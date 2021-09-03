9月1日，塔利班重掌阿富汗政權，BBC報導這樣的新聞，受訪者是年輕人，估計在塔利班執政時，剛來到這個世界，從此在喀布爾，接受美國保護下的生活，二十年後，塔利班回來了，他形容塔利班執政第一天，他穿著平常穿的牛仔褲走上街頭，被持槍的塔利班士兵趕回家，像徵自由的牛仔褲已經被禁止，他回到家，換上傳統罩袍，接下來就把牛仔褲燒了，一邊燒，一邊哭泣，原來生活只剩下絕望，年輕人怨恨美國，他們曾經有個美國生活夢想，轉眼間就被毀滅了，早知如此，何必當初，這是阿富汗年輕人普遍的失落，阿富汗人口接近四千萬，八成文盲，五十萬人不願被塔利班統治，到8月底，只有五萬人離境，其他難民只有從陸路出境，風險大為增加。

這位年輕人的心情，代表舊傳統伊斯蘭教的生活回來了，代表西方開放自由的日子不會再有，接下來應該是新政府針對反塔利班份子的清算，殺戮的場景就會隨時上演。

拜登在談話中表示撤軍成功，但是他忘了美國在阿富汗企圖改造阿富汗為民主現代國家，已經徹底失敗，這是人道干預的失敗，也是世界警察當過頭的下場，從波士尼亞到伊拉克，美國到處砸錢，想推廣民主生活，完全碰壁，更不用說在中國的經濟發展民主論，根本不管用，這些失敗早在曼德爾邦（Michael Mandelbaum）所寫的《美國如何丟掉世界》一書中，已經預言成真。

親中遠俄美國戰略失算

曼德爾邦說：「美國的失敗是二十年前種下的，尤其是後冷戰時代，美國親中遠俄，結果這兩國都變成美國敵人」，這是政策錯誤，雖然川普上台企圖調整，卻只是亡羊補牢而已。

曼德爾邦說：蘇聯崩潰後的後冷戰時代，是整個時代轉捩點，很可惜美國判斷錯誤，曼德爾邦說：面對一個想要西化的俄羅斯葉爾欽政府，美國應該大方擁抱，讓俄羅斯進入北約，但是，美國卻反向操作，持續排斥俄羅斯，擁抱脫俄獨立的周邊國家，造成俄羅斯懷疑北約東擴，埋下日後的克里米亞以及東烏克蘭的戰爭，在亞洲方面，美國堅信經濟發展可以和平演變中國的理論，以商貿為主，一路包容中共政權對人權打壓，最後養大中共，使中共有能力挑戰美國霸權。

曼德爾邦說：培養中共壓制台灣的民主，才更加離譜，二十年前，美國引進中國進入世貿，同時間台灣也進入世貿，當時美國百分百可以壓制中共，所以就應該率先承認台灣是國家，可惜為了討好中共，卻以莫須有的「一中政策」捆綁台灣，或許當時美國堅信只要中國也實施民主化，中台就可以談判合併，很可惜，事與願違，老共在經濟上以偷搶騙手段，超越西方國家，美國卻身陷阿富汗反恐戰爭泥沼，但是，老共拒絕民主自由，對中國統治上，獨裁專制更加嚴厲，人權迫害也更加嚴重，美國從川普時代發現問題嚴重，開始掀起抗中戰爭，如今要矯正回歸，恐怕有些緩慢。

曼德爾邦的書在五年前出版，如今美國在阿富汗撤軍灰頭土臉，中俄聯合，壓迫西方國家，如今再讀此書，內心難免一陣感嘆。



曼德爾邦（Michael Mandelbaum）所寫的《美國如何丟掉世界》一書中說：「美國的失敗是二十年前種下的，尤其是後冷戰時代，美國親中遠俄，結果這兩國都變成美國敵人」。圖／擷自網路，民報合成