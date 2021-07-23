香港法院大樓外有支持及反對白衣人的市民在7月22日首宗7-21暴動案判刑後互相指罵，警方圍起封鎖線分隔。圖／擷自美國之音，湯惠芸攝

2019年7月21日反送中運動期間，元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊市民事件，包括時任立法會議員、記者、孕婦等至少45人受傷，引起社會各界震驚。

事隔兩年，8名涉嫌施襲的男子被控暴動及有意圖而傷人等罪，其中一人被判無罪釋放；當中兩人承認暴動罪，5人經審訊被判罪名成立；7名被告星期四7-21事件兩周年翌日，在區域法院判刑，分別被判監禁3年6個月至7年，法官批評部分被告行為喪失理智，屬於無差別襲擊。

民主黨表示，尊重法庭判決，但認為7-21事件最重要是徹查真相，包括為何當晚有白衣人會聚集，以及誰是主謀等。

2019年香港反送中運動期間，7月21日晚發生在元朗西鐵站一帶的白衣人無差別攻擊市民事件，警方被指延誤到場調查，沒有即時制止暴力攻擊，造成至少45人受傷，包括時任立法會議員、記者、孕婦、老人、小孩等，其中一名傷者甚至一度性命危殆。

事隔兩年，首宗涉及7-21事件施襲的白衣人暴動案，也是反送中運動其間的第一宗被告不是示威者的案件。案件涉及8名被告，他們被控暴動及有意圖而傷人等罪名，星期四（7月22日） 7-21事件兩周年翌日，在區域法院判刑。

案件首被告55歲的運輸公司東主王志榮早前獲判無罪，當庭釋放。據網媒《立場新聞》星期三（7月21日）報導，律政司回覆查詢時表示，已就王志榮的無罪裁決提出上訴。

其餘7名被告，當中兩人早前承認暴動罪，5人經審訊被判罪名成立；第2被告48歲的電纜技工黃英杰被判監3年6個月，第3被告48歲的二手車鎖售員林觀良被判監4年8個月，第4被告43歲的汽車鎖售經理林啟明被判監4年8個月，第5被告60歲的燒烤場東主鄧懷琛被判監7年，是區域法院最高的刑期；第6被告57歲的貨車司機吳偉南被判監4年，第7被告61歲的河瀝背村村長鄧英斌被判監3年9個月，第8被告40歲的機械技工蔡立基被判監6年。

主審法官葉佐文判刑表示，案發當日白衣人自組武裝力量，手持自制的「保衛元朗、保衛家園」標語牌，宣示元朗為必須自行執法的受難家園，將警察淪為配角。

法官又批評白衣人來去時濫用中國國旗，將「迷你版」的中國國旗綁在藤條末端，一邊搖旗吶喊，一邊用來打人，同時也用棍或藤條毆打或擲物襲擊閘內的無辜巿民，嘗試出閘的人便被打。被困在車廂的人也不敢越過凶惡地圍在車門持棍、藤條或擲物的白衣人，法官認為這些行為實質上是非法禁錮，以及無差別襲擊市民。

法官表示，香港是法治社會，這樣無的放矢的集體私刑引起巿民極大恐慌，法庭必須判處施暴者具阻嚇力的刑期。



2019年7月21日香港晚間發生「白衣人」元朗地區無差別攻擊示威者、市民和鐵路乘客，致使多人受傷。圖／擷自Stand News 立場新聞臉書直播影片