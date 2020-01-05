川普已喊出1月15日要簽署第一階段貿易協議，北京卻裝聾作啞，看起來，中國還在猶豫不決，問題是，點頭和不點頭，下場也是死，新年初始，習近平不快樂，說不定可以換來明天中國人的快樂。圖／取自中國共產黨新聞網（資料照）

中國最近流行的問候語：「今天你被裁了嗎？」，預告了不快樂的新年開始。

2020年，習近平元旦談話，歌頌港澳「一國兩制」成就，歌頌中國脫貧成功，人均所得來到1萬美金，歌頌「一帶一路」，唯一不提台灣，台灣正在大選，因為習近平害怕講到台灣，講不好，又被小英撿到槍，幫小英拉票，所以乾脆不講了，但是，習近平不敢說新年快樂，因為，現在是「你樂我不樂」，尤其是北京昌平區的住戶，這個年，對居住昌平區的人是難過之年，一開年就失去住家，屋子被拆，被拆戶背上行李，上訪的路還沒走到長安大街，就被公安逮捕，昌平變成另一波低端人口掃蕩，2018年的冬天故事重演，一位幾代住在昌平被拆戶說，他在北京五環工作，擔任打掃清潔，為了趕早，所以在北京的地下室還有一個住處，現在，昌平的家沒了，只好帶簡單的家當，持續回到北京的地下室，北京人口2200萬，其中有800萬來自北京以外，700萬居住在北京城外，被稱為低端人口，另外一百萬居住在地下室，被稱為「鼠輩」或者「蟻族」，這些人一早出門工作，晚上回到不見天日的地下室，一頂床鋪，一個置物櫃，洗澡間共用，每個月租金一人500人民幣。

踏在弱勢肩膀上的中國噩夢

北京地下室是60年代冷戰時期的遺留，當年毛澤東擔心美國的原子彈威力，要求北京市民開始構築地下防空洞，很多地下室連接外面公園一口井，外面看不出裡面可以住人，但是裡面有水電，法國費加洛報的駐北京記者派屈克保羅，在2018年出版了「低端人口」一書，詳實報導住在地下室的中國「鼠輩」的生活，揭穿了中國最真實的貧富差距，派屈克說，所謂「中國夢」，就是踏在這些弱勢者肩膀上的噩夢，而現在，習近平親手把中國夢扼殺了，這是最近中共黨媒對習近平的抱怨。

習近平話剛說完，第二天，「中國人民銀行」宣布降準，並且大水庫放水8000億人民幣，剛好自打中國前途一片大好的嘴巴，問題是，今年已經放水3次了，金額高達1兆4千億，市場上的通膨壓力無法解決，物價飆升，唯一下跌的物資，就是雞肉，因為養豬戶擔心豬瘟，所以把豬圈改成養雞場，造成雞肉大量上市，價格崩盤，民間中小企業更是一片哀嚎，地方政府債務還是居高不下，中國人民大學貨幣專家向松祚說；「任何金融工具已經無法挽救中國經濟了，拉動經濟三套馬車，全部出問題，這是結構性問題」。

2020年開始，新疆維吾爾族和漢人一樣不快樂，因為高壓政策下，數百萬維吾爾族人被送進集中營，接受再教育，連帶造成市場蕭條，觀光客不敢進疆，好端端在新疆做生意幾十年的漢人也受到波及，趁著過年趕快離開新疆，另外找地方謀生。

2020爆大規模失業潮

中國「寒冬雜誌」在習近平談話後，立即打臉習近平；第一，脫貧失敗，目前農村貧窮線下人口不只8000萬，而是全人口70%都在喊窮，「寒冬雜誌」報導農村很多被強迫脫貧的個案，地方黨幹部一進門，調查所的多少？就要求住戶不能報太少，最少要寫年收入一萬塊人民幣起跳，農民說，好幾年沒有去外地打工，根本沒收入，仍然被強制寫下一萬人民幣，這就是所謂「被脫貧」，黨幹部拿到資料後，就可以向上頭交代了，這就是所謂農村脫貧計畫成功了，前不久，「人民網」報導一位大學生為了省錢，幫助家庭，一天吃一餐，結果導致營養不良，身體變成兒童一般瘦小。

為了掩飾下崗人口，今年國務院公布的失業率是5.2%，只比去年的5.0%多出0.2%，看到這個數字的社會學者，沒有一個相信，就算不把農民工下崗算進去，失業率至少是20%，今年800萬大學畢業生，有一半尚未找到工作，從去年到今年，掃蕩地下銀行網路貸款，倒閉了6000家，300萬投資者受影響，金額高達300億美金，每家就業人口平均50人，失業就來到30萬人，還有建商倒閉，造成建築工人下崗人數，從建商落跑數量來看，至少有6成建築工人失業，北，上，廣，深充斥一大堆蓋一半的大樓，這個數字也沒有反映出來，前北大教授夏業良說，初估，不包含農民工回鄉人口，普羅大眾至少5000萬失掉工作，反正中國人口多，幾百萬失業或幾千萬失業，差別並不大，重點是維穩，只要農民工不鬧事，就算幾億人口下崗，中共也不在乎，但是，最近從李克強所說的話，「穩就業」來看，大規模的失業浪潮，應該會在2020年大爆發。

習近平不快樂 換來中國人的快樂

中國人的農曆年從一月底開始，製造業也趁機大休假，很多大老闆就是看準這段時間離開中國，等到農曆年之後，工人回到工廠，才會發現工廠已經人去樓空，就以台商來看，回流台灣投資的台商金額已經衝高到8千億，衝破一兆元也很快到來，這個金額的意思就是台商在中國減少了一兆的投資，換算一下，至少會影響百萬的就業人口，根據中國互聯網的統計，上網找工作的人來到百萬，創下史上新高。

2019年年底中南海召開民主會議，會上所有官員把習近平稱為人民領袖，但是，習近平眉頭深鎖，看來不是很快樂，以為2019的驚濤駭浪已經熬過去，其實，真正的大考驗才剛開始，川普已經喊出1月15日要簽署第一階段貿易協議，然後要飛到北京繼續第二階段談判，現在，北京卻裝聾作啞，好像沒聽到，看起來，中國還在猶豫不決，到底要不要簽字？問題是，點頭和不點頭，下場也是死，因為第二階段談判，川普要的是中國結構性改革，這一點最致命，新年初始，習近平不快樂，說不定可以換來明天中國人的快樂。