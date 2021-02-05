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每日國際焦點

英國撤除中國官媒環球電視網執照。

葉門沙國聯盟遭拜登政府停止軍援，拜登認為這樣可終止葉門內戰。

以色列在約旦河西岸拆除貝多因村落，為3個月內第二次行動。

拜登政府向國會報表示應延後完全自阿富汗撤軍。

緬甸

政府逮捕反政變示威人民。

緬甸政府下令封鎖Facebook。

聯合國安理會要求釋放翁山蘇姬。

拜登要求緬甸軍方下台。

加拿大

左派政府將涉及攻入美國國會的右翼組織驕傲男孩列為恐怖組織。

美國

總統拜登呼籲中國加入限武。

國務院發言人對BBC報告中國於新疆集中營系統性強暴虐待表示深深關切。

南韓

總統文在寅與美國總統拜登通話，希望提升美韓同盟關係，並共同解決北韓問題。

澳洲

總理與美國總統拜登通話，討論中國與緬甸問題。

澳洲網球公開賽前夕，君悅飯店員工確診，導致澳洲政府隔離500名網球選手、教練團、網界官員。

印度

美國大使館敦促印度政府與抗爭農民對話。

英國

撤除中國官媒環球電視網執照。

德國

財政部長表示撙節是錯誤，應寬鬆支持疫情下的經濟。

美國

將數十名海地移民驅逐出境至墨西哥。墨西哥與美國在川普時代協議，美國可將瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多非法移民驅逐遣送到墨西哥，但不包括非西語裔的海地，墨西哥官員對處理海地移民感到困擾。

喬治亞州養雞場疑因液態氮外洩造成6死，其中5人為墨西哥籍。

國務院發言人奈德普萊斯表示美國支持委內瑞拉反對派領袖，不會與獨裁者馬杜羅接觸。

國務院發言人奈德普萊斯關切土耳其大學抗爭，以及引起的多元性別爭議。

巴西

參議院新任議長表示目標是推動稅務改革。

蓋亞那

一天內反悔與台灣簽約開設台灣代表處。

葉門

沙國聯盟遭拜登政府停止軍援，拜登認為這樣可終止葉門內戰。

以色列

在約旦河西岸拆除貝多因村落，為3個月內第二次行動。

敘利亞

稱防空系統抵擋以色列飛彈入侵。

阿富汗

拜登政府向國會報表示應延後完全自阿富汗撤軍。

歐盟人權官員表示阿富汗半數人民都需要人道援助。

黎巴嫩

批評真主黨的什葉派批評家遭槍殺。

福和會官方網頁：www.fratwn.org