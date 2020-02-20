中國武漢肺炎疫情蔓延全境，連共軍也難以倖免。根據中國《解放軍報》報導，解放軍東部戰區有包括軍艦艦長在內的官兵「隔離觀察」，據悉這名艦長就是東部戰區新型導彈護衛艦常州艦的艦長余松秋，這也是中共軍方首次證實疫情擴散至部隊。報導稱，疫情發生後，東部戰區海軍各級採取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防控措施，把疫情防控納入戰備值班要素，並強調，該戰區海軍黨委機關科學研判疫情防控形勢，對年度大項工作特別是上半年工作進行再設計再籌畫。亦即，此波疫情已經對年度訓練計劃造成影響。

根據《新浪網》今（20）日發布的最新武漢肺炎疫情動態顯示，目前中國（不含香港、澳門）確診病例已達74576例，死亡2118例。香港有65例，其中2例死亡；澳門10例。總計全球共75726例確診，2128例死亡，台灣則為24例確診，1例死亡。日本今天上午則新增2例死亡案例，均為鑽石公主號的日籍旅客。

此波疫情，中國情勢嚴峻，周邊國家也受害不淺，南韓今天上午已宣布進入社區傳播階段，現在就連中共軍隊也難以倖免。根據中國《解放軍報》報導，中共解放軍東部戰區包括軍艦艦長在內的官兵「隔離觀察」，據悉這名艦長就是東部戰區新型導彈護衛艦常州艦的艦長余松秋。常州艦被中國官媒稱為「入列6年開創海軍多個第一 被譽為王牌戰艦」。

該篇報導標題是:「抗疫不誤戰鬥力 防控不鬆戰備弦」，並未提到余松秋觀察隔離的原因，僅稱就記者瞭解到，雖然各部隊還有部分官兵正在隔離觀察，但各項工作平穩有序，官兵練兵備戰熱情不減。提前歸隊就是為了儘快完成隔離觀察、儘快上崗。」「正在支隊招待所進行隔離觀察的某艦艦長余松秋通過電話告訴記者，他大年初五就中止休假回到了駐地，利用隔離觀察的閒置時間，沉下心研究訓練難題。」