中國聲稱武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情已趨緩，在封城76天後，宣布今（8）日零時起解封，估計有近6萬人離城，但專家警告，當地無症狀者至少還有2萬人左右；針對武漢解封後，滯留當地民眾如何返台一事，陸委會今天表示，政府仍須密切觀察武漢解除封城的相關情況，並在以往執行滯留湖北民眾接返任務的經驗與基礎上，持續與中方溝通，來進行後續接返安排事宜，同時指出，滯留湖北民眾仍將維持註記，目的在於控管風險，以兼顧滯留民眾及全體國人的健康平安。

陸委會表示，據媒體報導，武漢雖於今日宣布解除離開武漢通道的管控措施，但也同時宣布將強化小區管控，嚴格進出人員管理；另湖北疫情防控單位也特別強調，「要保持突發公共衛生事件一級應急回應不變、交通管控解除不等於防控措施解除、打開城門不等於打開家門」；此外，中方其他省市仍對武漢人入城要求須接受核酸檢測，甚至北京與深圳等地還要求檢測兩次，相關訊息，在在顯示武漢當地疫情狀況，仍需密切觀察。

陸委會強調，政府目前對於滯留在湖北的民眾仍維持註記，目的在於控管風險，使滯留的民眾於返台過程及返台後，能做好相關防檢疫安排，保障這些民眾的健康與平安，也同時避免國人擔憂疫情擴散而惶恐，以兼顧滯留湖北民眾及全體國人的健康與平安，請外界勿做負面解讀。

維持註記為控管風險 包機或類包機要再協商

陸委會指出，之前政府對於滯留湖北民眾的接返任務，已有2月3日及3月10日兩批次武漢專機，也有3月29日及30日華航指定班機執行經驗；未來，無論是採取何種方式接返滯留湖北的民眾，仍需由兩岸雙方溝通達成共識。因此，我方會在過去的執行經驗及基礎上，持續與中國溝通，待雙方溝通商定後即得進行後續安排。

陸委會提到，中方於1月23日無預警的湖北封城措施，導致諸多民眾滯留湖北無法返台，政府持續秉持防疫優先及弱勢優先等原則，穩健處理滯留民眾接返事宜，對於中方一再藉機抹黑、汙衊我政府的作法，我方也為了確保接返任務的順利執行，一再低調處理，不淪於政治口水。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會上表示，因為武漢台人還是有註記，所以依然有登機管制，因為目前看到的訊息，中國還是有進行小區管制，以及個人分級健康碼，解封的確實情形如何，還要再觀察，至於是要採包機或類包機，也需要再協商。