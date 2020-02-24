促轉會日前公布林義雄宅血案調查報告除指關鍵錄音帶遭銷毀，顯示威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除，更建議政府應再清查、徹底揭露與林義雄相關之監控檔案，完整還原歷史真相。對於促轉會的努力，予以高度的肯定。更希望再度「完全執政」的小英政府，拿出魄力，盡速落實轉型正義。

想當年打著「轉型正義」的口號上台，快四年了，228事件、陳文成案、林義雄宅血案至今都是沒有真兇的慘案。隨著檔案的解密與公佈，直指當年威權統治當局涉案，但關鍵檔案若不是被銷毀，就是考慮當事人還在職不願解密公佈。對此，不知小英政府將如何「持續努力於真相的探尋與正義的落實」？要等當事人離職了、死了或遠避海外時，才說「查無實證」以致無從究責嗎？還是要等這些多數的「威權時代的服從者」領飽、領滿、領死退休俸才願公佈真相？這是刻意保護加害者？還是當年監控林義雄的機關，如國家安全局、警備總司令部、調查局、憲兵司令部及相關等等警察機關至今仍刻意扁抑小英政府，讓小英「完全狀況」外？

轉型正義不容延宕

挾著817萬張選票的人氣以及沒有連任壓力的顧慮，小英政府沒有理由繼續延宕人民對轉型正義與改革的期待。勇敢的、快速的積極偵查吧 ! 也別擔心無從下手，就好好請教那位曾被小英提名為司法院長的謝文定，他曾在中壢事件、美麗島事件、林宅血案、江南案等事件中擔任檢察官，對於如何幫助小英落實「轉型正義」該有些寶貴的實務見解，雖然謝文定因上述資歷而遭反對，當時雖當不成司法院長， 此刻，何不積極表現，甚至可以藉此自清？

轉型正義的指標性案件的物證雖被消滅，人證或兇手趁著至今仍可交互比對之際，就勇敢查辦吧 ! 想當年雷震被關在黑牢十年所寫的「獄中日記」，國防部當年只說「一把火燒掉」，但後來阿扁執政時卻獲悉軍方焚燬之前，曾「秘密翻拍成底片」予以建檔，後來還特地印成專書傳世！當年的阿扁可是朝小野大，憑著執著與魄力尚有所作為，如今完全執政的蔡政府怎可沒有積極成效呢？

當年威權時代迂腐的思維、作風，盤根錯節的共犯體制，早已是民主法治的絆腳石，進步國家的阻礙。此刻不做，每逢選舉或228，再談紀念或轉型正義，難怪要被譏為消費受難者，畢竟殺人的不是你、但你卻依循過去的體制繼續保護殺人者，請問這是人們要的轉型正義？還是改革不徹底，淪為變相的共犯結構呢？

有形的武漢肺炎的防疫固然刻不容緩，但放任過去的威權黨國遺緒在政府體制內蠶蝕鯨吞，這是放任無形的民主瘟疫蔓延嗎？勇敢大步改革吧，民意將是最強有力的後盾 !