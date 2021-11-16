作者指出，政府最近要立法通過〈雙語國家發展中心設置條例〉將使台灣引以為傲的多語及多元文化從此滅絕！示意圖／Pixabay，民報合成

長久以來台灣一直都是多語國家！2019年通過的〈國家語言發展法〉即包含有客語、台語、各原住民族族語等近20個「國家語言」。

可是政府最近要立法通過〈 雙語國家發展中心設置條例 〉

根據教育部及國發會的說法：雙語=華語+英語。

台灣人一直被外來政權殖民，嚴重欠缺文化自信，看輕自己的母語文化；好不容易民主化後才有法律依據在學校實施少得可憐的母語教育，民進黨政府卻馬上要把台灣變成華語加英語的雙語國家！

可以想見，一旦通過此法。以後家長只會要求學生認真學英語，更不重視母語；學校大概也以加強英語課程教學為號召，不再上母語課！台灣引以為傲的多語及多元文化從此滅絕！

從黨外到民進黨，以前都用各種台灣母語來抗爭、來訴求認同及追求台灣價值，執政後不是更應該一樣繼續維持台灣價值嗎？

英語很重要，無人會懷疑！但終究是我們「賺錢」的工具。不是「生活」的目的！

台灣母語卻是台灣人的民族靈魂、台灣人的血、台灣人的肉！

建議：

1. 請民進黨正式討論〈台灣國家語言政策〉

2. 〈設置條例〉改名為〈多語國家及英語友善國家發展中心設置條例〉

3. 比照「3年度100億」推行英語，也請政府提出同等金額補助台灣母語教育。