中國已有極音速工具由太空進入地面，幾乎可以攻擊全球任何一個地方。美國的太空軍正是一種應對由太空侵襲地球的最佳平𧗽力量。美國增設太空軍，對亞太區域的局勢有很多的優點。圖／擷自CNET youtube 影片，影片連結 https://youtu.be/t9CBxdG2JEk

早在去年（2018）夏天，美國總統Trump下令國防部增加一新軍，正式建立Space Force（太空軍），屬於軍隊的第六種軍。五角大廈必將盡力促進太空工業的研發、 創立太空發展署、組織並訓練太空專家隊以及太空戰略專家隊 。

這個Space Force的主要任務：包括防衛極音速武器的攻擊 、保護通訊衛星、以及五角大廈負責的飛彈警報系統。

這是一個很重大的倡議。因為善於引發爭議的俄羅斯和中國早已設有太空軍，美國為了抵制俄中由太空的攻擊，不得已現在也正式成立了Space Force。

自古來，軍器在每個時代的歷史中都扮演了非常關鍵的角色！由石斧、木棍、鐵棒、刀劍、弓箭、盾牌，演進到炸藥丶炮火、戰車、戰船、戰機、甚至於炸彈、火箭、核子武器，均被認為解決爭端的工具。卻是帶來無數的殘酷、傷亡，和毀滅。

近年來在飛彈的發展上更顯示了人類追求和平的迫切感。幾乎每個國家都主張：有最先進的戰略與武力，便能制服敵國，強迫世界的安全和不公義的穩定。是嗎？

且説飛彈的進展好了。二次大戰最後使用的原子彈是用飛機運載投遞的，七十年前乃為最尖端的科技，現在比起來是太粗糙了。使用火箭又快又精確，其他一般傳統的彈藥亦可用火箭發射。

冷戰期間的飛彈防禦系統（俗稱 Star War, 星球大戰），使雷根 Reagan 總統的美國誘引戈巴契夫Gorbachev 的蘇聯屈服，沒有戰爭，就結束了冷戰。目前亞太區域或歐洲大陸的軍力平衡，仍是靠著Star War來維持。然而Hypersonic Weapons（極音速武器）的出現，如Hypersonic F-35 戰鬥機，或hypersonic missile（極音速火箭），即使是 Star War裡面用的 F-16 戰機或 ballistic missiles（彈導飛彈），都沒辦法較勁。

大國研發極音速武器形成新軍備競賽

這類hypersonic武器的技術，許多國家正在研發製造，彼此競爭得轟轟烈烈，又花大財又費人才，最領先的該是美國和中國，世界最龐大的經濟國。大家熟悉的 cruise missiles（巡弋飛彈）之速度是音速的五倍，可謂神速了！但hypersonic missiles 要比 supersonic missile（超音速飛彈）更快，至少音速的六倍以上，看不見，找不到，不可預測，無法攔截，可說是全然攻擊性的武器。不僅如此，它不可能被追蹤，不可能被毀掉。

譬如 hypersonic 飛彈，它所投射出去的途徑，因為太快，又隱形看不到，地對空的飛彈根本無法射中，若用其他地面上使用的武器去打，只能到低層的太空。針對大氣層外的武器確是無效力可談。况且hypersonic missiles 不用 引擎，射程以滑動的形式，可以轉變飛程，亦可改換目標，非常靈活，傳統的武器根本無法應付。

這樣一來，各國會因 hypersonic missiles、F-35 隱形極音速戰機等引發一場新的軍火競賽，瞧瞧誰的攻擊能力最強最大！原來做為防衛機制的軍備都變成落伍的廢物。如此還會鼓舞好戰國無畏懼地採用「先下手為強」的策略．以各種極音速武器襲擊他國。

在這種危險的武力競爭中，應該勸勉各國簽署條約，拘束極音速武器的發展、製造、部署、使用、銷售等。正如 1987 年冷戰期間，美蘇兩敵國為了限制悲慘的戰爭的無限擴大，雙方訂了一個 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty（INF Treaty, 中程核管制的條約），各方同意毀壤短程和中程的飛彈，結果減少了 2692 枚的飛彈和發射器的威脅，使世界安穏很多。

冷戰結束後，由蘇聯解體、掌有飛彈的國家，如Belarus, Kazakhstan, Ukraine等也依條約殲滅所有的短、中程飛彈。後來Turkmenistan, Uzbekistan, 和歐洲多國也遵守此約。否則等到爭端開始，才想控制就遲了。應該是預防勝於治療，避免引發爭戰的導火線。可惜，這個條約今年被解除了。

依據太空專家陳彦升博士的觀察（TiSpace 的總裁），美國增設太空軍對亞太區域的局勢有很多的優點。既然中國已有極音速工具由太空進入地面，那幾乎可以攻擊全球的任何一個地方。美國的太空軍正是一種應對由太空侵襲地球的最佳平衡力量!