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每日國際焦點

美國再度警告中國，若於南海攻擊菲律賓軍隊，將依1951年美菲共同防禦協條約出兵。

緬甸軍政府對翁山蘇姬再增加4項罪名。

法國總統馬克宏表示疫情獲得控制後將繼續進行退休金改革。

委內瑞拉情報單位於卡拉卡斯高速公路上逮捕反對派領袖Juan Guaido，並控以恐怖攻擊與叛國罪。挪威試圖調停民主化的努力挫敗。

日本

6月以日圓計價進口成本暴增28%，使得繼5月批發物價年增5.1%創208年9月以來新高後，6月批發物價年增率維持5%。

南韓

能源部表示與卡達簽署20年液化天然氣供應合約，自2025年起，每年購買200萬噸液化天然氣。

北韓

外交部發表報告，稱美國人道援助是政治陰謀。

澳洲

貿易旅遊投資部長表示將可望與新加坡在年底建立旅遊泡泡。

紐西蘭

因應雪梨疫情惡化，提供緊急航班讓紐國滯留雪梨人民返國。

印尼

因富含鎳礦可能成為全球電動車電池發展受益者，政府推動電動車，但政府也同時推動棕櫚油製成生質柴油，智庫報告指出兩者相衝突，原本預期生質柴油需求至2050年達1.9億噸，若電動車市占率提升，可能將僅剩9300萬噸。

與阿曼向印度洋鮪魚委員會正式提出反對限制印度洋黃鰭鮪魚捕撈措施，兩國將不會執行減少捕撈政策。

菲律賓

美國再度警告中國，若於南海攻擊菲律賓軍隊，將依1951年美菲共同防禦協條約出兵。

馬來西亞

任命棕櫚油業出身的Mohd Bakke Salleh為馬來西亞國家石油公司新任董事長。

越南

尋求4000萬劑俄國史普尼克V疫苗。

泰國

疫苗施打作業正式納入第一劑施打科興疫苗以後，第二劑改混打阿斯特捷利康疫苗。

緬甸

軍政府對翁山蘇姬再增加4項罪名。

中國

《廣東省數據要素市場化配置改革行動方案》推動粵港澳大灣區大數據中心，於深圳建設粵港澳大灣區數據平台，設立數據交易市場。

印度

雨季閃電在北印度平原造成76死，其中有11人是前往拉賈斯坦邦齋浦爾琥珀堡觀光客，在打雷時擠在塔頂還有多人自拍，因而在塔頂遭雷擊時喪命。

阿富汗

塔利班包圍中阿富汗的加茲尼。

尼泊爾

最高法院宣判恢復遭臨時總理K.P. Sharma Oli於5月解散的國會，並任命其政治對手 Sher Bahadur Deuba為總理。

歐盟

提出2200萬歐元預算於伊朗、巴基斯坦資助人道援助，幫助當地人與阿富汗難民。

法國

總統馬克宏表示疫情獲得控制後將繼續進行退休金改革。

瑞士

2021年上半年新增新創事業2.6萬家，年增20%，創下新紀錄。

西班牙

疫情回升，以加泰隆尼亞、瓦倫西亞最嚴重，主因可能為觀光客。各地方政府加強防疫管制。

俄羅斯

美國與俄國同意在氣候變遷議題上合作。

荷蘭

疫情復燃，首相 Mark Rutte向人民道歉過早放寬防疫管制。

立陶宛

外長與歐盟譴責白俄羅斯利用偷渡客當政治武器。

瑞典

將維持原計畫放寬防疫管制，但提醒民眾為應對印度變種，仍須依建議保持社交距離。

芬蘭

因阿富汗戰爭危機，停止遣送阿富汗偷渡客回國。

保加利亞

大選結果反建制政黨「有此人民黨」以23.9%得票成為最大黨，各黨林立將造成組閣困難。

摩多瓦

親歐執政黨在國會重選中或過半選票。

美國

熱浪侵襲美西使小麥受損，農工於半夜搶收水果以免損壞。

加拿大

基洛纳發生塔式吊車倒塌，數人死亡，附近建築物受損。

巴西

最高法院要求下，聯邦警方正式調查波索納洛疫苗案。

智利

受惠銅價大漲，調高經濟成長預期自6%至7.5%。

委內瑞拉

情報單位於卡拉卡斯高速公路上逮捕反對派領袖Juan Guaido，並控以恐怖攻擊與叛國罪。挪威試圖調停民主化的努力挫敗。

海地

美國代表團至海地會見各方勢力。

尼加拉瓜

美國隊100名與尼國政府有關人士限制入境。以對奧蒂嘉施壓。

以色列

國防部所屬的以色列生技研究所與美國NRx製藥簽訂合作備忘錄，NRx將安排以色列自行發展的疫苗BriLife的2b/3期臨床試驗，以及之後的商業銷售。

沙烏地阿拉伯

與阿曼發表聯合聲明呼籲油國組織之間合作穩定石油市場。OPEC+ 先前因沙國與阿聯發生歧見無法達成減產共識。

黎巴嫩

法國推動下，歐盟表示將於7月底達成共識建立制裁黎巴嫩政客的法律基礎，但實際制裁會更晚。

約旦

前王室顧問Bassem Awadallah等2人被控以宮廷政變陰謀遭判刑15年。

衣索比亞

提格雷軍表示正在往南進軍，以圖恢復戰前版圖。

南非

派出軍隊鎮壓朱馬派暴動。

阿曼

外長表示尚未準備要與以色列關係正常化。

突尼西亞

沙烏地阿拉伯送100萬劑疫苗予突尼西亞，連同190台呼吸器等醫療設備。

莫三比克

歐盟同意在莫國設立軍事訓練團協助莫國抵抗伊斯蘭民兵。

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