美國大聯盟的休士頓太空人隊，雖於2017年取得隊史上第一座世界大賽冠軍，但從此時點，有關太空人隊是否利用電子設備偷暗號的傳聞，甚囂塵上。而在2019年11月12日，前太空人隊投手Mike Fiers，向美國著名的運動媒體The Athletic吐露實情，大聯盟即組成調查委員會進行調查，並於今年初，做出罰球團500萬美金、對球團高層的禁賽命令及喪失選秀權。至於球員，則不做任何懲處。只是面對暗號門事件，如此的處罰是否合法、合理，卻有探討之餘地。而這樣的事件，也讓人聯想到大法官釋字第654號解釋。

在職業棒球上，無論是球團或者是球員，都會採取各種手段來求取勝利，這自然包括遊走於合法、違法的方式。而就大聯盟的球員來說，在過往，最常見者，即是使用藥物，以來強化自己的肌力與耐力。只是這些藥物，除非是屬毒品性質，否則，到底哪些藥物是屬於禁藥，奧委會雖有規定，但仍得委由各運動組織的自律機制。而美國大聯盟的禁藥問題，雖然由來已久，卻要到二十一世紀初期，因有知名球員爆料，也引起國會注意及調查，才於2005年有明確的禁藥規範。

只是在大聯盟對於禁藥使用，雖採取極為嚴厲的處罰，但於球員為求得好成績以爭取高薪的現在，使用禁藥者，仍是所在多有。而這種僥倖心理的存在，有很大原因，還是來自於聯盟本身，不可能時時叮著每位球員，再加以藥物科技的進步，球員總會找尋避開藥檢的方式。而就在禁藥使用問題，仍然不絕於耳的情況下，卻又爆出利用電子設備偷暗號的事件，就使所謂作弊問題，進入到另一個層次。

破解對方戰術非新鮮事

在棒球場上，兩隊的球員與教練，試圖破解對方的戰術，早已不是什麼新鮮事。以捕手暗號來說，在壘上有人，尤其是與捕手處於正對面的二壘來說，跑者即可清楚看到捕手的暗號，並將投手所欲投的球種以打手勢方式通知打者。甚至在無人在壘時，打者還可能偷瞄捕手的暗號，也不少見。凡此行徑，看似不光明正大，卻也是鬥智的表現，致成為比賽的一環，也不會有觸犯聯盟規範的問題。而如果對方真能破解捕手暗號，有可能是道高一尺、魔高一丈，也可能是己方的暗號過於單調，致容易被識破。

只是隨著時代變遷與科技的發達，開始出現以電子設備進行偷暗號的情況。由於這類電子裝備的精密性，故即便是在外野，也可清楚看捕手的暗號，並立即以電子訊號傳給教練或打者，這於現今時代，實非屬難事。只是以此種場外的電子裝備，畢竟與在球場上以人工方式偷暗號，確實有很大的不同，致有如台灣的大學學測，由外部傳訊號給考生的作弊情形相似，致為大聯盟所禁止，也是此次處罰太空人隊的主因。

不過，即便太空人隊受到重罰，總經理、總教練等，也已遭停賽，卻未對於球員有任何懲處。推估原因，除整起事件是屬於結構性的共犯，球員恐只是球隊高層下令的棋子，再加以要具體找出誰有參與、誰無參與，甚或可能傷及某些明星球員等的諸多因素考量下，就放棄對球員的懲處。只是如此鄉愿的作法，恐將使無辜的球員，亦同樣背上作弊的黑鍋。

暗號與勝敗關連不易判定

至於被討論最多者，還有太空人於2017年的冠軍，是否該被取消的問題。確實，如果此冠軍是由作弊所得到，取消冠軍，並由當年的敗者道奇隊遞補，似乎是理所當然，只是要判斷其間因果，卻有極高的難度。因關於捕手暗號，雖是導引投手投球的重要指南，但由於每個投手的好壞，有時差異很大，暗號與實際投球相符的前提，即是投球的精準度要高，但是否每位投手都有極高的精準度，實有很大的疑問。其次，在無法證實每位球員都有參與其中下，打者的好表現，是否得利於暗號的幫忙，實也難以證明。如此的因果難以判定，也凸顯棒球場上的變數實在太多，致充滿諸多的不確定性。

而在大聯盟處罰太空人的暗號門後，到底會使電子設備偷取的暗號的行徑絕跡，抑或是會使球隊，在使用此等裝置時特別小心，就有待時間觀察。但無論如何，基於比賽公平性，如此的處罰，已然宣示棒球競技，只能是在球場而非球場外。而與棒球競技，有著差不多結構的法庭審判，似乎要比棒球比賽，更講求公平性。惜在我國過去很長一段時間，對於法庭外以電子設備取得的訴訟資訊，竟是由法律所肯認，其能成為法庭的有罪證據，致亦得加以檢視與檢討。