大崗山，荷蘭人以其山頂平坦如桌面，稱為de TafeL，譯為桌山。圖／呂自揚攝影。

崗山荷蘭叫桌山，山下平地住東番；

紅毛來攻地被佔，棄屋逃命不復還。

鄭軍入墾叫崗山，平地成庄起炊煙，

清代建寺鐘聲遠，岡山樹色入詩篇。

大崗山連小崗山，山上佛寺許多間；

閒登超峰看雲起，平原遼闊海連天。

台灣有名無名的大小山算不完，最早進入歷史的山，不是鼎鼎大名的玉山、阿里山，而是高雄近海的大崗山。

大崗山在府城台南東南方，古堯港（今興達港）東方，是府城附近沿海平原最高大的山。海船在澎湖東方，遠遠就可看到山影，是航往大員（安平）的地標。

歷史上最早記載大崗山的文獻，是荷蘭《熱蘭遮城日誌》，記載說：1634年11月3日，中尉率約七十士兵出發前往堯港，欲攻打搭加里揚人，傍晚在堯港登陸。11月5日中午，「在南邊桌山de TafeL附近，與搭加里揚人交鋒，估計他們約有150至200人，非常高大強壯，被士兵用步槍射死5人。」

這荷蘭文的de TafeL，譯為桌山。意思是山頂平坦如桌面的山，這是福爾摩沙美麗島臺灣，歷史上最早記載的第一座山。

桌山附近的搭加里揚人，就是1603年陳第〈東番記〉所說，居住堯港附近的「東番夷人」原住民。



興達港，古堯港，1534年11月，荷蘭兵與新港社由堯港登陸去攻打大崗山附近的搭加里揚。圖／呂自揚攝影

1635年12月25日，荷蘭和新港社千人大軍，進攻搭加里揚社，搭加里揚社無法抵抗荷蘭槍火，全部逃遷到屏東，房屋全部被燒成灰燼。高雄平原其他社原住民，也皆驚慌逃走。

荷蘭從此佔有高雄平原，逐漸招募福建農工來拓墾，種米種甘蔗。搭加里揚1646年改名為阿猴，在今屏東。

1661年鄭成功來台，趕走荷蘭，軍隊屯墾高雄平原。大崗山西邊今之湖內、路竹、岡山皆為屯墾地，編為文賢里、長治里、維新里、仁壽里、嘉祥里，平野從此散佈許多漢人居住的村庄，早晚起火炊煙。



從海邊遙望大小崗山。大崗山南北長4公里，南連小崗山。圖／呂自揚攝影

1683年清康熙22年，鄭克塽投降滿清，工部尚書杜臻到閩粵巡視，著《澎湖臺灣紀畧》，最早記載臺灣的山川說：台灣城（安平城）東方（應是東南方）有「大岡山、小岡山」，和「打狗山、半平山、凹底山、觀音山。」大岡山是台灣歷史上的中文文獻，最早記載的第一座山。

這大岡山就是荷蘭人所說的桌山，是鄭氏時漢人所取的山名。後來的《台灣府志》，最先記載的山也是大崗山、小崗山。岡也寫崗。



明鄭軍陣屯墾地區分布圖。岡山平原有長治里、維新里、仁壽里、嘉祥里。圖／中央研究院地理資訊科學研究專題中心提供

大崗山雄立在台南府城與鳳山縣城之間的平原東邊，樹木蒼綠，景色秀麗，康熙、乾隆時就以「岡山樹色」，先後列入「鳳山六景」和「鳳山八景」，文人爭相作詩。1719年的《鳳山縣志》，記載洪成度〈岡山樹色〉詩：「去城五十里，忽見大岡山；絕頂平而坦，荒蹊阻且彎。」大岡山和打狗山，是台灣歷史上很早被寫入詩的二座山。

大崗山西面山腰超峯寺，奉祀觀音佛祖。民間叫做崗山岩。1763年乾隆28年，臺灣知府蔣允焄所建，是清代府城南路香火最鼎盛的廟寺。（民間稱建於山上，山邊的觀音佛寺，叫岩）

傳說蔣允焄宣稱，將於某日表演飛瓦上崗山之奇術，觀賞者每人須自山下帶三片瓦上山。是日人山人海，人人皆携三瓦片上山爭看飛瓦表演。上山後才知表演飛瓦術的就是帶瓦片上山的人。

今大崗山前山上下有超峰寺、龍湖庵、新超峰寺、蓮華寺，山後有朝元寺等許多佛寺，有「佛山」美稱。



超峰寺民間叫崗山岩。清代南路香火最鼎盛的廟寺。圖／呂自揚攝影

1920年日本大改台灣地名，以阿公店東北邊有大小岡山、日本也有岡山市，就把阿公店改為岡山。

大崗山在今岡山東北邊，南北長4公里，東西約2公里，海拔312公尺，整座山是珊瑚礁石灰岩，南邊連著小崗山，山勢雄偉，樹木蒼綠，景色秀麗。

大崗山龍眼樹最多，山前山後龍眼樹，清明花開蜂蜜甜。龍眼花蜜是最好的蜂蜜，大崗山龍眼蜜是台灣蜂蜜的名牌。

大崗山是台灣小百岳之一，可東看中央山脈和烏山（中寮山），北看府城，西看台灣海峽，南看高雄半屏山和打狗山。

登超峰寺視野廣闊，俯瞰西面遼闊平原，平原盡處是興達火力發電廠的兩支大煙囪和台灣海峽。天晴時海浪閃光，海天相連無際。隨時可看大小雲朵在海天上雲起雲飛，或風吹雲急，或變化蒼狗，或長雲悠悠。傍晚可看滿天美麗的晚霞，燦爛多彩。不論白天夜晚登大崗山，都令人開闊胸襟，心曠神怡，是南部休閒登山旅遊名勝。



在超峰寺西看台灣海峽的雲起雲飛滿天。圖／呂自揚攝影