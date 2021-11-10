疫情影響全民生活，尤其醫護及醫院相關工作同仁更是承受極大壓力。平常工作忙碌要吃到熱食不容易，時常一杯珍奶渡過一餐。現在三軍總醫院松山院區體貼院內同仁及就醫民眾，由科技餐飲廠商立瑪智慧零售提供無接觸熱食便當販賣機。

無接觸熱食智販機，猶如無人餐飲店的縮小版，提供非接觸式購物服務，消費者使用電子支付，像是悠遊卡、Line pay、街口支付等等七大支付。熱食販賣機有著大型觸控螢幕，動動手指頭，就能選擇想要吃的飯或麵，同時清晰可見的便當實際樣貌、溫控在60度的高溫臭氧殺菌、餐食拿出來還是熱騰騰的，讓用餐時間不固定的醫院同仁，也能吃到多種熱食！

消費者可以在無接觸自飯機前，現場購買快取、線上提前預訂現場取餐。享受餐點豐富多樣，有飯類便當、烏龍麵，甚至有麻油雞麵線，取出時熱騰騰！尤其在疫情期間，減少與人的互動，又可以滿足"食"的需求，讓消費者吃的安心也很放心。

除了醫護及工作人員受惠，對餐飲店家也提供擴大客源、增加銷售管道的一個好機會。台灣餐飲業競爭激烈，業者想要更競爭不外乎必須節省成本、提高收入，而智慧販賣機即能減少展店成本，延長營業時間、擴張營業區域、快速建立品牌形象。餐飲店最大營運成本不外乎食材、人事、店租。開一間新的小型餐廳，初期資金投入裝潢及設備至少動輒百萬。無接觸智慧販賣機對於餐飲店家，最大的好處就是有效節省展店人力成本、租金，同時也是快速驗證展店效益的方式。