內政部政務次長陳宗彥今天表示，仍持續和鎮瀾宮溝通，沒有明確表達不禁止，提醒廟方要注意疫情發展，做好「立即」延期或停辦準備。圖/擷取自疫情中心直播

武漢肺炎群聚感染風險越來越險峻，大甲媽祖遶境今天宣布縮小規模但如期舉行，外界憂心忡忡。內政部政務次長陳宗彥今天下午在疫情中心記者會上表示，仍持續和廟方溝通，但沒有明確表達不禁止，提醒廟方要注意疫情發展，做好「立即」延期或停辦準備。

陳宗彥說，2月10及24日陸續發函積極和各宗教團體聯絡，包括天主教、基督教、佛教、道教等團體溝通，絕大多數的團體都已經取消或延期活動、或是改用直播的方式來舉辦活動，提供信仰者心靈寄託。

有關鎮瀾宮如期遶境部分，陳宗彥則說，這兩天持續和鎮瀾宮廟方溝通，廟方有縮小規模、取消萬人活動、呼籲信徒不要跟著轎子走、嚴禁摸轎子和鑽轎子。陳宗彥連講二次，內政部仍持續提醒廟方要注意疫情發展，呼籲廟方做好「立即」延期或停辦準備。

指揮官陳時中也表示，目前的疫情非常不利於舉辦大型活動，病毒的不確定性非常大，短期間內疫情往下掉的機率非常低，但還有些時間，所以我們願意再觀察一下。因各宗教活動行之有年，大家很重視，指揮中心對於大型活動的舉辦與否裁量的權力要很謹慎。

陳時中無奈的嘆口氣，強調:「對於宗教活動，我有點感觸，我要呼籲一下，媽祖是慈悲的，疫情期間大家要好好保護自己、互相照顧，最重要的是不要讓媽祖憂心啦！」

陳時中表示，本著這樣的心，互助互利，希望有一個能讓大家都能接受結果，但對疫情真的是不能輕忽。

對於鎮瀾宮宣布要捐3000萬，是否影響指揮中心評估活動是否舉行，對此，陳時中強調，捐錢是善舉，非常敬佩，但捐錢跟鼓勵不鼓勵，准與不准，或是疫情，都不會產生任何影響。