第三屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮在10月15日於臺北南山廣場藝文中心舉行，由衛生福利部次長李麗芬、社會救助及社工司楊錦青司長、南山人壽慈善基金會董事暨南山人壽代理總經理范文偉及中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學代表頒獎予 6 家醫院醫務社工團隊和 6 位醫務社工，在醫院院長、副院長等院方代表率領下，共享醫務社工的榮耀。

「南山醫務社工獎」由中華民國醫務社會工作協會與南山人壽慈善基金會所發起設立。這是全國第一個專為醫務社工設立的獎項，期許藉由「南山醫務社工獎」的舉辦，邀請政府、企業及醫療院所跨產業齊心協力，勉勵在第一線付出的醫務社工夥伴，呼籲社會對醫務社工的專業及奉獻有更多的關注，並將他們所付出奉獻的精神發揚光大，為社會帶來正面的力量。

南山人壽慈善基金會表示，感謝各縣市合作醫院醫務社工的協助，使得「南山慈善基金醫療關懷計畫」推動七年來，幫助超過 3.5 萬名弱勢病患安心就醫，並共同推展各項醫療關懷服務，響應聯合國永續發展目標 (SDGs)，落實消除貧窮、及促進民眾健康生活與福祉。今年新冠肺炎對全世界造成衝擊，醫務社工除了日常的工作之外，也及時參與醫院的防疫工作，穿梭在各地醫院及病患、家屬間，扮演醫護人員最堅強的後盾，默默付出的精神與無私的奉獻，著實令人感佩。

主辦單位之一的中華民國醫務社會工作協會提到，順應社會環境及人口變遷所需，近年來醫務社工積極參與病人自主、安寧療護及長期照護業務，深獲醫療團隊肯定，從醫院走入到社區，盡力提升民眾健康服務。面對新冠肺炎挑戰，第一時間醫務社工即配合政府及各醫院防疫政策，調整服務角色；雖然疫情趨緩，但醫院裡仍有許多正遭受癌症、罕見疾病、面臨受虐或受暴的病患進入醫院尋求診治，醫務社工總能精準評估需求、撫慰個案，善用社會資源，打造個案最佳的支持系統，發揮社工的服務價值。

本屆「南山醫務社工獎」評審團召集人、門諾基金會董事長陳永興指出，本屆近 100 份參選資料中，每一件醫務社工人員長期對病人與家庭的投入和專業，都讓評審委員感動不已。近年來社會越來越關注精神醫療社會工作，他們積極開展多元而創新的工作方法來提供服務，讓醫療服務更貼近社區和民眾的需求；而今年的新冠疫情，也讓大家清楚看見並深刻感受到醫務社工在醫院及社區的重要性。期盼透過「南山醫務社工獎」，讓社會大眾看見醫務社工的光輝，為台灣健康照護環境帶來更多幸福力量。



第三屆「南山醫務社工獎」得獎名單。圖／擷自南山醫務社工獎網站

主辦單位特別製作「用愛點亮希望，讓生命影響生命」影片，讓本屆得獎者現身說法，分享他們的服務故事以及從事醫務社工的信念與價值。

「用愛點亮希望，讓生命影響生命」影片

