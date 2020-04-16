行政院長蘇貞昌今（16）日主持行政院會時表示，對人民、對產業的紓困措施，這些救急、救命錢共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。圖／行政院提供（資料照）

行政院長蘇貞昌今（16）日主持行政院會時表示，眼前最急迫的，除了守好疫情，就是對人民、對產業的紓困措施，這些救急、救命錢共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。

蘇貞昌表示，立法院3月13日通過的600億元防疫紓困振興特別預算，各部會都已在積極辦理中，4月2日行政院已再將加碼1,500億元的紓困特別條例修正案送請立法院審議中，未來匡列的預算包括：對觀光旅宿等艱困企業的補助員工4成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助1萬元，弱勢老幼、身障者，每月加發津貼1,500元等。這些救急、救命錢一共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。

蘇貞昌指出，各主管部會對於所屬紓困對象的名單、該審核通過的作業，都請提前準備好，只要特別條例修正、追加特別預算一通過，就馬上展開，也希望朝野立委能夠儘速凝聚共識，早日加以通過，幫助各行各業度過難關。

蘇貞昌說，從經濟部的簡報，可以看到，從4月6日行政院啟動每天由政委龔明鑫召開紓困記者會後，1988紓困專線平均每天有近3500通的進線量，其中6成5都是來洽詢「貸款」，以及「薪資與營運費用補助」的，表示迫切需要協助的業者及民眾的確相當的多，但接通率只有4成4而已，這點除請經濟部立即增加客服人員外，各部會設有聯絡專線的，也應該比照辦理，完善專責窗口服務效能。