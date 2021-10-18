「諜影重重」危害台灣國家安全。前司法院副院長城仲模上月12日應台灣南社邀請演講，他強調針對間諜問題要非常嚴肅，並大力疾呼設立「國安專庭」。城仲模認為當前針對家事、少年、稅務…各領域專庭所在都有，因應當前演變，有必要設立「國安專庭」給于檢察官及法官施以相關知識及派任，專人負責…..

【影音】嚴肅面對間諜問題！城仲模疾呼設立「國安專庭」(2021/9/12)

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南社社長翁銘章以及管碧玲立法委員今於立法院共同召開「共諜危害台灣國安記者會」並邀台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣獨立建國聯盟、台灣教授協會、台灣維吾爾之友會與台灣青年反共救國團等公民團體一起呼籲政府行政、立法與司法部門就中共共諜已經嚴重危害台灣國家安全應予全面加強重視。

南社社長翁銘章就聯合聲明提出五大訴求：

1.請司法院研議設置國家安全事項專責法庭。

2.請立法院對於現行涉及國家安全之法律作全面性再檢討修正。

3.涉共諜案之現任公務人員(包含文職武職)，應予以最嚴厲之處罰。

4.行政院相關部會對於在國內一些呼應中共或危害國家安全之言論，應在言論自由與防禦性民主之間，有較清楚的認知區隔，防止國外勢力或台灣親共團體，以民主之制度來摧毀民主。

5.法官學院應將國家安全、國際政治情勢……等等課程納入為司法官養成之基本修涵，以培養司法官對於間諜嚴重危害國家安全行為態樣之認知。

台灣社李川信社長引用近日10/14前美國總統歐巴馬時代的國務卿萊斯在英國智庫「政策交流委員會」線上研討會上的談話「中國遙控台灣內部的親中勢力顛覆政權，讓台灣政府難以施政，以達到統一目的」.....。他認為我們的國安五法有必要針對此類的內部親中勢力甚或是共諜行為積極展開調查，而不是空有國安五法但卻是變成共諜的保護傘。

台灣教授協會會長許文堂也表示，中國利用收買、威脅、滲透，企圖影響各國形成有利中共的政策，中國沒有網路自由卻積極利用自由世界的網路自由進行認知戰，癱瘓民主效率，許多國家早已開始警戒並提出反制，在台灣卻有一群人，不僅不想防禦，還想當中共馬前卒，充當第五縱隊，讓台灣人當韭菜。

台灣北社秘書長潘威佑提到許多共諜案輕判的結果已經使民眾對於法官的信任度產生相當大的質疑，如2018年新黨青年軍王炳忠案無罪、2009工黨主席鄭昭明與其兒子軍備局中校退役鄭智文共諜案，最高法院依其違反「國家安全法」也只輕判鄭昭明10月，鄭智文1年徒刑，皆可緩刑3年，並只需罰鍰各20、30萬元。

管碧玲立委就近五年來相關國安案件處理狀況提出說明，根據高檢署統計，2015~2020/9涉犯國安法共222案，卻只有19件判6個月以上，且其刑期都相當的輕微，因此立法院也在去年6月修法除加重罰則與刑期外也將不同犯罪樣態納入條文之中，但是有了較為完備的法案後，還是要加強司法與法務人員對於國家安全與國際情勢有與時俱進的專業訓練，才不至於將共諜案輕判成一般案件。她會追蹤及主張，希望行政單位更強化台灣的國家安全。