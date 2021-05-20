歐洲議會計劃就一項「凍結中歐投資協定」的草案進行表決。歐洲議會認為由於「中國實施了制裁」，因此，歐盟凍結投資協定審批程序「是合理的」。圖為2021年習近平與歐盟領導人視訓會議，擷自人民網

歐洲議會計劃就一項「凍結中歐投資協定」的草案進行表決。歐盟這個立法機搆表示，北京如果希望保住它與布魯塞爾達成雙邊投資協議，就必須取消對歐盟政界人士和外交官的制裁。

據路透社報導說，歐洲議會將在周四（5月20日）進行投票表決。

今年3月，歐盟與美國、英國和加拿大聯手就新疆踐踏維吾爾少數民族的人權而對一些中國官員進行制裁。中國隨后進行報復，對歐盟政界人士、學者和研究機搆實施了反制裁。

歐洲議會議員認為，中國的制裁並不是基於國際法，而歐盟的制裁措施是針對侵犯人權的行為，人權受到聯合國公約的保護。

歐洲議會認為由於「中國實施了制裁」，因此，歐盟凍結投資協定審批程序「是合理的」。

草案稱，歐洲議會「要求中國在處理（投資協議）之前解除制裁」。草案還說，「歐盟與中國的關係可能不會像過去那樣」。

歐洲議會即將通過的決議不具法律約束力，但在歐盟27國政府中具有政治影響力。如果草案獲得通過，歐中投資協議將無法推進，因為制裁影響到參與審批談判的一些歐盟議員。

據路透社的報導，投票定於星期四格林威治時間14點30分開始。

投資協議如果夭折，這對中國和歐盟來說都是一次挫折。雙方為了達成這個協議進行了長達7年的努力。根據協議，歐洲在中國的投資和知識產權得到更大程度的保護。中國希望借助這項協議提高國際地位，成為一個公平和受尊重的貿易伙伴。

活動人士和聯合國人權專家說，至少有100萬維吾爾穆斯林被關押在新疆的拘留營。他們指責北京對新疆的維吾爾穆斯林等其他穆斯林民族實施酷刑、強迫絕育和強迫勞動。中國否認新疆侵犯人權的行為，並表示所謂的拘留營是職業培訓場所，是打擊極端主義所必需的。

路透社記者星期三在中國外交部的例行記者會上要求發言人趙立堅對據稱的歐洲議會星期四將通過一項旨在「凍結」中歐投資協定的動議發表評論。趙立堅說，中國對一貫「惡意傳播涉疆謊言和虛假信息，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機搆和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗做出的必要、正當和正義回應」。