依報導，11月5日宜蘭縣長林姿妙反對「重啟核四」，旨在保障45萬縣民健康，如此「民意超越黨意」的思維，是台灣民主化的一大成果，值得讚許。

在漫長的三十年反核四遙迢路上，有位宜蘭縣知名人士林義雄先生，在2014年4月間促成了「核四封存」的一段史實，令人難忘。

依2015年12月出版《大局，承擔─柯建銘的國會折衝與關鍵承擔》第82頁指出，2014年4月26日下午，環保團體在凱道展開「終結核電」靜坐，集會持續到27日反核大遊行登場，數萬人上凱道怒吼廢核，更在傍晚行經忠孝西路時，坐下占據雙向車道，癱瘓北市交通主動脈；警方在晚間展開強力驅離，過程不斷爆發警民衝突，到28日清晨更出動鎮暴警察與鎮暴水車強制驅離，發生多起不當使用噴水車、清場失控毆打群眾等衝突。當天傍晚，馬英九邀國民黨地方首長開會協商，終於做成核四「一號機封存、二號機停工」決議。

該書第84頁指出，4月30日，林義雄發表公開信，表示「核四既已決定停工，只要不再復工，那麼『停建核四』已不是議題」，宣布停止禁食。…。「為了挽救林義雄的生命，每一刻都很急迫，深怕稍有不測，台灣社會將付出慘痛的代價。」柯建銘如此回憶說。「但是我們能與他一同終結核四，讓核四封存，這也是歷史給我們的機會與恩賜，他的執著與毅力，仍然是我們這個時代最值得景仰的政治風格。」柯建銘如此下了註腳。

平心而論，高階核廢料的貯存及最終處置，雖然科技進步，但是迄今，仍然無解。有些政治人物喊出「沒有核安就沒有核電」，是欺騙人民的口號。被喻為「拼裝車」的核四廠，目前被封存了，可以安然無事。如果「重啟核四」發生核災的風險是可想而知的，萬一核災發生，北台灣的1000萬居民可說無處可逃，核四絕對不能重啟，是當然的事，那為什麼還要「重啟核四」公投呢？



2015年12月出版的《大局，承擔─柯建銘的國會折衝與關鍵承擔》記載許多2014年反核四的運動。圖／作者提供