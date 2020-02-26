政客競選中國舊政府的中華民國總統、立法委員，台灣人也熱烈參與。中國台北、中國石油、中華航空、中國的名稱在台灣到處都可見。中華民國台灣的政府卻強力抱住「中華台北」，還打壓改名台灣的公投運動。不斷強制執行中華民國體制，反對認同台灣。由此可見，台灣人對中國擁有台灣，完全沒有意見，當然就沒有所謂台灣地位未定問題。圖／林冠妙

一般國際社會中，有關領土問題的探討，都是「領土紛爭」，比較少出現有「領土未定」的問題。特別是國際法實例上，只有國與國之間的「一部分領土紛爭」，才有「未定」問題。「無主地」也就是沒有任何國家主張擁有的無主地，這種型態的「未定」也不符合邏輯，因為沒有任何國家主張擁有，當然不會有紛爭或如何決定的問題。

國際法上，目前任何土地不可能沒有國家要，只要用人造衛星查看就可以知道，連一個小島大家都搶著要，不可能有一塊土地空著沒有任何國家要，而等著住在這上面的人民建立國家。這種人民從「無主地未定」建國的理論，根本不可能。

當一塊土地有很多國家都想要時，就形成「領土紛爭」，這種有爭議的土地才可能形成「未定」問題。台灣這塊土地，只有代表中國的兩岸政府想要，並沒有其他國家主張領有，所以沒有所謂的「未定」的問題。

例如，日本與韓國的竹島問題就是「領土紛爭」問題。這不是指竹島是不是一個國家的問題本身「未定」，而是探討這個島到底屬於日本或韓國的問題是未定。

國際法上所稱的「領土未定」不是指：這個島想要建立國家，而這個島卻有是一個國家主張是其領土的一部分。例如，中國主張台灣是其領土的一部分，而台灣想要建立國家。這種情況是分離獨立的問題，不是土地未定的問題。

人類社會也不可能出現有一塊未定土地上的人民想要建立一個國家，而突然有一個國家主張這塊土地是他的，主張這不是一塊未定的土地，想要阻止原來居住在上面的人建國，沒有這種「未定」理論。如果有一個國家主張這塊土地是他的，怎麼會是未定？

何況我們一再強調，建立新國家不需先證明「台灣地位未定」。建國本來就是從一個國家的土地，強硬的要分離獨立出來，這才是建國。現在的國際社會已經找不到，原本不屬任何國家的「未定」無主土地，可以建國的情況。

因此，國際社會對台灣屬於誰的並無爭議，目前只有中國主張台灣是其一部分，其他國家並沒有與中國爭台灣的領有權。而且中華民國這一中國舊政府有效統治台灣至今，明顯的台灣人對台灣屬中國也沒有意見。

「台灣地位未定」與現狀之對比

在此必須再說明，傳統獨派的「台灣地位未定」理論並非完全錯誤，而是需要依據時代、國際環境的變化，及台灣人一再自我主張台灣屬於中國，來判斷這些說法是否已經無法再有效的主張。

「台灣地位未定」說法，第一，在50、60年代是有理由與依據。第二，在解除戒嚴之後，台灣人可以自由主張時，還是有其正當性，可以提出「台灣地位未定」說法爭取建立國家。

特別強調，最無法面對的事實是，台灣內部一再維持中華民國體制，這樣的中國舊政府統治現狀，已經與「台灣地位未定」說法完全背道而馳。目前再主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」等，實在與台灣人主張維持的中華民國現狀矛盾，無法說服國際社會支持。

獨派主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，是認為「台灣若是地位未定」，這樣可以比較容易建國。很遺憾，台灣人卻否認台灣地位未定，也一再主張維持中華民國現狀，等於認定台灣屬於中國。今天台灣人如果無心建國，即使地位未定，結果也不一定會建國。反之建立新國家，也不需先證明「台灣地位未定」。

七十多年來中國政府一直主張台灣是中國一省，而1945年10月25日，台灣人也是以歡欣鼓舞的心情迎接中國占領台灣。90年代自由民主之後，三十多年來中華民國這樣的中國舊政府體制，是台灣人自願維持的，台灣人至今未企圖將這個中華民國體制廢棄或推翻。

十月十日完全繼承中國法統的革命紀念日，滿街的國旗在慶祝中國舊政府的108年國慶日。政客競選中國舊政府的中華民國總統、立法委員，台灣人也熱烈參與。中國台北、中國石油、中華航空、中國的名稱在台灣到處都可見。各國轉播運動比賽，提到台灣隊時，字幕就直接打上「台灣、Taiwan」，而不是「Chinese Taipei、中國的台北」，直接用台灣，不用中國、中華。但是中華民國台灣的政府卻強力抱住「中華台北」，還打壓改名台灣的公投運動。當全世界開始幫台灣人正名為台灣時，中華民國台灣政府與政客，卻不斷的強制執行中華民國體制，反對認同台灣。

由此可見，台灣人對中國擁有台灣，完全沒有意見。真不知道「台灣屬於中國」，中國主張台灣是其領土，怎麼還會有爭議。沒有爭議當然就沒有所謂的未定問題，其實「台灣地位未定」也只是韓戰時，美國惟恐中國共產黨接收台灣的一種，暫時的權宜之計而已。今天台灣人若再強調這個主張，其心態上的矛盾令人百思不解。

台灣建國不一定要地位未定才能建國，因為就算台灣是屬於中國也是可以建國。所以台灣建國不需要以「地位未定」做為理論基礎。台灣人辛辛苦苦證明「台灣地位未定」，但是如果台灣人無心建國，就算證明地位未定又如何？台灣人如果無心建國，即使地位未定，結果也不一定會建國，台灣還是屬於中國。所以強化台灣人民的建國意志才是核心，證明台灣地位未定，並非建國的前提要件。

台灣人接受中國體制如何建國

台灣人目前願意接受中國體制，願意支持中華民國政府統治台灣，還強調我們的國名叫中華民國，我們的憲法和護照、身分證上都有中華民國，我們選中華民國總統，就連大家所期待的民進黨掌握政權後，也自稱是中華民國第15任總統，完全延續繼承中國法統。這種情形下就算高呼「台灣地位未定、台灣不屬於中國」，現實也會立刻自我否定。

總之，如果自己無心建國，即使是「未定」也沒有用。相反的，台灣即使是中國的土地，是中國的一省，例如現在中國的廣東、福建，或是香港，如果這些地方的人民很勇敢，有意志要獨立建國，就可以站起來建國。

人民無法主張領土主權

國際法上只有國家才可以主張領土主權，人民是沒有權利主張領土主權。人民除了十九世紀的無主地(賴比瑞亞)，那時各殖民帝國尚未占據整個非洲，留了一塊空地，而美國黑人回到這一塊無主地建立新國家以外。進入二十世紀之後全世界連一個小島都被搶光了，絕不可能有一塊沒人要的空地或未定的土地，不屬於任何國家，而讓一群人以無主地建立新國家。

有人認為二次大戰後日本放棄台灣，所以台灣人有權擁有台灣這塊「未定」土地的主權，這是錯誤的觀念。基本上，無論多少人都無法主張擁有主權，國際法上只有國家才可以主張擁有領域主權。因此，台灣即使是「地位未定」，但是一群人如果無心建立台灣共和國，則無法主張擁有台灣主權。

這些都是矛盾的主張，違反人類社會「國家論」、「國際法」、「政治學」的理論，是錯誤的說法。所以，一群人如果沒有堅強意志、沒有意願要建國，即使「日本放棄台灣」、「台灣主權屬於人民」等主張正確也沒有用，一群人也沒有資格擁有「台灣主權」，因為一群人是不能擁有主權。何況，中華民國政府一直統治台灣。

只有建立台灣共和國，台灣人民才能主張台灣這塊土地，是我們的領域主權，台灣共和國主權屬於台灣人民。臺灣維持中華民國體制現狀，高呼愛台灣護主權，談主權與國家都是詐騙。臺灣與台灣共和國完全不一樣，臺灣只是地區名稱，愛台灣與建立台灣共和國完全不一樣，台灣共和國才是國家，才有國家可以捍衛，建立台灣共和國才有主權可以護。