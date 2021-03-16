文藝愛情電影《我愛你，你愛她，她愛他》，為法國導演艾曼紐．莫芮（Emmanuel Mouret）第10部作品，將愛情裡的「三角」關係梳理得優雅慧黠，飽富哲學層次。圖／捷傑電影

有「法國奧斯卡」之稱凱薩獎3月13日舉行第46屆頒獎，本屆得獎呼聲最高、提名最多項的《我愛你，你愛她，她愛他》（Love Affair(s)），最終由坎城影后愛蜜麗．德奎恩（Emilie Dequenne）抱回了最佳女配角。

坎城影后奪「法國奧斯卡」最佳女配大獎

多次提名凱薩獎、榮膺本屆最佳女配角的比利時女星愛蜜麗．德奎恩，18歲在達頓兄弟金棕櫚獎之作《美麗羅賽塔》初試啼聲一鳴驚人，旋即在該年（1999年）坎城影展封后，演藝之路因此大開，奠定日後成為國際影展常客的基礎。在《我愛你，你愛她，她愛他》中飾演太太露易絲，與丈夫結褵多年，攜手扶養女兒，深深愛著家人。該片刻畫著每個人的愛情觀，她象徵的是成全，得知丈夫外遇有小三後，經歷一陣天人交戰，明白佔有慾讓人滿腦只剩妒火，不如釋懷活得開心自在，收放自如、內斂卻充滿爆發力的演技，讓她拿下首座凱薩獎殊榮。

名導刷新愛情三觀《我愛你，你愛她，她愛他》橫掃國際大獎

今年法國備受矚目的文藝愛情電影《我愛你，你愛她，她愛他》，為法國導演艾曼紐．莫芮（Emmanuel Mouret）第10部作品，將愛情裡的「三角」關係梳理得優雅慧黠，飽富哲學層次，自去年正式入選坎城影展、連獲2021年「法國金球獎」盧米埃獎最佳影片、法國影評人協會最佳法國電影。現年50歲的艾曼紐．莫芮，擅長探討愛情與人性慾望，新片大獲國際影迷影評好評，遞上執導生涯最好的作品，導演艾曼紐．莫芮笑著說：「我從來沒有真正改變過這個話題，我繼續提出相同的觀點。」



《我愛你，你愛她，她愛他》愛蜜麗．德奎恩（右）獲凱薩獎最佳女配角，飾演面對丈夫外遇的人妻露易絲。圖／捷傑電影

凱薩獎最佳女配《我愛你，你愛她，她愛他》人妻逆襲腥夫

愛情讓人說一套、做一套，電影《我愛你，你愛她，她愛他》受影評人、金馬執委會執行長聞天祥老師推薦：「當局者和旁觀者的身分宛如攻防不斷交換，精彩非凡。」鬼才導演艾曼紐莫芮的全新浪漫力作，由《師聲對決》卡麥莉亞．裘丹娜、《絕代天后黛莉達》尼斯．許奈德、《美麗羅賽塔》愛蜜麗．德奎恩、《享宴hold不住》文森．馬格恩、《午夜．巴黎》吉約姆．古依、《卡布里革命》珍娜．蒂亞姆共同主演，該片已在台上映。



《我愛你，你愛她，她愛他》坎城影后愛蜜麗．德奎恩（右）在片中演出婚姻中與丈夫貌合神離的精湛演技。圖／捷傑電影

《我愛你，你愛她，她愛他》目前熱映中，上演戲院有：台北信義威秀影城、真善美劇院、國賓影城@台北長春廣場、誠品電影院、南港喜樂時代影城、桃園SBC星橋國際影城、統領威秀影城、台南真善美劇院以及高雄大遠百威秀影城。

於上映戲院購票入場觀影，即可獲得電影原文資料夾乙個。

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