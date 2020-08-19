上星期訪問台灣的美國衛生部長阿札爾在返美後連發9個推文，介紹他訪台的成果。他說，此行帶去「一個台灣非常好的朋友—川普總統的問候」，也凸顯台灣在全球衛生方面的領導力，台灣應該在世界舞台上得到肯定，並分享其經驗與專長。台灣外交官員也說，美台藉由阿札爾訪台共同發出雙邊關係正面訊息的強度「前所未見」。

阿札爾（Alex Azar）上週三離開台灣後，在返回華盛頓前還在阿拉斯加州停留訪問。星期天（8月16日），阿札爾在他的官方推特帳號上貼出了許多張他在台灣活動的照片和推文。

離開台灣當天，阿札爾在台灣行政院副院長沈榮津陪同下參觀長宏機械口罩機工廠生產線。他在推文中說，「我們與沈副院長討論了生機勃勃的美台經濟關係、台灣的經濟成就，以及它的自由經濟模式如何促成台灣的衛生成就。」

其他推文和照片包括他與蔡英文總統、副總統賴清德、衛生福利部部長陳時中、外交部長吳釗燮等人的會面，以及與台灣醫療衛生界人士的座談、在台大發表的演講和對台灣前總統李登輝的弔唁等。這些推文的主題強調美台共享的民主價值，以及確認美國對台灣民主的承諾。



美國衛生部長阿札爾前往台北賓館弔唁前總統李登輝。圖／擷自阿札爾推特

「我們談到美台之間的友誼，以及我們共享的民主價值如何促成衛生成就」、「我們的訪問確認美國對台灣作為東亞地區一個自由開放民主的承諾，也是對台灣的衛生領導力的肯定」 、「李總統的民主遺產將永遠推進美台關係」、「在台灣大學，我強調台灣是一個民主成功故事，一個可靠的伙伴，以及世界上一股良善的力量。台灣在應對病毒的成就不僅拯救了性命，也讓他們得以幫助全世界其他人」。

在和台灣外交部長吳釗燮的討論中，阿札爾說，「我們都認為台灣的成就應該在世界舞台上被肯定，台灣應該要能在國際論壇上分享這些經驗以及它世界級的專長。」

台灣官員說，和以往美國閣員級官員訪台相較，美方這次加大宣傳阿札爾訪台行程，美台對雙邊關係共同傳達正面信息的強度「前所未見」。

阿札爾在台期間，美國透過媒體專訪、社交媒體直播、推文等方式轉達川普總統對台灣的支持，宣傳阿札爾的活動實況和「台灣模式」防疫成效；美國在台協會、美國衛生部、白宮、白宮國安會及阿札爾也針對訪台頻頻推文。



美國衛生部長阿札爾在台大的演講。圖／擷自阿札爾推特