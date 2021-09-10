國民黨黨主席選舉，三位中年侯選人還打算在中華民國旗下搞曖昧，高談九二共識，一中各表，唯老將張亞中甘脆不演了，當選後要簽和平協議，投降言論脫稿而出，還秀出五百萬美元支票，證明自己有募款實力，可以拯救國民黨，老張疾呼後，果然網路聲量爆表，異於平常，藍色集團認為多數聲量是灌水居多，沒看到投票，就不算，問題是誰灌水？老共網軍或是民進黨1450？如果沒有灌水，只能證明：目前留在國民黨內黨員，八成已經是投共派。

三位侯選人口水戰爭，已經來到翻臉階段，只有「親美和共」算是唯一共識，唯獨張亞中，長期就主張遠離美國，從他在辯論會上一路攻擊朱立倫的「美國線民」身份，就可以略知一二，朱立倫從來不掩飾自己親美立場，剛好和張亞中強烈反差，問題是，老張不打算親美，又身懷巨額美元支票，張亞中應該向黨員解釋金錢來源，否則如何讓人信任：當選後會真正為黨服務，而不是滅黨為己任，搞不好這三張支票也是影印紙而已。

國民黨無法掙脫中國泥沼

國民黨主席選舉，多數時間都泡在與「中共國」的關係上，證明國民黨實在無法掙脫中國泥沼，老蔣時代，自知收復中國土地困難，至少也會喊喊解救苦難同胞，現在，國民黨中國帽子還戴著服貼，卻已經沒有蔣先生的氣魄了。

國民黨從內戰失敗後，自知單憑一己之力，絕對無法抵抗中共入侵，靠美國保全公司扶持，才活到今天，這一靠也靠了七十幾年，買武器保護費也著實花了不少，投降派最普遍的說法就是美國不可信，別當美國棋子，問題在於不信美國，還能信誰？至少美國人不曾對台灣土地有過野心。

親美是歷史經驗的必然，但是和共政策，一開始開放來往，就自降國家格調，被老共視為叛亂一省，還急著互往交流，岸來岸去，一開始走錯路，現在談和共，更要付出投降的代價，肯定過不了台灣民意這一關。

其次，親美和共的條件，就是美中兩國不能鬧翻，或者地理上把台灣搬到更靠近紐西蘭，夾在中間的台灣，才能左右逢迎，如今，美中關係如同水火，台灣如果舉措失調，立即就有亡國之災，試想：台灣若向老共示好，被美國認為台灣可能倒戈向老共，只要禁止武器輸入台灣或甘脆袖手旁觀，台灣下場如何，膝蓋想就知道，所以高談和共言論，等於棄美投降老共，選舉時作為欺騙口號而已，現實不可行，因為和共的機會已經失去了。台灣與印太民主國家結盟，抵抗中國，是唯一生存之道，搞不好熬到中共政權崩潰，國民黨還可以戴著中國帽子衣錦返鄉，在中國政壇再起爐灶，要懷抱這樣的返鄉復國雄心壯志，才配擔任國民黨主席吧。

老想著如何向老共投降，不敢冒死西進，在中國設立地下國民黨分部，與老共競爭，又希望投降姿態可以保持優雅，更不想脫掉中國帽子，生根台灣，左右落空，這才是國民黨最大悲哀。



作者指出，不想脫掉中國帽子，才是國民黨最大悲哀。圖／擷自網路，民報合成