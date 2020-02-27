長江商學院經濟學教授李偉預計，第一季中國的經濟產值將會減少一半。這意味著中國今年的經濟成長速度不可能達到6%。李偉預計，如果下面三季不受疫情影響的話，全年經濟增速會萎縮3.2%至6.7%。圖／擷自中國長江商學院網站

今年第一季，中國的新冠病毒疫情對中國經濟造成的影響可能大於人們的估計。長江商學院從2012年開始編制的企業經營狀況指數，在2020年2月出現了前所未有的大幅滑落。

分析人士說，除了經濟放慢之外，中國還陷入了企業債務違約危機。許多企業，特別是中小企業，這次遭遇了債務和疫情的雙重打擊，處境非常艱難。

中國企業狀況指數從1月的56.2下降到2月的37.3，遠遠低於榮枯線50。

信心崩潰

長江商學院經濟學教授李偉解釋說，這項指數大降反映「中國企業面臨的極端壓力」或「信心崩潰」。

指數報告中包含的銷售和盈利指數從1月的72.1點和60點分別下降到32.8和24.3。顯示企業已經陷入營收危機。

李偉說，另外一個值得擔心的問題是，2月份投資和招募員工指數也出現大跌，從之前的60點下降到40點，這意味著企業正在處於收縮的狀態。

李偉說：「如果這種情況持續下去，經濟衰退就是自然的事情。」

這份調查還發現，45%的受訪企業表示，由於嚴格的隔離措施，他們還沒有能夠恢復生產。49%的企業表示，他們剛剛開工。61%的受訪企業對在本月底復工達到其產能的60%以上沒有把握。

根據調查中所得到的這些數據，李偉預計，第一季中國的經濟產值將會減少一半。這意味著中國今年的經濟成長速度不可能達到6%。李偉預計，如果下面三季不受疫情影響的話，全年經濟增速會萎縮3.2%至6.7%。

李偉的預測與一些世界主要經濟研究機構，如IHS Markit、國際貨幣基金組織、經濟學人智庫（EIU）等形成了巨大的反差。這些機構普遍認為，新冠病毒對經濟的影響與2003年的非典疫情差不多，中國GDP會因此減少0.4到0.5個百分點。

台灣經濟研究院研究員邱達生說：「如果一季就能把疫情掌控，那麼今年中國的經濟成長率約在5.5%左右，如果說，延續兩季的話，它大概就面臨保5%這樣的情況。」

流動性緊縮

邱達生警告說，中國的債務違約比率在美中貿易戰期間就不斷增高，這會讓受到疫情影響較大的企業陷入流動性危機。

這一情況如果惡化，就會觸發大規模的企業倒閉和失業浪潮，邱達生說。

統計數字顯示，2019年年底，中國的企業債務違約數量空前增加，而經濟增速下降到30年來的最低點。超過150家離岸企業還債違約總金額高達190億美元，大大超過了2018年。2018年離岸違約公司為120家，違約債務總金額為176億美元。

李偉敦促中國政府優化隔離措施，讓工人們盡快復工。他還敦促有關部門關注企業的金融需求，特別是中小企業的需求。李偉說，國家釋放的流動性未必會惠及小企業。