丁尼克鎮壓反防疫暴動

德國

慕尼黑發生二戰時代空襲未爆炸彈因挖掘隧道時觸發爆炸，4人受傷

俄羅斯

稱烏克蘭佈署半數軍力共12.5萬人到烏東俄裔區衝突地帶頓巴斯，俄國將舉行軍事演習反制

義大利

在動物權團體壓力下，亞曼尼表示2022-23秋冬季起，將不再使用安哥拉兔毛

烏克蘭

總統澤倫斯基表示需要與莫斯科直接對話結束頓巴斯戰爭

波蘭

總統簽署法案限制前往白俄羅斯邊界的記者與慈善機構

希臘

教宗方濟各將訪希臘促進天主教與東正教關係

美國

自動駕駛技術新創公司Nuro將於加州與7-11合作推出自動送貨服務，開始時使用改裝的豐田Priuses，並會有安全駕駛監控。Nuro已經於德州休士頓送達美樂披薩

發現首例南非新變種

加拿大

11月採購經理人指數較10月微降至57.2，仍穩定高於50

墨西哥

11月採購經理人指數49.4，工業生產仍收縮

巴西

確診3例南非新變種

總統波索納洛正式加入右派政黨自由黨

阿根廷

經濟部代表團至美國華府會見國際貨幣基金討論債務重整計畫

智利

10月可再生能源比例達34.7%，9月為31.8%。半數來自太陽能，1/3來自風能，小水力佔8.1%

古巴

聲稱升及本土製疫苗對抗南非新變種

宏都拉斯

執政黨承認敗選，左派反對黨候選人Xiomara Castro將接任

以色列

總理Naftali Bennett宣布以色列國境警察特勤隊為國家反恐單位，額外撥款1000萬謝克爾予以強化

經濟學人智庫最新全球生活花費指數評比，台拉維夫因房價、消費高漲，以及匯率上漲，超過巴黎、新加坡、紐約、蘇黎世、香港，成為全球最貴都市

2021年經濟成長預估達6.3%

沙烏地阿拉伯

確診首例南非新變種

阿拉伯聯合大公國

發行中東首個NFT郵票紀念50周年國慶

土耳其

11月28日風能大增佔22.6%，超過燃氣發電廠，但12月1日回到正常的8%

強力風暴襲擊造成多處災損，至少6死52傷

埃及

Al Mansour汽車同意與通用汽車研究成立合資公司於埃及製造電動車並爭取政府補助

伊朗

開始於Fordow鈾濃縮設施以更先進的離心機進一步濃縮鈾

與阿富汗塔利班於阿富汗尼姆魯茲省發生兩軍衝突，伊朗稱為誤會，並表示衝突已結束

衣索比亞

中央軍稱已經收復安哈拉的歷史聖城拉利貝拉。中國外長王毅訪首都阿迪斯阿貝巴

南非

資料顯示新變種病毒雖然能部分躲過免疫系統，但疫苗仍對重症有保護力

利比亞

船公司Kevalay旗下渡輪，自利比亞米蘇拉塔，開往土耳其伊士麥港。利比亞25年來首度有國際渡輪

奈及利亞

確診首例南非新變種

迦納

確診首例南非新變種

烏干達

數百部隊乘裝甲車輛越過邊界進入民主剛果掃蕩伊斯蘭民兵

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