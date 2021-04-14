「保留豫劇的精華核心，但也希望創造與時俱進的生命力」！國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，希望以後能有個經典品牌，以後提到豫劇團「它」是台灣的豫劇團，很棒的臺灣豫劇團。她強調說：「我相信我們可以做的到，也朝此方向努力」！

國立傳統藝術中心臺灣豫劇團於今年的「202021臺灣戲曲藝術節」推出年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版， 5月29日、30日於臺灣戲曲中心大表演廳進行首演；並參與高雄春天藝術節公演，6月12日、13日於高雄市大東文化藝術中心為南部地區的觀眾帶來2場演出。國立傳統藝術中心指出，闊別14年的好戲經得起光陰淬鍊，歡迎舊雨新知一起進劇場欣賞臺灣豫劇團金鐘大戲經典再現。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，《慈禧與珍妃》雖是復刻經典大戲，但在現在特別是婆媳之間或女人與女人之間甚或人際之間，透過這次非常堅強的黃金組合陣容。讓人家非常期待。

《慈禧與珍妃》描寫的是慈禧與珍妃緊張的婆媳關係，從家庭風暴演變成政治鬥爭，一個是強勢的皇太后，一個是弱勢的嬪妃；慈禧爲「權勢」排除異已，竭力維護她的「家天下」，珍妃則爲「道義」挺身而出，期盼能實現強國安邦的願望。然而慈禧熱愛權勢與唯我獨尊的自我膨脹，終究造成無可挽回的歷史悲劇；珍妃則以自己年僅25歲的年輕生命，來殉葬自己的理想，也讓人不禁憐惜她美麗的毀滅，與悲愴的靈魂。

藝術總監王海玲表示，《慈禧與珍妃》是由中研院院士曾永義教授為臺灣豫劇團量身打造的清宮大戲，浸淫戲曲界超越一甲子的曾教授，於2007年編寫《慈禧與珍妃》，當年由她飾演慈禧、大弟子蕭揚玲飾演珍妃，再加上當時首度挑重任的豫劇王子劉建華飾演光緒皇帝，以這樣的組合，來詮釋歷史人物，曾經讓戲迷們非常喜愛。14年後，經過人生的歷練，呈現出來的將會是更為不同的《慈禧與珍妃》，歡迎大家進劇場一探究竟。

臺灣豫劇團為了重新製作此劇，也全面思考如何以新面貌將戲推向更高的藝術境界，復刻版導演殷青群將在原創導演羅雲的調度基礎上，加入他的巧思與創意；音樂設計左奇偉、服裝設計林恆正，更以氣勢磅礡的主題音樂與服裝，將劇中光緒大婚、慈禧大壽等重要片段，展現出輝煌氣派、雷霆萬鈞的戲曲效果，此次更邀請臺南市民族管絃樂團合作演出，將此一皇家權勢大悲劇，刻劃得更有血有淚。歷經十餘年舞臺歷練的三位主角，目前都仍活躍在戲曲舞臺上。

此外，為了與喜愛《慈禧與珍妃》的觀眾分享豫劇宮廷大戲之美，臺灣豫劇團特別安排於5月16日(週日)下午，假高雄市大東文化藝術中心演講廳舉行「烽火連天~皇家的家事國事」戲曲講座，3位主要演員都將親臨，與聽眾分享戲曲的奧妙，活動內容包括專家講戲、演員分享，及有趣的戲迷交流，活動精采可期，講座將於4月21日(三)中午起，於臺灣豫劇團粉絲頁開放報名http://www.facebook.com/TaiwanBangZi

(07-5828753轉53林小姐0929032518)。

OPENTIX售票系統

臺北

5/29（六）、30 (日）14:30臺灣戲曲中心大表演廳

售票網址：https://reurl.cc/5qymLz

高雄

6/12（六）、13 (日）14:30大東文化藝術中心

售票網址：https://reurl.cc/YWe8dL

演出單位：臺灣豫劇團