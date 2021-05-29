最近的報紙刊登一些病患或老人就醫，在看護、長照、而引發出來的兄弟、及其他家人甚至與本土或外籍看護人員間，因為在照顧的溝通或照顧的內容、分工上意見不同引發出衝突或是不愉快摩擦的事件。在台灣這類的問題在將來年老人口及家庭結構快速改變。會有更多的體力、意識退化的人口增加，延伸出來照顧這些人的人口也會增加。

台灣的家庭結構因受整體社會、經濟，在過去二、三十年間有了很大的改變。少子時代造成家庭成員的改變，子女更獨立，也改變傳統的大家庭相互近距離交流及關懷。因此延伸出來照顧年長的長輩或體能衰退「病人」的需求會因社會人力資源結構改變。負責醫療及財務及關懷，傳統上由「子女」負責。人口老化的趨勢在開發社會是殘酷的現實，家庭支持的力量及財力因為社會變遷而調整的家庭結構改變了傳統照顧年長的長輩的模式。年邁的雙親在就醫上引發出來的醫病關係也引伸出很多的變化。近年來，台灣老年人口的照顧很多都依賴外籍人士來幫忙。這種情況引發出許多醫病關係的問題。外僱人員除了要照顧日常生活外，對於身心健康的維護也多少會被照顧者依賴。醫療看護過程的點點滴滳，從就醫給藥、身體清潔，基本衞生的維持及需求也很多轉由非病人家屬或「法律上認同的關係的家人」幫忙。親人的直接參與或外籍看護人員來參與，全由直系親屬負責有變得更少趨勢。在就醫過程中，病人身心健康的描述及溝通，除非有家屬在，不然醫病關係就多少有些隔閡。尤其是有「多子多孫」由家人「輪值」的家庭，有更多醫病溝通的問題。

從醫護人員的角度來說，照護「有病」或「身心」不能自主的人，需要醫藥、生理看護的人，有家人幫助，或是有受過訓練的人員執行是合理的。尤其是給藥時藥物、劑量的確認等更須正確。但是執行這些工作的人員都不是家人的話，如何確認這些看護人員給藥的安全，值得大家深思。

在快速轉型及改變的社會，醫病關係從醫護人員與病人及病人家屬之外，又多了第三者介入的社會，尤其是「第三者」——外籍看護人員的參與，許多溝通、生活習慣、宗教觀念不同衍生出的誤解，影響照顧安全問題及摩擦也多少可以在媒體上看到。

台灣雖在硬體方面對照顧老人有一些改善，例如日照中心或長照機構建立了法規，但是要緩解少子化及高齡化社會的社會安全制度，需定期檢討修正。從老人照顧的社會保險，到本地看護人員的培訓。除了討論老人福利及安寧老人照顧政策，培訓本土看護人員可以改善溝通及互信，也可以增加一些就業的機會。

過去台灣的長輩為了期望下一輩的孩子有「出息」，很多家庭的長者都勤儉一輩子送孩子們出國留學，等到孩子學成、出人頭地之後，很多都留在他鄉就業。一旦年長的長輩體力身體、智能需要他人的幫忙時，「孝順的子女」不能「晨昏定省」。的確很多兒女們輪值回來照顧長者，因「身不由己」而不能親自奉侍也值得同情。但有些人會出「意見」或「主張」表示關心，或是遙控、出主意來批判在家親自奉侍長者的其他家人或「外勞」，甚至參與照顧的醫護人員。家人間在照顧年邁父母有上述的問題時，如果又要跟其他醫護人員溝通，更容易產生溝通不良的狀況。

逐漸「老化」的台灣社會，如何有一套維護身心機能衰退弱者的規劃，需要社會各界人士檢討修訂出一套更完整的保護措施。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台