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每日國際焦點

Sony將投資5億美元於與台積電共同成立的合資公司，將於日本興建預算70億美元半導體廠

德國海軍司令表示派遣戰艦到印太地區，顯示德國對中國妨礙自由航行與威脅國際規範的憂心

法國戰艦奧弗涅號於東地中海出動，表達法國維護地區和平的決心。奧弗涅號為3年前才服役的新銳戰艦，此次為第12次造訪塞浦路斯

智利下議院通過總統彈劾審判，若再通過後將送交參議院。總統Sebastian Pinera因涉潘朵拉文件揭露弊案面臨彈劾

日本

Sony將投資5億美元於與台積電共同成立的合資公司，將於日本興建預算70億美元半導體廠

南韓

自中國進口97%尿素，中國管制肥料出口含尿素，釀成尿素危機

中國

解放軍東部戰區指揮部抨擊美國國會議員代表團訪問台灣，表示將在台灣海峽武裝巡邏

印度

幾周內將恢復供貨疫苗給COVAX

澳洲

10月於羅利沙洲打擊非法漁民，攔截16艘船，燒毀其中3艘印尼船隻，照片流出後，印尼停止與澳洲海巡署的聯合巡邏

紐西蘭

數千人包圍國會抗爭反對加強防疫措施

菲律賓

第三季經濟成長7.1%超出市場預期

馬來西亞

泰籍油輪非法停靠東柔佛海域被捕

新加坡

將停止支付未施打疫苗者的醫藥費

歐盟

各國代表同意歐盟將為科技法的唯一執行者

英國

衛生部長表示醫護人員在2022年4月1日前必須施打疫苗完成

法國

戰艦奧弗涅號於東地中海出動，表達法國維護地區和平的決心。奧弗涅號為3年前才服役的新銳戰艦，此次為第12次造訪塞浦路斯

德國

海軍司令表示派遣戰艦到印太地區，顯示德國對中國妨礙自由航行與威脅國際規範的憂心

俄羅斯

外長建議歐盟資助給白俄以停止偷渡客危機

義大利

建築採購經理人指數自9月的56.6上升到10月的58.6，連續9個月高於50。整個歐元區10月僅51.2，為6月以來首度高於50。歐元區營造景氣正向者為義大利與愛爾蘭

西班牙

2022年5月14日將舉行結果無法律強制性的公投，公投西班牙人民希望國體繼續是王國或是共和國

白俄羅斯

歐盟控訴白俄羅斯總統盧卡申科利用偷渡客為政治武器是小混混行為

希臘

與義大利簽署兩國海上邊界條約8日生效，由外長前往羅馬換約

立陶宛

國會宣布白俄羅斯邊界、偷渡客收容營戒嚴

挪威

挪威電信出售緬甸分公司予黎巴嫩企業的計畫觸礁，因緬甸軍政府希望至少緬甸企業能部分參與股權

美國

4名NASA太空人，於國際太空站執行6個月太空任務後，搭乘太空探索的飛龍級太空艙奮進號，平安回到地球

加拿大

美國將與加拿大討論經密西根州的 Line 5輸油管線問題

墨西哥

防制洗錢的財政部金融情報局長 Santiago Nieto，前往瓜地馬拉結婚時，接送賓客的豪華私人飛機上載運3.5萬美元現金，雖然事後有查明用途，但豪華婚禮造成政治危機，墨西哥市觀光局長因而辭職，Santiago Nieto本人也向總統第出辭呈，總統接受

巴西

暫時將PE、PP、PVC塑膠進口關稅自14%調降至12.3%，以減緩通膨

阿根廷

與澳洲小麥豐產，在全球短缺下出口大增，阿國本季出口1350萬噸，澳洲本季出口2450萬噸，兩國將佔本季全球出口量近20%

智利

下議院通過總統彈劾審判，若再通過後將送交參議院。總統Sebastian Pinera因涉潘朵拉文件揭露弊案面臨彈劾

尼加拉瓜

烏拉圭批評尼國大選非法，阿根廷則不介入

以色列

警方破獲中東最大非法走私槍械案。2020年以色列有40萬非法武器在市面流通，主要於阿拉伯社區

沙烏地阿拉伯

將與立陶宛簽署經濟合作協議

阿拉伯聯合大公國

外長訪問敘利亞首都大馬士革，與阿薩德政權改善關係

科威特

內閣因財政改革問題與國會僵持不下總辭，已經是2021年第二度總辭

土耳其

對庫德工人黨發動新一波反恐行動

總統艾爾段表示阿庫尤核電廠完成後，計畫興建第二、三座核電廠

埃及

以色列同意埃及在西奈半島增兵對抗伊斯蘭民兵

衣索比亞

以色列進行特殊情報任務自提格雷撤離61人，但卻發現大多並沒有猶太連結

蘇丹

美國國務卿布林肯表示美國與埃及在蘇丹穩定民主化上有共同利益

摩洛哥

摩洛哥皇家航空將直航以色列

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